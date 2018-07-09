直击|小米上市雷军哽咽致辞:股票开始交易是全新开始

雷军哽咽致辞

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新浪科技讯 7月9日上午消息，小米集团今日登陆港交所，小米创始人、董事长兼CEO雷军发表致辞。

雷军表示，此时此刻此情此景，万分激动。雷军回顾了小米的创业历程，“8年前，我有一个疯狂的想法，要用互联网的方法做手机。”

雷军表示，要特别感谢全球米粉，“八年前，我们研发了第一个产品MIUI，第一版只有100个用户。正是这100个用户支持，我们一步一步成长，才有现在的月活跃用户1.9亿人。我们今天特别邀请了6位从2010年开始就支持小米的米粉来到现场，一会儿敲锣仪式我会邀请米粉代表洪骏先生上台。”

以下为雷军致辞全文：

各位来宾，大家好！

此时此刻，此情此景，心情无比激动！

八年前，我有一个疯狂的想法： 要用互联网方式做手机，提升中国产品的全球形象，造福全球每个人！说实话，几乎没有人相信这个疯狂的想法。谢天谢地，公司第一天开张，有13人一起过来一起喝小米粥。至今我都不知道，他们当时是否真的信了，他们都在现场，大家可以问问他们。今天还有175位小米同学们代表小米19000位员工到了现场，感谢所有的小米同学和小米家属们，大家共同努力，才铸就了小米今天的辉煌！

最近正是中美贸易战、全球资本市场风云变幻的时候，感谢十多万投资者在此刻真金白银的投入表达了对小米的认可和支持，包括李嘉诚、马云和马化腾等，感谢！尽管大势不好，但好公司依然会脱颖而出！

我要特别感谢全球米粉，八年前，我们研发了第一个产品MIUI，第一版只有100个用户。正是这100个用户支持，我们一步一步成长，才有现在的月活跃用户1.9亿人。我们今天特别邀请了6位从2010年开始就支持小米的米粉来到现场，一会儿敲锣仪式我会邀请米粉代表洪骏先生上台。我们所有的努力都是为了米粉的认可和满意，有了他们的认可，才有我们的成就。

我们还要感谢港交所和香港证监会。我们是互联网公司，从第一天开始就设置了同股不同权的制度。如果没有香港资本市场的创新，我们很难有机会在香港挂牌上市。我相信，香港会迎来更多优质的互联网公司！

从诞生的第一天起，小米每一寸血管里都流淌着创新的血液。但真正的创新从来不是轻轻松松得来的。没有不需要巨大付出的创新，也没有不经历无数挫折的创新，更没有不承受误解甚至非议的创新。越是理解这一点，就有越多的感恩。感恩所有给予我们的理解、信任、鼓励与支持！

感恩的话是说不完的，最好的感恩方式就是继续努力，继续加油！我们要努力做好产品，回报全世界支持我们的米粉；做好公司，回报我们的员工和广大的投资者。等会我们的股票开始交易，这对小米而言，是个全新的开始！

感谢大家！谢谢！