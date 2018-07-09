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流量漫游费没了？话费不一定少 部分套餐未调整

流量漫游费没了？话费不一定少 部分套餐未调整
2018年07月09日 08:42 经济日报
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　　流量使用因人而异，部分套餐未作调整——

　　流量漫游费没了，话费不一定少

　　对一些本地用户而言，单纯因取消流量“漫游”减少支出的可能性很小。相反，有部分用户可能面临话费上涨的情况

　　并非所有流量套餐都能享受“本地”升“国内”的待遇。校园套餐、地铁流量包、机场流量包等均不在本次调整范围内，依然在原有范围内使用

　　从7月1日起，国内三大运营商宣布全面取消手机流量“漫游”费。这意味着，之前的本地流量、省内流量、国内流量的资费差将全部取消，统一为国内流量。

　　对于经常出差的上海用户刘羽来说，这一举措让他得到了很大的实惠。“之前办理的联通家庭宽带计划，捆绑了手机套餐，原本含本地20G流量+2G全国流量，在北京是够用了，但只要一出差，流量就会‘告急’。”刘羽说，现在流量“漫游”费取消后，原来套餐里的流量不仅已全部升级为全国流量，而且流量不限量，出差再也不怕流量不够用了。

　　记者打开中国移动手机客户端发现，在流量明细里，原本区别统计的本地流量和国内流量界面已统一为“国内通用流量”。咨询客服后确认，从7月1日起，用户无需另行操作，其套餐里的流量都会全部默认升级为全国通用。

　　记者从工信部了解到，流量“漫游”费不同于去年取消的电话长途和“漫游”资费。以往在2G时代并不存在流量“漫游”费，进入3G时代消费者用手机上网的需求日渐强烈，但当时流量资费很昂贵，运营商为方便地域业绩考核管理和降低流量门槛才推出了流量“漫游”费概念。

　　可以说，凡是之前“本地流量用不完，全国流量不够用”的用户都将是受益者。电信独立分析师付亮认为，取消流量“漫游”费和流量资费下降两者之间并没有直接对应关系，对一些本地用户而言，单纯因取消流量“漫游”减少支出的可能性很小。相反，有部分用户可能面临话费上涨的情况，“因为用户对流量的日常使用越来越习惯和放松，同时也有了更多的流量使用需求。流量越用越多有可能和资费下降相互抵消，也就是有可能因使用量增加造成部分用户个体总花费不降反升。”付亮说。

　　值得注意的是，尽管此次三大运营商宣布全面取消手机流量“漫游”费，但对于老用户来说，特别是原来手机套餐里就有国内通用流量的用户，似乎并没有享受到此次资费调整的实惠。

　　谈起调整后自己流量套餐的变化，北京移动用户孙君觉得并没有比老套餐合算多少。“之前办的是两年内每月最低消费158元，并赠送两年宽带服务，手机套餐包含3GB国内流量+350分钟语音通话，此次资费调整后套餐升级为6GB国内流量+700分钟语音通话，看上去好像优惠了很多，但现在语音用得很少，流量需求却很大，这相比新推出的畅享不限量套餐显得有些‘不公’。”孙君说，现在的畅享不限量套餐都是20GB起步，但套餐档位只有98元、188元、198元、288元，导致以前158元档的用户就没法选择，“这明显没有考虑之前老用户的利益。”

　　此外，记者了解到，并非所有流量套餐都能享受“本地”升“国内”的待遇。校园套餐、地铁流量包、机场流量包等均不在本次调整范围内，依然在原有范围内使用。相关运营商的客服人员解释称，这主要因为校园套餐价格非常低，已经享受优惠资费，机场、地铁等套餐多数为关联固定的信号基站，不属于调整适用范围。

　　“此次资费调整，运营商将大量的优惠资费给了新套餐、新用户。”付亮建议，老用户可以主动调整，尤其是在政策出现较大变化时，每个人都应该看看自己的套餐，是不是需要调整。这样，即使运营商“遗忘”了“老用户”，“老用户”也可以通过主动调整套餐或运营商，或者增加一个新的号码，成为运营商新政的受益者。(吉蕾蕾)

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