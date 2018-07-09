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小米成同股不同权响头炮 “加大版铜锣”先声夺人

小米成同股不同权响头炮 “加大版铜锣”先声夺人
2018年07月09日 07:22 新浪港股
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　　新浪港股讯 据香港经济日报报道，小米集团（01810）成为港交所（00388）扩大上市制度后首家上市新股，据了解，为迎接新上市制度，港交所特别准备较现有开市大锣直径长80%的“加大版铜锣”，供小米及日后新股开市时使用，势要先声夺人。

　　料逾600宾客见证 陈茂波出席

　　小米估值具争议，且招股期间遇上中港股市波动，认购反应较近年新经济概念新股逊色。

　　不过作为‘同股不同权’头炮，据悉，除小米和港交所管理层出席外，财政司司长陈茂波也受邀见证新上市制度首发。

　　小米另外也广邀内地媒体以至‘米粉’参与上市仪式，号称将有逾600宾客参与，甚至租用邻近港交所的餐厅作同步直播，以防人数过多未能进场。

　　至于加大版铜锣方面，据了解，港交所在年初装修时已经筹备制作，但未能赶及和‘金融大会堂’开幕时一同面世，遂趁新上市制度启航时使用。

　　该加大版铜锣除了直径较原版更大，连同框架有近3米阔，重约200公斤，但只设有一个，未来会与现有3个标准版大锣供企业客使用。且看在贸易战战鼓喧天之际，这套大锣能否为陆续有来的新制新股鸣锣开道。

小米港交所上市
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