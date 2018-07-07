中兴被解聘高管发告别信:这样离开实非所愿 深感屈辱

来源：野马财经

作者丨高远山

“中兴事件”被解聘公司高管临别透露内情。

7月6日傍晚，野马财经从相关渠道获得了刚被解聘的中兴通讯执行副总裁（EVP）、全球营销负责人张振辉当天发出的全员告别信——《却顾所来径，苍苍横翠微——别了，我的小伙伴们》。

谈及离职的感受，张振辉在公开信中两次明确表示“深感屈辱”。比如，张建辉在公开信中直言：“这样的离开，实非所愿，深感屈辱”。

谈屈辱的离开——

为了中兴T0时刻尽快到来

2018年7月5日晚，中兴通讯发布公告，披露了公司董事会审议通过的高管聘免议案。该议案主要内容之一是：不再聘任赵先明为公司总裁，也不再聘任徐慧俊、张振辉等5人为公司执行副总裁，并将不在公司任职。

野马财经对获得的上述全员公开信涉及到的诸多细节，进行了仔细的比对、核实，公开信的真实性和可信度较高。

比如，张振辉在公开信中回顾了自己在中兴通讯工作的18个年头。理清散落在公开信全文中的张振辉履历信息可知：

2001年27岁的张振辉大学毕业，进入中兴通讯北京大项目组做普通业务员。2002年10月至2005年底，他进入中兴通讯石家庄办事处，并开始走上管理岗位。

2006年，张振辉轮岗到公司太原办事处任事业部副总经理，同时被任命为三营第五片区区总。2009年4月，张振辉被调至三营电信总监办任电信总监。

直到2014年初，张振辉被正式提拔为中兴通讯SVP（副总裁），进入公司高管之列，分管营收规模近三百亿人民币的整个中兴通讯三营。2015年12月底，张振辉由SVP升任公司EVP（执行副总裁），进入公司“常委班子”。

张振辉简介（来源：上市公司公告）

履历所涉及的这些时间和职位信息跟上市公司公告信息吻合。此外，公开信中还涉及诸如专著、倡议书、管理工具、企业文化等表述，以及遣词造句、引经据典的细节方面均与中兴通讯相应的公开信息吻合。

在公开信中，张振辉称，“众所周知的原因，我与此次事件并无任何责任关联……为了公司的下一步发展，为了T0时刻尽快到来，尽管深感屈辱，包括我在内的每一位高管，还是坚决履行公司签订的和解协议的要求，全部选择离开！”

评价新管理层——

实干派、强大战斗力、深厚中兴情怀

自2018年4月16日“中兴事件”发生后，直到6月中旬之前，张振辉还坚信自己仍将继续与公司一起战斗。

然而，最终的结局却是“在科技战争的‘白色恐怖’下，包括我在内的公司所有EVP已全部签署了离职协议，已正式卸任，离开公司”。

在公司新老管理层工作交接当天，已在中兴通讯工作18年的张振辉，站在他位于中兴总部研发楼5楼办公室的窗前陷入思索，内心“百感交集”，感慨“人生如逆旅，我亦是行人。却顾所来径，苍苍横翠微。”

谈及中兴通讯刚刚组建的新一届管理层，张振辉称，“新班子成员也都是在此之前一起奋战的战友，都是公司内外公认的实干派，都有着各岗位长时间的历练，都有着丰富的管理经验，都有着强大的战斗力，都有着深厚的中兴情怀。”

中兴通讯最新一届高管（来源：Wind）

公开信末尾，张振辉寄语新管理层，“你们一定要扛起中兴通讯的大旗。你们肩负的不仅仅是公司8万人的期望，还肩负着继续振兴中国民族通信业的重任。还有很重要的是，你们身上还肩负着我们这一代中兴人的期望。我们这一代中兴人的离开，希望换得的是公司更美好的未来。希望你们不忘初心，砥砺前行，开创中兴更美好的未来，开创中国民族通信业的新局面！”

谈“中兴事件”——

经此磨难，承受能力必然会提升

张振辉在公开信中系统回顾了自己在中兴通讯工作的18个年头。在他看来，“非常不幸”出现在2016年一季度，中兴通讯经历了当时有史以来最大的危机，“我们后续称之为A事件”。

对照公开信息可知，张振辉所称的“A事件”应该是指，2016年3月美国政府认为中兴通讯非法将美国制造的高科技产品出口给伊朗，包括中兴和三家子公司在内的四家公司被美国商务部列上出口黑名单。后来，中兴通讯与美国商务部等部门达成“和解”协议，中兴通讯同意支付8.9亿美元罚金。

张振辉亲历了“A事件”初期谈判的全过程。他在公开信中回忆称，“我作为公司赴美华盛顿谈判组组长，当年的A事件，在短短不到三周的时间内解禁，获得美国商务部的暂缓制裁令，其中之艰辛，非常人所能理解。”

彼时，他常与同事称，“A事件之后，公司经此磨难，承受能力必然会提升。在面临灭顶之灾的情况下，中兴人坚强挺住，积极磋商，让美国政府看到我们面向未来坚强、坚决、更好的合规发展的决心，促进我们向全球跨国企业发展迈出坚实一步。从长远看，这个事件对中兴是分水岭，是具有里程碑意义的事件。”

2018年4月16日，美国商务部做出激活拒绝令的决定，让中兴通讯迅速陷入休克危机，中兴通讯在A股和H股也随即宣布停牌。当天，张振辉在国际出差途中。得知这一消息后，张振辉痛心不已，“记得走出迪拜机场的时候已是当地时间凌晨3点。抵达住所之后，根本无法入睡，瞪着眼睛到了天亮。”

寄语友商华为——

挺起脊梁去面对必然会发生的各种挑战

在2016年“A事件”处理取得艰难突破之后，中兴通讯组建全球营销部门，全面覆盖全球营销各业务领域。2016年12月21日，张振辉到中兴通讯深圳总部履新全球营销负责人之职。

谈到公司这个全球营销部门，张振辉评价称，“这是中兴历史上真正意义的‘全球’一盘棋运作。”

组建全球营销这个部门的原因一方面是当时正在进行艰苦的A事件的后期谈判，另一方面的原因其实也跟中兴通讯的同城友商华为公司有关。“我们的同城友商近几年高歌猛进，迅速拉开与我们的差距。正是在这样的背景下，全球营销承载着公司未来系统产品更快发展的梦想和使命。”

在公开信中，张振辉多次提及总部同样位居深圳的同城友商华为公司。“感谢18年来，我们的同城友商华为公司。18年来，除了ZTE这个名字铭刻于心外，huawei这个名字时时刻刻铭记于行。不管在战场上如何拼杀，我们不得不都承认，华为公司和中兴公司一样，都是中国民族通讯企业的一面旗帜。”张振辉称。

对于同城友商之间的激烈竞争，作为全球营销负责人的张振辉认为，“中兴公司正是在和华为公司的一路打斗的过程中，不断成长，走到今天。从某种意义上，没有华为的一路领跑，就没有今天的中兴，而正因为有着中兴的不断追赶，也促进了华为公司的一路高歌猛进！”

在刚刚与中兴通讯共同经历磨难的张振辉内心，“我真心的希望，华为这样的民族通讯企业，能够一直挺起脊梁，去面对未来必然会发生的各种挑战！”

附中兴通讯被解聘执行副总裁张振辉全员公开信原文：