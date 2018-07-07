廉价款手机遇冷？报告：苹果销量最好产品仍为旗舰机

新浪科技讯 北京时间7月7日早间消息，苹果获得了智能手机行业的大部分利润，这已经不算新闻。最新数据显示，苹果取得这个成绩主要依靠的是旗舰机。因此，分析师关于用户期望苹果廉价手机的判断可能并不是事实。

5月份时Counterpoint Research发布的研究数据显示，在高端智能手机市场，苹果与三星并驾齐驱。今年4月，iPhone X的出货量曾落后于三星Galaxy S9 Plus，但目前已收复失地。

在销量排名前10的手机中，三星有两款旗舰机，分别为S9和S9 Plus。苹果有3款，分别为iPhone 8、X和8 Plus。其他进入前10的手机来自小米、华为和vivo/OPPO。

以销量来看，苹果旗舰机在全球前10大手机中占比超过36%，而三星手机接近24%。在高端市场，两者已经拉开差距。

尽管三星销售了大量非旗舰手机，但苹果的高端型号销量要高于三星。这也可以解释，为何苹果的利润要远高于三星：旗舰机的利润率要远远高于中低端手机。

市场需求趋势也值得关注。在全球范围内，这10款手机占智能手机总销量的18.8%。而苹果的3款旗舰机价格要远远高于排名前10中的其他手机。

小米的红米5A价格约为420美元，华为P20 Lite为395美元，vivo X21为520美元，OPPO A83约为150美元。Counterpoint还指出，对于A83，销量增长主要是由于积极的促销和降价。尽管iPhone 8、8 Plus和X的价格更高，但苹果的销量仍高于这些竞争对手。从统计上来看，对于全球最热门的手机，价格并不是驱动销售的最主要因素，至少对苹果来说如此。

目前，苹果也在销售价格较低的iPhone型号，包括iPhone 7、7 Plus、6s、6s Plus，以及SE。最后一款手机的起步价格为349美元。然而，这些型号都没能进入全球销量前10的榜单。这意味着，这些老款iPhone的销量情况还不如OPPO A83。(张帆)