跨国电信诈骗屡出新套路 该如何练就火眼金睛

中新网北京7月7日电 （谢艺观）说起国内的电信诈骗，也许大家并不陌生。但近几年，在国内的高压打击态势下，一些犯罪分子将作案地点转移到了境外。跨国电信诈骗有哪些套路？又该怎样防范呢？

精心策划的骗局

随着电信网络技术的发展，跨国电信诈骗案件层出不穷。

据苏州市公安局官网消息，今年5月，苏州警方成功堵截一起跨国通信网络诈骗。苏州市民李女士在QQ上收到一条“绑匪”索要赎金200万元的信息，其中还有一段疑似女儿林某被绑架伤害的视频。

经警方了解后，发现是诈骗犯冒充中国驻美大使馆工作人员，以林某信息泄露为名，要求她采取关手机方式配合调查，林某照办后，诈骗犯窃取了林某的qq号进行诈骗。

无独有偶，另据媒体报道，5月18日，家住上海金山区的褚女士到金山公安分局报案称遭遇电信诈骗，对方冒充“快递员”以快递丢失可以理赔为由骗取信任，褚女士最终将5000元转进了对方提供的账号。

接报案后，上海市反电信网络诈骗中心发现案件线索均指向境外，遂组成专案组赶赴云南边境开展侦查工作，并成功锁定了藏匿境外的犯罪嫌疑人及其窝点。

翻新的诈骗手段

随着技术的发展，愈来愈多的新型诈骗手段浮出水面。

“现代信息化手段，包括电脑技术、互联网技术等的出现，一方面提高了我们打击犯罪的效率，另一方面也使得犯罪分子得以利用并实施新型犯罪。”中国人民大学法学院教授刘俊海告诉中新网记者。

根据江苏警方发布的2017年度排名前十的电信网络诈骗手段，除网购诈骗外，刷信誉兼职诈骗、冒充网购客服诈骗、无门槛贷款代办信用卡诈骗、股票投资诈骗等也进入榜单。

此外，一些政府机构、社会组织及综艺节目，成为很多诈骗者假身份的“素材库”。例如，诈骗者经常利用公职人员、各国大使馆工作人员、综艺节目组等身份进行犯罪活动。

今年6月份，长沙市公安局侦破的“4.5”特大跨境电信诈骗案，就是一伙潜居国外的犯罪分子通过冒充公检法机关人员，以谎称涉案需清查资金为借口对受害人实施诈骗。

案件侦破的难度

跨国电信诈骗案由于其非接触性，破案难度大幅度增加。

中新网记者了解到，诈骗者手机上显示的来电号码、银行开户的个人信息通常存在篡改、伪造和冒用他人的情况。一些国家警方明确表示，由于经常是诈骗分子在其他国家拨打电话，所以很难定位追查。

“侦破的关键在于国际合作，国家对于电信诈骗的处罚很严，也一直在推行实名制，但每个国家的司法管辖是独立的，如果没有国家之间的配合，公安机关就无法去国外侦查。”北京云通律师事务所主任闫兵告诉记者。

中国警方和其他国家警方合作对跨国电信诈骗犯罪的打击力度正不断加强。

2016年以来，中国发生系列电信网络诈骗案件，涉案数额巨大，影响恶劣。中国警方经过侦查，发现诈骗窝点位于西班牙马德里、巴塞罗那等地。2016年12月13日，中西两国警方联合开展行动，捣毁13个电信网络诈骗窝点，抓获200余名主要来自台湾地区的犯罪嫌疑人。

2017年，西班牙司法机关判决将所有犯罪嫌疑人引渡回中国，引渡工作将依法逐步进行。2018年6月，西班牙警方向中方移交打击涉华电信网络诈骗中收缴证据。

该如何防范？

那么，怎样才能识别诈骗犯罪分子的骗局？

今年4月，北京公安局官微“平安北京”总结出“六个一律”、“八个凡是”。其中提到涉及银行卡、中奖信息、链接、安全账户及其他有损财产安全的信息的处理方法，列举了属于诈骗的各种情况，教人如何识别电信诈骗。

此外，“平安北京”也发布了遭遇电信诈骗后的处理方法：在准确记录骗子的账号、账户姓名的基础上，尽快拨打110或者到最近的公安机关报案，及时准确将骗子的账号和账户姓名提供给民警，公安机关将实时审核，并与相关银行协作，进行紧急止付。

“公安机关要随时跟踪目前跨国电信诈骗的情况，在技术上不断升级，以打击犯罪。”刘俊海同时建议，将相关案件拍摄成纪录片教育广大民众，提高自我财产安全保护意识。

对于个人来说，刘俊海称，在互联网经济环境下提倡理性科学消费，尽量不透露个人财产方面的敏感信息。（完）