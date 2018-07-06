广东移动:NB-IoT商用启动 2018年将投2.54亿补贴终端

7月6日，广东移动宣布新一代物联网（NB-IoT）在全省21个地市全面商用，目前已建成NB-IoT基站2.4万个，到年底将增至4万个。

同时，广东移动还与华为、爱立信、高通等12家合作伙伴及客户共同成立了广东移动物联网联盟。记者在现场了解到，2018年广东移动计划投入2.54亿元用于终端专项补贴，最高补贴比例可达80%。

近年来，物联网技术应用在各行各业快速扩张，连接数也飞速增长。据广东移动方面的数据，目前广东移动物联网连接数为4800万，仅今年以来净增连接数超过2300万。

广东移动总经理魏明表示，将大力推动物联网与智慧城市、智能制造等领域的融合发展。到2018年底，广东移动物联网连接规模将达6000万。

进入万物互联时代，各种物品和设施都将能通过网络相互传输数据。比如，将传感设备置入到城市的基础设施中，采集交通、停车场、水文、空气、土壤、城市内涝风险等数据，提升城市管理水平；将所有生产设备运用网络和传感器串联起来，实时监控生产过程，就能优化生产流程和效率，推动制造业转型升级。

窄带物联网（NB-IoT）技术具有覆盖广、多连接、功耗低等优势，可有效满足各行各业“万物互联”的需求。广东移动从2016年开始探索该项新技术应用，在应用落地上，广东移动与深圳龙华区政府、广州燃气、深圳水务、美的集团等单位合作，开展了智慧抄表、智慧停车、智慧家电、智慧路灯等一系列尝试。

此外，广东移动也展示了环境、能源、消防、安全等多个领域智慧城市管理平台。一位移动人士告诉21世纪经济报道记者，目前各个应用场景中，围绕车联网的业务收入最高。

物联网已经成为运营商们重要的业务增长点，根据2017年三大运营商的财报数据，中国移动物联网智能连接数净增1.26亿，规模达到2.29亿；中国联通截至2017年底，物联网业务连接数超过7000万个，物联网业务收入达到人民币14.1亿元；中国电信物联网连接数为4430万个，同比增长超200%，物联网生态前收入同比增长近200%。