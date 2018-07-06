新浪科技> 电信 > 正文

广东移动:NB-IoT商用启动 2018年将投2.54亿补贴终端

广东移动:NB-IoT商用启动 2018年将投2.54亿补贴终端
2018年07月06日 19:59 21世纪经济报道
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　7月6日，广东移动宣布新一代物联网（NB-IoT）在全省21个地市全面商用，目前已建成NB-IoT基站2.4万个，到年底将增至4万个。

　　同时，广东移动还与华为、爱立信高通等12家合作伙伴及客户共同成立了广东移动物联网联盟。记者在现场了解到，2018年广东移动计划投入2.54亿元用于终端专项补贴，最高补贴比例可达80%。

　　近年来，物联网技术应用在各行各业快速扩张，连接数也飞速增长。据广东移动方面的数据，目前广东移动物联网连接数为4800万，仅今年以来净增连接数超过2300万。

　　广东移动总经理魏明表示，将大力推动物联网与智慧城市、智能制造等领域的融合发展。到2018年底，广东移动物联网连接规模将达6000万。

　　进入万物互联时代，各种物品和设施都将能通过网络相互传输数据。比如，将传感设备置入到城市的基础设施中，采集交通、停车场、水文、空气、土壤、城市内涝风险等数据，提升城市管理水平；将所有生产设备运用网络和传感器串联起来，实时监控生产过程，就能优化生产流程和效率，推动制造业转型升级。

　　窄带物联网（NB-IoT）技术具有覆盖广、多连接、功耗低等优势，可有效满足各行各业“万物互联”的需求。广东移动从2016年开始探索该项新技术应用，在应用落地上，广东移动与深圳龙华区政府、广州燃气、深圳水务、美的集团等单位合作，开展了智慧抄表、智慧停车、智慧家电、智慧路灯等一系列尝试。

　　此外，广东移动也展示了环境、能源、消防、安全等多个领域智慧城市管理平台。一位移动人士告诉21世纪经济报道记者，目前各个应用场景中，围绕车联网的业务收入最高。

　　物联网已经成为运营商们重要的业务增长点，根据2017年三大运营商的财报数据，中国移动物联网智能连接数净增1.26亿，规模达到2.29亿；中国联通截至2017年底，物联网业务连接数超过7000万个，物联网业务收入达到人民币14.1亿元；中国电信物联网连接数为4430万个，同比增长超200%，物联网生态前收入同比增长近200%。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有