HTC 6月份销售额同比下滑68% 创两年来最大降幅

新浪科技讯 北京时间7月6日晚间消息，台湾地区智能手机厂商HTC今日表示，由于激烈的市场竞争导致公司用户继续流失，HTC今年6月份的销售额同比下滑了68%，为两年多以来的最大降幅。

HTC曾是全球智能手机市场主要竞争对手之一，吸引了消费者和投资者的极大兴趣。但随着苹果、三星和小米等中国内地竞争对手的崛起，HTC开始走下坡路。

HTC今日宣布，公司今年6月份的销售额为22亿元新台币(约合7200万美元)，而一年前为69亿元新台币，今年5月份为24.5亿元新台币。

市场研究公司Trendforce一位不愿透露姓名的分析师称：“在高端智能手机市场，HTC旗舰手机今年的销量低于预期，导致其市场份额较低。而在中端和入门级市场，HTC的新产品既没有新功能，也没有性价比，从而影响了销售额。”

Trendforce预计，HTC今年发布新手机的频率会较低，因此今年的手机产量将低于200万部。

HTC本月初曾宣布，为了恢复盈利，公司将在台湾地区制造业务部门裁员1500人。此次裁员将于今年10月前完成。

去年9月，HTC将旗下曾参与谷歌Pixel手机的业务团队打包出售给谷歌，售价11亿美元。受此影响，有约2000名HTC员工加入谷歌。

这些均表明，曾经辉煌的HTC如今在全球智能手机市场面临着严峻的挑战。今年以来，HTC股价已累计下滑了近30%。(李明)