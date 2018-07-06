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科普：你什么时候能用上5G？

科普：你什么时候能用上5G？
2018年07月06日 10:14 PingWest
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　　当能保证消费者通过移动网络看高清直播的4G成为主流之后，拥有更高速率和更低延迟的5G网络成了业界的下一个引爆点。

　　不管是作为消费电子风向标的CES还是移动通讯盛宴MWC大会上，5G都是被智能终端厂商、芯片厂商反复提及的关键词。

　　但必须要承认的是，目前我们仍处于5G到来前准备的早期阶段，如今甚至还没有一款可以兼容5G网络的手机面世。那么作为消费者的我们，手机何时才能真正使用上5G，这是每个人都会想要问的问题。

　　5G到底是什么？谁在拥有5G的话语权？

　　什么是5G？是网络制式？还是硬件芯片中的一部分？还是一个智能互联的桥梁？

　　其实现在并没有一个准确的定义。但很明显的是，5G将实现更高水平的性能和效率，提供高达数Gbps的峰值速率、超低延迟、巨大容量以及更加统一的用户体验，这是给到我们消费者的感觉，关于5G规范的最终细节仍由政府和网络电信公司共同决定。

　　就在2017年3月的第二周，3GPP（第3代合作伙伴计划，帮助定义5G的标准化组织）就5G加速进度达成共识，最早将于2019年进行基于3GPP的大规模测试和部署，这无疑是一个重大消息。同年12月21日，推出Release 15（5G版本15），根据IMT-2020规范，Release 15包含5G非独立（NSA）和新无线电（NR）技术，供运营商进行部署与计划使用。

　　国际电信联盟（ITU）的IMT-2020规范将成为5G的全球网络标准。到目前为止，商讨预定的规范包括技术和用户体验数据速率，延迟，频谱效率和带宽要求等。但遗憾的是，目前尚未最终确定的5G独立（SA）规范（版本16），该规范将为下一代网络提供动力的后端技术。

　　而根据IMT-2020要求，5G的峰值数据传输速率预计可高达20 Gbps，其中，下载速度为20Gbps，上传速度为10Gbps，比IMT-Advanced 4G要求提高了20倍左右。然而，由于通路拥挤、基站距离等因素，我们可能会看到真实网络速度徘徊在100 Mbps以上，对比而言，正在使用的4G网络仅可以达到10 Mbps。

　　除了网络传输速率的加快，延迟性低也是5G最大的优势所在。根据高通官方说法：

　　5G的延迟将大幅下降，以提供更即时的实时访问：端到端延迟降低10倍至1毫秒。

　　而这个1毫秒数据是基于ITU愿景中的IMT-2020要求，实际上，仅4ms的最大延迟才是真实使用中的数字。根据外媒Androidauthority的说法，4G LTE网络在伦敦能达到82毫秒延迟，而美国平均值约为61毫秒，5G的延迟时间完胜4G。

　　对于智能硬件厂商而言，他们还希望5G能够同时连接数千个低功耗物联网（IoT）设备，并支持设备到设备（D2D）连接方式，以实现附近设备之间的低延迟连接。

　　既能在降低延迟的同时还可以达到更快的网络传输速度，这将需要大量的多输入多输出（MIMO）天线系统，更多的载波带宽和频谱，以及很可能使用极高频率的mmWave（经常被称为解决方案）频谱。其中，5G最大的难点在于找到提高可用带宽的频谱。

　　由于我们大部分人都生活在高密度人流当中，例如商业街，多人的工作地点、居民楼，这些都或将成为你使用5G网络的实际环境，所以，5G与4G的融合是必不可少的一个步骤。等你真正体验到5G的时候，不再由于“双网通”导致网络信号低，而全频谱，高频谱，即将成为5G最大的优势。

　　而根据3GPP的说法，5G将支持从1GHz到50GHz左右的低频，中频和高频频谱。由于与4G拥有共同的频谱，意味着下一代电信网络的转变将是渐进式的，5G网络将结合使用4G LTE频段、频谱和逐渐更新技术来提高传输数据吞吐量，换来更快的速度。我们将在很长一段时间内依赖已经完成的4G LTE网络进行工作与生活，

图片来源：Androidauthority图片来源：Androidauthority

　　值得注意的是，国际电信联盟（ITU）仍在就更多技术、推向市场方面进行讨论中，并计划在未来几年发布更多报告和详细资料。IMT-2020标准的基本频谱安排和完整无线电规范计划，预计要到2019年或2020年才可以看到，在此之前，我们将无法完全回答关于5G网络的诸多问题。

　　除了以上提到正常授权的5G频谱，未许可的频谱及共享频谱的开放，将会为5G网络建砖加瓦。未许可的频谱，英文为Unlicensed Spectrum，通过非许可频谱来建置自有的电信网络服务，让中小型网通业者使用，这其实是网络带来的好处，比如长城宽带就是一个典型例子。

　　在4G网络下，我们不一定要等到2020年左右出现5G技术，才可以开始看到未经许可的频谱带来的好处。目前，智能手机处理器芯片套件中已经增加了对LTE-U（5G网络下的未授权频谱）的支持，LTE-U由高通及其合作伙伴牵头。在美国，T-Mobile已经建立了自己的LTE-U服务，包括华盛顿州等，而高通也在现有的X12、X16、X50调制解调器中支持LTE-U。

　　未来的5G技术在不断更新与发展中，目前仍有很多未知的因素，需不断探索中得到最终的确定。

　　手机厂商之间的5G网络未来

　　对于搭载5G网络的新机，每家手机厂商都在等着芯片厂商给到的时间表，就目前而言，或将在2019年才会推出第一款真正的5G手机。华为表示它的5G手机时间是在2019年的第三季度，非常有可能是mate系列新机。在此之前，中兴也曾宣布在2019年实现5G的落地计划。

　　对于Apple下一代搭载5G的iPhone，根据9to5mac消息，很有可能是在2020年推出，由于苹果在与高通就专利费中存在争论中，对此，苹果已经与英特尔达成合作，降低高通公司在iPhone调制解调器方面的供应链订单份额。另外苹果也在考虑将联发科技作为第二供应商，所以，很有可能在配备5G网络的iPhone上，内含联发科的调制解调器。

　　与此同时，据该消息称，联发科已进入苹果的HomePod供应链，将为HomePod制作定制的WiFi芯片，或会在苹果智能设备中添加5G网络的支持。而三星，暂时未公布关于搭载5G网络的新机消息。

　　全球5G网络时间计划及拍卖说明

　　5G网络时间计划至关重要，预计，成熟的5G商用或将会在2020年之后到来，而目前，各家运营商与基站管理商都在做5G的调试工作，包括美国、中国、韩国、日本、欧洲等国家与地区。

　　美国：

　　目前，美国运营商已经承诺尽快启动和运行5G网络，预计美国将成为首批实现5G全商用的国家（地区）之一。其中，美国电信运营商Verizon表示，5G将于2018年晚些时候通过固定宽带服务进入家庭，但手机网络需要等待芯片厂商的时间表。而运营商T-Mobile，今年将在30个州（市）推出了5G套餐计划，而Sprint正在为六个城市部署自己的MIMO天线。AT＆T已经在100多个州（市）推出了5G Evolution技术。

图片来源：Fortune图片来源：Fortune

　　我们需要知道这样一个观点，运营商拥有5G技术不一定真正许可的5G网络，因为频谱需要经过拍卖才可以决定自家5G网络的支持。2016年，联邦通信委员会投票决定释放24GHz以上的无线频段，用于5G无线技术的商业部署。提供的频率涵盖28GHz，37GHz，39GHz和64-71GHz频段，涵盖许可和未许可频谱。其中，T-Mobile通过投票方式已经获得其高频无线电波的所有权。

　　亚洲：

　　中国正迅速成长为全球最大的移动互联网公司聚集地，而且，我们也很有可能成为全球首个使用5G网络的国家之一。在本届MWCS上，中国移动的相关负责人表示，目前移动已经在多个城市展开规模化实验，在2018年以内就将建成超过100座5G基站，到2019年内，将建成1000座5G基站。在今年底，中国移动就将面向行业客户开展5G测试，不过正式商用可能需要等到2020年。其他两大运营商（中国联通中国电信）对展开5G的步调也十分一致，都一起确定了将在2020年实现5G正式商用。

　　多年来，日本一直在试验其5G网络的商用化。2017年6月，中兴通讯与日本运营商SoftBank签署了一项协议，在东京的大都市区进行6Ghz以下的5G试验。而日本电信公司NTT DoCoMo也从2016年开始一直在测试5G技术，诺基亚和NTT DoCoMo之间已经签署协议，已经承诺由诺基亚提供部分技术支持。具体如何正式商用5G网络，仍需要等待一段时间才可以公布更多信息。

　　韩国在平昌冬奥会期间，电信公司KT计划在2019年3月之前推出其商用5G网络，并将与SK Telecom，KT和LG U+一起分享基础设施成本，以便加快部署。除此以外，东南亚国家可能需要更多基站的支持才可以实现 5G网络的到来。

图片来源：ITU图片来源：ITU

　　欧洲：由于缺乏监管和低投资，欧洲在首次5G试验时比世界其他地方慢得多。华为5G基站刚刚获得欧洲认证，对于如何正式商用计划，仍然遥遥无期。

　　直到2023年或之后，5G才会全面展开，而运营商也会对更多消费者展开SIM卡套餐等网络计划。而根据爱立信的数据显示，估计到那个时候，会有几乎一半的消费者将拥有5G网络。

图片来源：爱立信图片来源：爱立信

　　我们要确信：5G将是未来

　　提升目前的移动宽带服务，支持海量终端和服务，以及连接新的行业，这是5G的使命；让未来的物联网技术得到充分的体验，这才是5G的未来。

　　根据人民网的说法，到2035年，5G或将在全球创造12.3万亿美元经济产出，而全球5G价值链将创造3.5万亿美元产出，同时创造2200万个工作岗位。5G价值链平均每年将投入2000亿美元，来支持全球GDP的长期可持续增长。

　　在可预见的时期内，4G LTE仍然是全球移动网络的技术“骨干”。但我们要确信，5G将是下一个网络技术革命的未来，也是我们消费者们期待已久的新移动网络。或许，互联网迅速发展的中国，将会成为首批5G网络的体验者，也是移动互联网中最重要的“领路人”。

　　题图来源：Fortune

5G频谱电信
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