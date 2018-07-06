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小米公布7位基石投资者持股：中移动、高通在列

小米公布7位基石投资者持股：中移动、高通在列
2018年07月06日 08:56 快科技2018
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　　7月9日小米将在香港正式上市，而他们刚刚公布的数据显示，共收到1，034，986，800股认购申请，相当于超额认购约9.5倍；按17港元发售价计算，估计可净筹资239.75亿港元。

　　此外，小米还公布了7位基石投资者持股，其合共认购占已发行发售股份约11.58%。

　　具体来说就是，国开装备产业投资基金认购3047万股发售股份、天海投资有限公司认购1385万股发售股份、中国移动国际控股有限公司认购4616万股发售股份、CICFH Entertainment Opportunity SPC认购8824万股发售股份、 CMC Concord认购1294万股发售股份、Grantwell Fund LP认购14，544，000股发售股份、Qualcomm Asia Pacific Pte。 Ltd。认购4617万股发售股份，合共认购2.52亿股发售股份， 占全球发售完成后已发行发售股份约11.58%。

　　从这份基石投资者持股名单上来看，中国移动、高通都是小米的股东了，不知道他们以后会擦出怎样的火花。

小米高通中移动
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