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中兴通讯：确认获美商务部暂时部分解禁

中兴通讯：确认获美商务部暂时部分解禁
2018年07月06日 08:21 新浪科技
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　　新浪科技讯 7月6日上午消息，中兴通讯发布公告，确认获美商务部暂时部分解禁。

　　据公告，中兴通讯于美国时间7月2日收到美国商务部工业与安全局（BIS）出口商服务办公室发送的在《美国出口管理条例》（EAR）第764.3（a）（2）条下的有限授权。该授权允许中兴自2018年7月2日至2018年8月1日：

　　（1）继续运营现有网络和设备。BIS授权，在遵守EAR其他规定的前提下，参与依据中兴通讯与第三方于2018年4月15日之前签订的合同和协议对任何网络或设备进行维护和提供支持（包括软件更新或补丁）所必需的交易。

　　（2）为现有手机提供支持。BIS授权，在遵守EAR其他规定的前提下，参与提供服务和支持（包括对中兴通讯手机进行的软件更新或补丁）所必需的交易。本授权仅限于2018年4月15日或之前上市的中兴通讯手机款型。

　　（3）网络安全研究与漏洞披露。BIS授权，在遵守EAR其他规定的前提下，且在涉及提供对维护通讯网络和设备完整性和可靠性至关重要且持续进行的安全研究时，向中兴通讯披露中兴通讯所有、占有、或控制的物品内存在的安全漏洞相关信息。

　　（4）有限资金转移。BIS授权相关方为根据本授权合法的交易和活动向中兴通讯付款或收款。

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