78名客户集体诉讼：称苹果“偷偷限制”旧iPhone性能

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据外媒MacRumors报道，苹果公司因iPhone“降速门”而面临更多起集体诉讼。去年年底，苹果公司承认，为了防止设备意外关机，该公司会限制一些旧款iPhone的性能。

苹果公司认为这是一个旨在尽可能提供最佳用户体验的功能，并使iPhone尽可能长时间使用，但对于这些变化并不是非常透明，导致一些客户认为苹果故意放慢旧款iPhone运行速度。

在一封发给客户的道歉信中，苹果公司强烈否认其会“做任何事情来故意缩短任何苹果产品的使用寿命，或降低用户体验以推动客户升级。” 然而，并不是每个客户都相信苹果公司的说法。本周来自多个州的78位客户联合提起针对苹果公司的集体诉讼，指责该公司“偷偷限制”旧款iPhone以迫使客户升级到新款的iPhone，称之为“历史上最大规模的消费者欺诈案之一。”

法庭文件指出，苹果公司据称通过故意放慢旧款iPhone运行速度作为赚钱计划的一部分而进行欺诈。通过这些行动，苹果被指控违反了加州的《消费者法律救济法案》和其他法律。

起诉书已于周一在圣何塞的美国地方法院提交：

虽然原告不需要归咎于苹果公司故意降级设备背后的任何动机，但很明显苹果公司继续这样做是出于大多数欺诈行为的简单原因：金钱。 虽然技术上部分复杂，但该方案合乎逻辑且简单：设备设计有缺陷，苹果公司发布软件更新以隐藏缺陷，同时加剧缺陷的影响 - 主要是降低性能——因此设备用户别无选择，只有购买新电池或升级他们的设备，导致向苹果公司支付额外费用以及形成一个持续（尽管是强制）客户群。

苹果营销副总裁Greg Joswiak最近否认了这一说法，称其为“关于世界上最疯狂的想法”。

这是关于世界上最疯狂的想法，我给你一个糟糕的体验，所以你去购买我们的新产品。但是，就你的观点而言，人们已经忘记了软件更新的巨大好处。首先，我们客户对iOS 11的满意度为95％……这非常棒。多年来，我们提供了从App Store到iMessage的惊人功能。“

这些苹果客户使用的苹果产品包括iPhone 5及以上机型，各种型号的iPad，包括iPad Air、iPad Pro和iPad mini等。

据苹果公司称，目前还不清楚为什么这起诉讼包括不受性能管理影响的iPhone 5/5s和iPad。此前苹果公司因降速门面临约60多起诉讼，美国多区诉讼司法小组此前下令将所有iPhone降速门诉讼合并为一起集体诉讼。

除了发表致歉声明之外，苹果公司已采取了一些行动方案，包括从2018年1月起至12月,对于过保修期的iPhone 6或之后的手机型号,电池更换费用从原来的79美元降低至29美元等。此外，苹果公司在iOS 11.3中推出了新的电池健康功能（Beta版），以跟踪iPhone的电池和性能状态。