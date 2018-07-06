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小米暗盘叫价15.4港元 券商:孖展客具持货力未急斩仓

小米暗盘叫价15.4港元 券商:孖展客具持货力未急斩仓
2018年07月06日 07:16 新浪科技
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　　新浪科技讯 7月6日早间消息，据香港经济日报报道，小米集团（新上市编号：01810）下周一挂牌，机构投资者在场外的暗盘叫价愈来愈低，昨曾出现15.4港元的叫价，虽然未有成交，但部分反映了市场对小米上市的预期。

　　基金买盘窝轮齐发 助纾沽压

　　彭博报道，有机构投资者在暗盘交易中曾尝试叫价15.4港元，较招股发行价17港元低9.4%，但未有成交。早于周二，小米于场外以16.15港元，录得逾2.2亿港元暗盘成交，较发行价低5%。

　　继大户后，抽中小米的散户，今日亦可在耀才证券（01428）及辉立的暗盘交易场进行买卖。

　　辉立证券企业融资副经理陈英杰说，小米虽不符合纳入MSCI指数的资格，但获被视为中资股指标的富时中国50指数迅速纳入，预期会有约10亿港元被动基金追货，再加上挂牌当天18只股证同步齐发，有助在弱市下减轻沽压，估计股价跌约5%后，便能初步寻底。

　　10券商借孖展72亿

　　据本报统计，有10间券商就小米招股共借逾72亿港元孖展，他们响应查询时称，已做好风险管理，客户无惧斩仓。

　　借逾30亿港元孖展的富途证券国际（香港）行政总裁邬必伟指，客户对首只同股不同权股表现较乐观，即使目前市况不就，投资者亦具一定持货能力，大都不急于即日沽货。

　　耀才行政总裁许绎彬表示，小米公开招股共约4万名散户获分一至两手（包括逾2.5万人每人一手，余下约1.5万人每人有两手），小注客按理毋须不问价止蚀。

　　国泰君安昨称，小米最终孖展额由30亿港元骤减至约10亿港元，客户已做好风险管理，绝不会恐慌抛售，该行亦拟提供二手按仓，约可按五成。

　　中投傲扬基金经理温钢城的看法较审慎，认为贸易战的变量多，市场风险胃纳偏低，对高估值的新经济股存疑，而小米以近40倍市盈率上市，跟股王腾讯（00700）相若，但小米的赚钱模式却类似手机硬件股，故市场给予的合理估值料为30倍或以下，以此推算，小米首日股价介乎约14至15港元。

小米券商股价
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