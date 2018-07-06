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中国手机迎接“大航海”时代

中国手机迎接“大航海”时代
2018年07月06日 05:10 人民日报海外版
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　　中国手机迎接“大航海”时代

　　占全球40%份额 着眼世界市场　　中国手机迎接“大航海”时代（网上中国）

　　国外参会者在2018年世界移动通信大会的中国手机展台前参观体验。

　　智 渊摄

　　“世界上每卖出3部智能手机，就有一部是中国品牌。”这是国外一家市场调查机构近日得出的结论，依据是2015年至2017年间世界主要智能手机生产商的供应量。根据该数据，2017年，世界智能手机生产商排名前12位中，有9家是中国公司。

　　近年来，随着中国手机品牌整体实力壮大和国内智能手机市场增长放缓，为了寻求更大发展空间，中国智能手机厂商加速出海。专家表示，全球手机市场正处于向智能手机转型过程中，中国手机出海正进入“大航海”时代。

　　火爆海外市场

　　中国品牌手机在海外市场越来越火了。据美国市场调查机构IC Insights近日发布的调查数据显示，2017年，韩国三星以3.17亿部手机继续领跑全球手机市场，美国苹果以2.15亿部排名第二，第三名是中国的华为，发行了超过1.53亿部手机。紧随其后的是属于步步高电子的OPPO和vivo，共供应了2.132亿部智能手机。小米排名第六，该公司增加了73%的供应量，达9170万部。

　　根据该机构的调查数据，进入排名的9个中国品牌共生产了6.26亿部智能手机，比2016年增长11%。中国公司在世界市场的总份额上升到42%。该机构的专家认为，中国厂商华为、OPPO、vivo和小米正在成为三星和苹果在智能手机市场更大的竞争对手。

　　国际市场调研公司Counterpoint今年2月发布的数据也得出了相似结论。根据这家公司的调查，2017年亚洲手机市场，中国品牌OPPO以15%的市场份额拿下第一，vivo、小米排名第二、第三，三星则排到了第四，华为第五，而苹果手机并没有在榜中出现。

　　中国手机在亚洲市场的优异表现，与其在印度市场的火爆有关。数据显示，中国品牌手机在印度的市场占有率为50%以上。专家表示，增长迅速又空间巨大的印度市场成为中国手机出海的第一站，主要与其正经历从功能手机向智能手机的转型期有关。

　　产业观察家洪仕斌指出，受中国国内市场饱和、新老品牌竞争激烈影响，很多中国手机厂商逐渐开始布局海外，导致中国手机在全球市场快速增长。

　　颜值高质量好

　　“如果说以前出海靠走量，如今‘中国制造’已经逐步发展为‘中国智造’，进入了建立全球品牌的机遇期。”随着中国手机品牌纷纷出海，立足自身优势、树立品牌特色已经成为共识。

　　中国手机的高颜值、高性价比、高可靠性，成为吸引海外用户的主要原因。这主要得益于中国手机厂商多年来在技术研发上的厚积薄发。

　　随着国家的政策支持、企业持续的研发投入，中国手机近年来不仅颜值翻番，而且质量更好。例如，华为公司历经十余年研发，开发出百余款具有自主知识产权的芯片，性能可与美国高通芯片相抗衡；同时还积极参与5G国际标准制定、网络布局和手机终端设备研发。面板生产商维信诺开发的全面屏，可弯曲、可折叠的柔性屏，技术创新和运用居世界前列；vivo通过屏下指纹识别和前置可升降摄像头、全面屏发声等技术创新，让屏占比提升到了98%。

　　营造良好的用户口碑，则是很多中国手机打开海外市场的另一招。vivo通过在海外设立研发中心、赞助足球世界杯等，快速提升产品国际化水平和认知度；小米靠线上渠道和高性价比吸引用户；华为则建立起“产品+服务”运营模式，借助互联网与用户直接沟通，快速了解用户需求。

　　转型全球公司

　　中国手机在海外打拼也面临诸多困难。有中国新兴手机企业创始人认为，中国品牌出海会遭遇两大难题，一是信任壁垒，二是品牌影响力获得认知还比较艰难。这些难题导致的结果之一是国产手机在海外的售价难以提升。例如，美国市场调查机构IC Insights指出，中国公司目前还不能与行业领先者相比，因为后者大多数智能手机的价格超过200美元。

　　“对品质的坚持是中国品牌解决出海困境的主要途径。”业界表示，首先是坚持用统一的国际标准打造世界级产品；其次是坚持做有影响力的企业，立足将匠心和匠人工艺带到世界；最后是坚持自信做自己，不盲目追随潮流，“在消费升级的大趋势下，中国和世界的选择会是一样的。”

　　通过自主创新搭建专利“护城河”也很关键。在向海外市场拓展过程中，华为、OPPO、vivo、小米、金立等都曾经历专利诉讼。中国信息通信研究院知识产权中心也曾在一份风险预警报告中提醒，中国手机厂商“须高度重视知识产权在海外市场可能带来的重大影响”。赛迪顾问的一位研究员认为，中国手机厂商应注重自身在专利上的研发和积累，同时可选择在专利上更有实力的合作伙伴，避免在海外遭遇专利诉讼。

　　专家表示，在消费升级背景下，中高端手机市场将成为未来全球各大手机品牌竞争的关键。中国手机品牌商应做好从跨国公司向全球公司转变的相关准备，不仅要夯实技术基础，更要进一步加强合规经营能力建设和企业文化和理念塑造。

　　彭训文

　　彭训文

 
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