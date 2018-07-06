5G商用冲刺 芯片厂商竞争趋白热化

5G商用的脚步越来越近，最先呈现其威力的终端则是智能手机。不过，对于普通用户来说，5G和4G相比只是更快的网速，手机厂商直接销售5G手机，用户向运营商购买新的手机资费套餐即可。但这一切的具体应用只是最后一步，现在英特尔、高通、华为等厂商争夺的是产业链上的阵营。

自2017年底至今，芯片厂商纷纷抢跑5G芯片，高通、英特尔、华为、联发科已经发布了3GPP标准的5G基带芯片，预计搭载这些芯片的终端将在2019年面世。其中，终端包括华为、OPPO、vivo、小米等品牌的5G手机，以及PC、商用设备等。

手机内的芯片主要包括射频芯片、基带调制解调器和核心应用处理器。其中射频芯片主要的厂商是Skyworks（思佳讯）、Qorvo、TriQuint等；核心应用处理器，是最常见的CPU和GPU，比如高通的骁龙系列，这一领域目前依然没有厂商能够撼动高通的地位；而基带调制解调器，最关键的厂商包括高通、联发科、三星、海思和展讯。

但是，调制解调器的逐步出炉并不意味着5G图景已经完全实现，英特尔院士兼英特尔无线技术与标准首席技术专家吴耕向21世纪经济报道记者表示：“实际上现在5G只是新一代技术整体水平提升的一个起点，而不是一个终点。”

5G基带芯片“比武”

5G通讯的主要场景依然是手机，虽然IoT物联网的规划远景非常庞大，也值得期待，但真正首先落地的大规模应用肯定是手机终端。其中，芯片是智能手机终端的关键。

手机芯片在全球的格局非常明朗，目前美国在处理器等核心芯片上处于无可撼动的地位，代表企业有高通、英特尔、苹果。韩国在存储方面独树一帜，拥有强大的市场份额，比如三星，海力士。欧洲则在芯片上游产业上具备核心技术，比如荷兰的ASML。台湾依靠产业俯冲带的优势，拥有了联发科、台积电等全球二流以上的芯片及产业链企业。

现在大陆在处理器方面也有所建树，比如华为的海思麒麟系列；在基带芯片方面展讯市场份额也处于世界前五。但综合射频芯片、存储芯片、核心处理器，基带芯片等，大陆的技术水平依然处在世界三流开外。不过，值得把握的机遇是，中国对5G标准十分重视，也必然是5G技术应用的最大的市场，各大城市和地区的应用场景最复杂也最有产业价值。

手机内的芯片，主要包括存储芯片和各类处理器，其中处理器又主要包括射频芯片、基带调制解调器和核心应用处理器。射频芯片的市场规模目前大约200亿美金，和基带芯片的市场规模相当，而整个存储芯片包括各类存储市场在内规模大约800亿美金，可见射频芯片市场的潜力不可小觑。从目前市场份额来看，射频芯片主要被欧美厂商把控。比如射频芯片中的BAW滤波器市场，主要被Avago和Qorvo掌握，几乎占据了95%以上的市场份额。在终端功率放大器市场主要由Skyworks、Qorvo、Murata占领市场。

不过，目前英特尔、高通、华为、联发科四大巨头发布的5G芯片均为基带芯片。2017年10月高通发布了第一款支持28GHz毫米波的5G调制解调器骁龙X50，只支持28GHz毫米波；随后11月，英特尔也发布了其第一款5G调制解调器XMM8060，该调制解调器不仅支持28GHz毫米波，也支持sub-6GHz低频波段；华为在2018年2月发布了巴龙5G01和基于该芯片的首款3GPP标准5G商用终端CPE，巴龙5G01和英特尔芯片一样支持Sub-6GHz和毫米波。不过，针对移动端的5G芯片，华为计划在2019年推出；迟到者联发科在2018年6月推出了首款 5G基带芯片M70。

技术难点仍在

但是，在芯片量产的过程中，还存在不少难题。姚嘉洋表示，5G芯片量产的关键技术难点主要有五个方面，第一是必须向下相容3G/4G；第二是频谱支援的广泛程度；第三是毫米波技术（28GHz以上）的掌握度是否够高；第四是5G基带芯片內建的DSP能力是否足以支持更为庞大的资料量运算；第五是芯片本身的尺寸、功耗表现（包含运算效率是否足够，这也会牵涉到系统设计的散热问题）。

英特尔中国区通信技术政策和标准总监邹宁告诉21世纪经济报道记者：“5G的标准非常复杂，现在有很多模，以前都已经有6模了，再加上5GNR是7模，芯片设计复杂度会很高，这是一个很大的挑战。另外，很多支持的频段，因为我们作为终端芯片厂商，要推出一个全球各个区域都需要支持的通用芯片，所以需要支持不同国家、不同地区的频点，包括低频、中频、3.5GHz、4.9GHz的中国频段，也包含高频，如28GHz，39GHz在美国、韩国、日本这些国家的频段。在频段支持方面也比较复杂，不同模式之间，频段之间要进行各种切换。”

此外，吴耕补充道：“还有载波聚合，它总体的数目庞大，我们无线前端的都需要排列组合，要支持所有的可能。”

除了加强自身技术能力，可以看到的是，厂商们也在不断地增加盟友。比如英特尔联合紫光在今年2月联合启动5G战略，双方合作瞄准了高端5G手机芯片，将面向中国市场联合开发搭载英特尔5G调制解调器的全新5G智能手机平台，并计划于2019年实现与5G移动网络的部署同步推向市场。联发科技则在近日入股捷豹电波，双方合作发展5G和毫米波相关的技术与产品。高通则早早地和OPPO、vivo、小米等手机厂商签下订购协议。日前，华为和中国联通签署了5G战略合作。

那么，在激烈的商用冲刺阶段，哪家厂商会胜出？拓璞产业研究院分析师姚嘉洋向21世纪经济报道记者分析道：“华为在5G芯片领域已经推出CPE版本，但是在移动芯片方面，仍然是落后于高通和英特尔。然而，由于华为在3GPP领域拥有相当程度的话语权，5G标准制定的态度也相当积极，即使现在在5G移动芯片领域落后，但我们认为，2019年至2020年期间，华为应有机会赶上英特尔和高通的脚步。至于英特尔，其在4GLTE芯片就已经有打入苹果供应链的经验，加上笔记本厂商也有意向搭载5G芯片，英特尔可以借助在笔记本行业的优势进行卡位。而高通除了5G基带芯片已有方案外，在模拟前端，如天线、放大器与滤波器等方案，也有相当完整的布局，所以高通再进一步推出5G移动产品的模组方案，短期内没有竞争对手。”

同时，他也表示：“考虑到终端系统的OEM和ODM厂商可能也不愿意一味被单一供应商所局限，因此高通虽然会位居首要供应商的角色，但英特尔等其他竞争对手在5G市场仍有不少机会。”