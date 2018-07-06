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中兴聘任徐子阳为公司总裁，内部评价“敢于打硬仗”

中兴聘任徐子阳为公司总裁，内部评价“敢于打硬仗”
2018年07月06日 00:35 第一财经日报
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　　中兴通讯7月5日晚披露第七届董事会第三十二次会议决议公告，同意聘任徐子阳为公司总裁，同意聘任王喜瑜、顾军营、李莹为公司执行副总裁；并同意聘任李莹兼任公司财务总监。同意不再聘任赵先明为公司总裁。同意不再聘任徐慧俊、张振辉、庞胜清、熊辉、邵威琳为公司执行副总裁，不再聘任邵威琳为公司财务总监。

　　按照美方要求，中兴通讯需要在30天内更换中兴通讯全部董事会高管。上周，中兴通讯完成了新一届董事会的提名。殷一民、张建恒等14名董事会成员悉数辞职，李自学等8名新任董事履职。同时，公司还在股东大会上选举李自学为公司第七届董事会董事长。

　　对于徐子阳，中兴内部人士评价其为“打过硬仗的人”。

　　“中兴在高端路由器的突破，在中国与欧洲大T核心网突破，在德国Eplus托管运维项目，都是硬仗。”上述中兴内部人士对第一财经记者表示，徐子阳在研发、产品与市场、销售、服务多个领域都历练过，具备完整的工作履历和中兴主要产品线运营经验，负责过产品研发，产品经营，产品销售，同时在无线、云、核心网、服务产品线都管理过。

　　上述人士对记者表示，为人正直和坚毅，敢于打硬仗，是内部对徐子阳的评价。

　　除了完成管理层更替外，中兴内部仍在为恢复生产做最后准备。

　　在6月29日中兴通讯股东大会上，前任董事长殷一民表示，公司近期做了各种预案，花了最大精力的还是T0预案，公司专门设立团队来准备恢复经营的方案，即便禁令延续更长时间公司也有准备。

　　前任总裁赵先明在股东大会上表示，目前中兴通讯绝大多数客户耐心等待着公司重新恢复生产，市场一线的同事仍然坚持在一线，不断在做各方面的准备尽可能短时间内恢复生产经营，把耽误掉的时间追赶回来。中兴通讯力争全年业绩，在通信系统业务上不要下降。但是两个半月时间对终端业务影响比较大，整体上，全年业绩不可避免受到很大影响，但是相信中兴会尽最大努力挽回损失。

　　赵先明还表示，不幸的事情发生（指美国商务部激活拒绝令）后，两个半月的时间内对公司造成了较大影响。但是公司依然保持住了核心能力，尤其在研发方面的能力。总体上没有造成严重的影响。

　　虽然目前拒绝令仍未完全解除，但7月2日，美国商务部发布公告，暂时、部分解除对中兴通讯公司的出口禁售令。

　　根据美国商务的表态，从公告发布之日起至8月1日，在有限条件下解除对中兴通讯公司的出口禁令。这份公告的授权对象是已经与中兴通讯开展业务的公司，期限是一个月。这些公司销售给中兴通讯的产品必须用于以下方面：第一是支持现有网络和设备的持续运行；其次是支持现有的手机；第三是用于网络安全研究和漏洞披露；另外还有一个条件是交易资金必须在美国商务部授权的机构间转移。以上均限定为4月15日及之前签订的合同。

徐子阳中兴通讯
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