三大运营商手机黑卡被随意售卖 电信诈骗处灰色地带

原标题：重磅曝光！三大运营商手机“黑卡”被随意售卖 电信诈骗游走灰色地带

2013年7月开始，工业和信息化部制定出台了《电信和互联网用户个人信息保护规定》和《电话用户真实身份信息登记规定》。要求无论是固定电话，还是移动电话，都必须进行实名登记。这个规定在今天，已经是中国社会里的一个基本常识了。

但在近期，央视财经《经济半小时》栏目接到了部分消费者举报，他们反映，在福建省莆田市的安福电商城，有人在兜售未经实名认证的电话卡，即不用实名登记就能使用的手机电话卡，俗称“黑卡”。315在行动的记者赶往福建莆田进行了调查。

福建省莆田市安福电商城位于福建省莆田市学园中街1852号，属于莆田市的闹市区。

每到晚上十点后，安福电商城灯火通明、门庭若市，各种贩卖鞋子、服装、手表的店铺不停地忙着发货送货。而就在整个市场的西南角，一处幽暗的角落，一个小板凳、一张小桌子，一字排开的就是这些卖手机卡的摊点。

一个卖黑卡的卖主告诉记者，她卖的这个联通卡绝对是运营商的正规卡，已经用别人的身份证激活好了，为了验证卡的真实性，卖主当场做起测试，果然显示中国联通。

就在记者询问的过程当中，陆续有人前来买卡，其中一人称已经在这里陆续买了100多张了，每张25元，他做淘宝用，接收短信打电话都可以。前后不到10分钟的时间，摊主已经卖掉了25张卡，并表示她备货充足，可以大量供应，一次性购买200张都有货。

就在这位售卖者的旁边，每隔不足十米的地方，都会有一个销售电话卡的小摊点。在这条不到100米的街道上，记者就看到了至少有七八个卖卡的人。那么，暗地里贩卖不用实名认证的电话卡摊贩究竟还有多少？

另一个黑卡卖主告诉记者，人家做淘宝的、做微商的、做微信的，都去买这种卡充值使用。这种实名卡既能打电话也能接电话，比只能接电话的贵，要35元一张。

最终，315在行动记者花35元钱买了一张卡，又分别用25元钱买了两张卡。

通过查实这三个手机号码分别是，

17158463935中国联通虚拟运营商号码；

17046331455中国联通虚拟运营商号码；

17001681657中国电信虚拟运营商号码。

相关数据显示，

中国电信目前虚拟运营商号段为：1700、1701等，累计3000万号码资源；

中国移动目前虚拟运营商号段为：1703、1705等累计3000万号码资源；

中国联通目前虚拟运营商号段为：1704、1707等共14个千万级号段；成为三大运营商中拥有虚拟运营商业务号码最多的一家。

而根据公安部发布的数据显示，仅温州市反诈骗中心成立以来，接到报案的3000多起电话诈骗中，近三分之一的诈骗电话，都是通过170号段打进来的。由此可见这些号段的电话，的确存在不小的问题。

6月23日晚上10点，正当315在行动记者在安福电商城进行暗访时，几个穿工商制服的工作人员在市场视察，但他们并没有查处那些在市场门口支着小桌亮台灯的黑卡摊点。除了三大运营商的虚拟号外，记者能不能在这里买到三大运营商正规的电话卡呢？

315在行动记者：今天有正规的移动卡吗？134开头的。

黑卡卖主：145一张，里面有50元话费，已经实名过了。

摊主告诉记者，正规的移动电话卡要比虚拟电话卡高出几倍，即便这样，她也需要提前预约才能进到货。她加了记者的微信，约好第二天拿到卡后出售。

第二天晚上11点钟，这位摊主按时在原地摆摊儿卖卡。见到记者后，她熟练地从一个小塑料袋子里拿出一张不带任何外壳修饰的裸卡。告诉记者，只要不被举报就可以一直用下去，但因为是黑卡，又是移动正规号码，所以可以直接用微信或支付宝进行充值，不用去移动的营业厅充值，这样也就不用提供卡主的身份信息。

记者随后就在摊点拨出了这个手机号码，来电显示，这个号码的归属地是河南新乡，号码为13419878976。

像这样的黑卡除了这种外设的摊点外，网络平台是否能购买的到呢？

记者在淘宝上输入关键词“手机号 非实名制“后，网络页面跳转出很多像这样的淘宝店铺。

记者随意打开一个注册地在江西赣州的“盛丰伟业数码专营店”。

店铺显示销售各种套餐电话卡，特别在“镇店款”的下面有两行红色字体的信息提示：上面写着“收到卡请在一个礼拜内激活，否则逾期未上传资料进行实名激活开通会进行释放，造成此情况由买家自己承担”。

当记者提出需要那种不用自己实名认证就能买到的“黑卡”后，客服很谨慎地说，可以加记者的微信，详细谈谈。

记者通过扫码加了这位客服的微信，记者发现在这个名为“恒生通信-登登”的人的朋友圈里，每天都在发放大量各种号段电话卡的广告，有的明确标注：无需实名，即插即用，千张起大量优惠。各类卡片品种纷繁多样，各种打包发货的照片充斥着她的整个朋友圈。

当记者告诉这位客服需要三大运营商正规的电话卡后，这位客服给记者发来这样的报价单，上面写着：正规的电信卡归属地随机，180元一张；正规的联通电话卡归属地随机，300元一张。

为了验证这些黑卡是否真的能使用，最终记者花了480元钱买了一张电信电话卡和联通电话卡。

第二天，记者从这个客服给出的顺丰快递单号中查阅到，这两张卡的发货地点是广西南宁，而最后收到的快递包装显示寄件人李先生，手机182开头，尾号0225，寄件地址是：五象大道阳光新城。记者通过测试发现，这两张卡归属地都是广东广州：电信号码是19927630416；联通号码是；13119597475。

然而，不仅仅是淘宝电商兜售不需要实名认证的黑电话卡，记者在微信上的微商渠道，也发现不少黑卡的卖家。当记者问是否已经实名制时，这个微商直接用语音回复。

黑卡卖主：手机卡都是已经实名过，收到之后直接使用，号码有170、171开头的，也有正规移动联通电信13、15、18开头的，它们的价钱都不一样。

当记者告知想要移动、联通、电信正规卡各一张时，他给出这样的报价。

黑卡卖主：200元一张。最低的是联通腾讯大王卡，含20元话费，号码和归属地随机发200元一张，北上广的归属地除外。移动的号码300元一张，联通和电信的号码，可以200元一张，总共是700元，微信直接支付。

当记者声明想要一张北京移动的电话卡，其它电信和联通正规卡各一张时，他告诉记者要再追加50元，一共750元。记者最终把钱通过微信转给卖家。但这个卖家很警觉，过了两天仍然迟迟不肯发货。在记者的追问下，他最终说出了自己的顾虑。

黑卡卖主：不敢发，不能为了你这一张卡，连累了跟它同一个批次的卡，因为你这张卡强停了之后，会带动跟它同一批次的卡，都会被强停，不能因小失大，都不敢发。

最后卖主只同意发一张移动黑卡和一张电信黑卡，在它给出的两个快递单号里，记者查询到电信电话卡是从江西九江发出，移动电话卡是从河北廊坊发出。通过手机测试发现电信号码13351434751的归属地，是黑龙江牡丹江，但另一张移动的号码则不能正常使用，为了核实清楚，随后记者拨通了中国移动10086的客服电话。得到的回答是这张卡之前发送了不良短信或者垃圾语音，被其他用户举报而关停。

由此，记者通过街边摊点和淘宝店铺以及微商店铺一共买了五张正规的移动、联通、电信三大运营商的电话卡。它们都已经被其他人的身份证实名认证并激活，并且在市场里随意流通，记者简单查找和沟通之后，都能随意购买到，无任何障碍。

没有经过任何的身份信息认证，也不需要再用实名制激活电话卡，只要花钱，记者就能从街边摊、淘宝店或者微商那里买到中国移动、中国电信、中国联通三大运营商号段里的“黑卡”，这些黑卡能否在三大运营商正规的营业厅里完成充值呢？

在莆田市荔城区梅园西路57弄18号电信营业大厅，记者准备在柜台为购买到的电信“黑卡”充值，但因为是外地手机号码，记者被告知，只有在柜台购买电话卡才可以进行充值。

工作人员要求记者写出要充值的手机号码、充值人姓名和邮箱号，记者随意虚构了一个人名，留下要充值的“黑卡”号码，准备购买50元的电话卡进行充值。

中国电信莆田市梅园营业厅工作人员：手机号码是19927630416，名字叫王林。

就这样，无任何查阅本人身份证件的过程，仅仅报一个虚拟的名字，这张违规购买得来的黑卡号码，就买到了一张50元的电信充值卡。随后记者充值成功。

很快，记者的邮箱里也收到这样一份50元的充值发票。购买方是王林，开票方是：中国电信股份有限公司莆田分公司。

其它的黑卡是否也能在营业厅完成充值呢？

在莆田市城厢区学园南街236号的中国移动龙脊山营业厅，记者在这里排队等待给一个移动号段的手机黑卡充值。

柜台工作人员依然没有让记者出示本人身份证件，而记者随意用王林的名字，就为13419878976这张黑卡买到了50元的充值卡，并充值成功。

很快，记者的邮箱里也收到了一份充值发票，购买方是王林，开票方是：中国移动通信集团福建有限公司莆田分公司。

而在莆田，记者找了多家中国联通的营业厅，工作人员告诉记者，因为营业厅里这几天没有充值卡，因此无法完成这些号码的话费充值。

在当地营业厅的自助充值终端服务器，记者输入联通“黑卡”13119597475的信息后，显示：自助终端暂不支持异地号码现金交费，因此无法完成充值。

至此，315在行动的记者购买到的中国移动、中国电信、中国联通三大运营商的黑卡，其中，中国移动和中国电信的黑卡分别完成了在莆田营业厅用充值卡充值，并分别拿到了一个虚构的名为“王林”的正规充值发票。

北京市消费者权益保护法学会常务副会长邱宝昌认为，电话卡非实名登记现象，很大一部分原因在于电信运营商靠渠道养卡、盲目追求用户数量，利用线下渠道养卡，即兜售给卡贩子，由此滋生了非实名卡、黑卡等乱象。特别是许多虚拟运营商是轻资产企业，缺乏销售渠道，依靠单纯的线上渠道很难发展规模用户，只好靠线下的卡商、卡贩来分销。

北京市消费者权益保护法学会 常务副会长 邱宝昌：法律上有规定，实名制是非常明确的，也是很具体的，但在执行过程当中，个别的人和个别的单位，打了折扣。我认为应该要进行追责，对运营商或者对一些虚拟号段的企业，进行相应的规整和处罚。运营商要负主体责任。

【半小时观察】

对于电信公司或者虚拟运营商来说，可能只是一张小小的电话卡，几十元话费的小事，但这些 “黑卡”规避了实名注册，使得垃圾短信、电信诈骗有了藏身之地，目前通过淘宝、微信，甚至更多网络平台随意兜售的这些“黑卡”，销售手法越来越隐蔽，扩散范围也越来越大，危害不言而喻。

在节目采访过程中，群众举报的这些问题，也引起了相关电信运营商的高度重视，中国移动、中国联通、中国电信公司向栏目表示，当客户利益与企业利益发生矛盾时，通信公司将毫不犹豫地去保证客户利益。在实名制认证、业务销售等方面，这几年来，三大电信运营商均出台了各种严格的业务管理规定，效果是良好的。对部分分公司违规经营行为，侵害客户权益的行为，他们将实行“零容忍”政策。针对消费者和媒体的这次监督，他们将成立专项工作组，对节目所曝光的内容进行专项调查，问题要一查到底，绝不姑息，同时也将配合行业主管部门做好对虚拟运营商的监督工作。

我们也希望行业主管部门，加大对电信服务网络营销渠道的监督检查力度，全面清理非委托网络代理商，多管齐下，真正遏制住市场上的这些“黑卡”。