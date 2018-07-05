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报道称富士康今年代工大部分新iPhone 纬创出局

2018年07月05日23:01  新浪科技   收藏本文     

　　新浪科技讯 北京时间7月5日晚间消息，台湾地区媒体今日援引富邦证券(Fubon Securities)的消息称，今年富士康将代工大部分苹果iPhone手机。

　　苹果今年预计将发布三款新iPhone，分别为5.8英寸OLED版iPhone(iPhone X二代)、6.5英寸OLED版iPhone(相当于iPhone X Plus)和6.1英寸LCD版iPhone。

　　该报道称，今年富士康将代工几乎全部的二代iPhone X，90%的iPhone X Plus，以及75%的LCD版iPhone。而剩余部分将由和硕联合(Pegatron)代工。另外，纬创(Wistron)将不再代工今年的新iPhone。

　　富邦证券预计，6.1英寸LCD版iPhone的售价约为799美元，使用的材料基本与iPhone 8 Plus一致，成本预计为275美元。

　　相比之下，知名苹果分析师郭明錤预计，6.1英寸LCD版iPhone售价将低于700美元。这与摩根士丹利分析师凯蒂·休伯特(Katy Huberty)预期一致，后者认为LCD版iPhone最低售价为699美元。(李明)

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文章关键词： 新iPhone富士康代工

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