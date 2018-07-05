苹果不再使用英特尔5G芯片 联发科或从中受益

新浪科技讯 北京时间7月5日晚间消息，国外媒体今日援引知情人士的消息称，从2020年起苹果iPhone将不再使用英特尔的5G Modem芯片。

知情人士称，苹果已经通知英特尔，将来iPhone手机不再使用英特尔的基带芯片。据预计，苹果的该决定将从2020年开始实施，而不会影响到2019年的iPhone。

众所周知，英特尔正在研发“Sunny Peak”芯片组，集5G Modem、WiFi和蓝牙为一体。而且，这款芯片组在很大程度上也是为苹果研发的，英特尔的高管也希望将来能拿下苹果这个大客户。但在接到苹果的通知后，英特尔已将该团队成员重新配到其他5G相关项目上。

尽管“Sunny Peak”芯片组被苹果弃用，但英特尔高管认为，将来可以对其进行改进，有可能被用于2022年的iPhone上。

目前还不清楚苹果放弃“Sunny Peak”的具体原因，但根据苹果内部文件推测，有多种因素导致了这一结果。其一，WiGig Wi-Fi标准的引入，为移动设备带来了全新的、不可预料的挑战。

虽然“Sunny Peak”芯片组被弃用，但并不意味着英特尔将退出苹果供应链。当前，英特尔和高通共同为苹果提供Modem芯片。有报道称，苹果将调整基带订单比例，今年iPhone使用的基带芯片70%将交由英特尔提供，2019年将完全放弃高通基带芯片。

由于苹果和高通之间的法律诉讼仍在继续，将来iPhone在5G基带芯片的选择上十分有限，除了英特尔，就剩下联发科了。联发科最近发布了一款最新的5G Modem，有报道称，联发科还计划为苹果HomePod智能音箱提供WiFi芯片，这将为联发科为苹果提供5G基带芯片铺平道路。(李明)