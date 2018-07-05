郭明錤：今年三款新iPhone至少有8种颜色可选

新浪科技讯 北京时间7月5日晚间消息，知名苹果分析师郭明錤今日发布报告称，苹果公司今年将发布三款新iPhone，供消费者选择的颜色可能多达8种。

当前，业界普遍认为苹果今年将发布三款新iPhone，分别为5.8英寸OLED版iPhone(iPhone X二代)、6.5英寸OLED版iPhone(相当于iPhone X Plus)和6.1英寸LCD版iPhone。

一代iPhone X只有太空灰和银色两种，但郭明錤在报告中称，今年至少有两个型号的iPhone将有更多颜色可选。

他在报告中称：“第二代iPhone X将有金色、银色和太空灰版本，而6.1英寸LCD版iPhone的可选颜色更多，包括红色、蓝色、橘色、灰色和白色。”

郭明錤还称，预计6.5英寸iPhone的市场需求要高于当前的iPhone X，因为前者的屏幕尺寸更大，支持双卡双待，与此同时售价又不高。

而6.1英寸LCD版iPhone的表现预计要好于iPhone 8和8s，因为该款机型也将配备全面屏，支持Face ID，售价将低于700美元。

上周，摩根士丹利分析师凯蒂·休伯特(Katy Huberty)也曾表示，6.1英寸LCD版iPhone最低售价为699美元。

休伯特预计，5.8英寸iPhone起始售价为899美元，较当前的iPhone X低100美元，6.5英寸iPhone起始售价为999美元，而6.1英寸LCD版iPhone起始售价在699美元至769美元之间。(李明)