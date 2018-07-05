中国电信与14家虚商签署正式商用合同

作者：张海龙 来源：C114中国通信网

C114讯 7月5日消息（张海龙）今日，中国电信与14家虚拟运营商企业签署正式商用合约。

据悉，这14家企业分别为：迪信通通信、蜗牛移动、分享通信、京东通信、苏宁互联、星美生活、爱施德、阿里通信、海航通信、乐语通讯、天音通信、话机世界、极信通信、小米移动。

此前，中国联通已经与蜗牛移动、远特通信、迪信通等16家虚商签署正式商用合约。此次，中国电信与虚商签署正式商用合约，意味着共有12家虚商同时拥有中国联通、中国电信正式商用合同。

这12家虚商分别为迪信通通信、蜗牛移动、分享通信、京东通信、苏宁互联、爱施德、阿里通信、海航通信、乐语通讯、天音通信、话机世界、小米移动。

也就是说，在四年多的试点期，这12家企业的表现获得了中国联通与中国电信的共同认可，在发展用户、业务开展等方面均有着代表意义。

例如，如远特通信，试点期间大力投入，结合自身业务特点，提出“合创虚商”的理念，打造卡盟平台，摆脱了单纯的语音流量转售业务，通过开放SDK，接入中小企业创新，在垂直行业信息化，物联网应用等方面逐渐摸索出属于自己的一条发展之路。

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