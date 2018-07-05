物联网成行业大势所趋 安全问题是数字化时代共识

作为移动行业的最高级别的盛会之一，2018世界移动大会・上海（MWCS 2018）无疑是行业前沿趋势的一个大窗口，而物联网更成为这一秀场最耀眼的明星之一，各大运营商、设备商及产业链上下游企业纷纷亮剑最新产品，一众业界专家大佬纵论物联网未来走向。时值物联网爆发前夜，5G商用落地将催生海量物联网应用，维护物联网安全愈发成为业界共识。

物联网成MWCS2018风向标

在近日举办的MWCS 2018上，物联网成为重要的行业风向标之一。“连接中国”尽显移动物联网引领世界之风采。中国已成世界最大的移动 IoT市场，GSMA特地在今年的世界移动大会・上海期间设置了“连接中国” （Connected China）主题展区，从40多个案例中选出了12个案例，代表中国在物联网领域的应用创新，涵盖了工业物联网、物流、智能农业、消防安全、智慧城市和智能家居等垂直领域。与此同时，物联网峰会于6月28日举办，探讨了物联网驱动的未来，提供企业所需的智能化、互联性、响应性、交互性、安全性和经济性。行业元老、推陈出新者和后起之秀集中展示了物联网领域的最新成果。爱立信与中国移动就“物联网设备连接管理平台（DCP）”落地中国签署了合作协议。Qualcomm宣布和机智云、山东移动以及移远通信合作，计划通过提供全球首个可远程升级至LTE IoT的商用2G蜂窝模组，以此打造更具突破性的物联网开发解决方案。英特尔通信则分享了英特尔在物联网方面的应用。锐捷网络携最新推出的“物联网智慧解决方案”、全系列产品以及自主研发的RG-NB6118物联网通讯模组也参与了此次大会。

中国电信以“数聚万物，智胜未来”为主题，集中展出了7大板块63项应用，其中，“物联网”展台上，从车联网服务到智慧泊车，从监测高空抛物到保护古树名木，从智能烟感联动消防到饮用水水质安全保障……中国电信展示了智慧水务、智慧井盖、智慧小区、智慧烟感、智慧停车等丰富应用，曾经的物联网生活蓝图如今逐一被中国电信付诸现实，画进“美丽家园”。尤为值得一提的是，6月27日，在MWCS 2018期间，中国电信和华为携手荣获GSMA颁发的“最佳物联网移动创新奖”（Best IoT Innovation for Mobile Networks），此次获奖充分证明了业界对于中国电信及华为在物联网领域所取得的卓越成绩及产业贡献的高度认可。

中国移动董事长尚冰在MWCS 2018开幕式主论坛上表示，从移动互联到万物智联，信息通信加速向连接泛在、感知泛在、智能泛在演进。随着人人通信加快向物物相联、人机交互升级，电信运营企业将迎来继话音、流量消费之后又一个历史性发展契机。而本届展会，中国移动带领旗下全资子公司――中移物联网有限公司带来多项最新研发成果，并于6月27日举行新品发布会，展示在“云、管、端”全方位的产品服务能力。

作为国内率先推出eSIM业务的运营商，中国联通始终将eSIM视为服务转型机遇，在消费电子、手机、车联网、物联网等各个领域全面推进eSIM应用。在MWCS 2018上，中国联通不仅首次推出面向B2B市场的物联网eSIM方案，还展出了eSIM智能穿戴设备等一系列消费类eSIM产品。

5G强力支撑海量物连

随着物联网技术的快速发展，越来越多的联网设备出现在人们身边，这也是MWCS2018带给参观者最直观的体验。正如GSMA首席技术官Alex Sinclair所评论的：“移动与信息技术的快速发展将从根本上改变我们的生活和工作方式，万物互联不仅让我们的城市更智慧，也让我们的生活变得更轻松、更高效。

可以预期，物联网将掀起中国经济增长的下一次热潮。

物联网正值爆发前夜。据GSMA智库估计，到2025 年，蜂窝物联网连接数将达到 31 亿。到2025年全球的工业物联网 （IIoT）连接数将达到138亿，其中大中华地区的连接数约为41亿，约占全球市场的三分之一。另据其他权威机构数据统计，到2020年，连接至互联网的物联网设备和系统数量将超过全球总人口的2.5倍。

5G强力支撑海量设备的连接。5G时代，无线网络需要连接数以亿计的智能“物”，如机器人、无人驾驶汽车、智慧医院、智能家居、互联工厂等。伴随着5G商用落地，其所催生的海量物联网应用以及人工智能将彻底改变人类的生活方式。此次MWCS大会上三大运营商发布白皮书，一致选择独立组网作为标准建设5G，有望推动物联网发展。

目前，我国正积极推动工业物联网发展。2015年，我国提出“中国制造2025”战略，旨在推动物联网、智能家电和高端消费电子等制造业不断创新，实现中国从“制造大国”向“制造强国”的转型升级。2015年我国还提出 “互联网+行动计划”，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等技术与传统行业相结合，为经济增长创造新动能。

全球运营商就物联网安全达成共识

没有物联网，实现数字化转型将遥不可及。不过，在物联网蓬勃发展的同时，物联网安全的警钟也被敲响。

在本届MWCS 2018上，物联网安全引起诸多业内人士的一致关注。AT&T物联网解决方案副总裁Cameron Coursey表示：“随着全球物联网连接数量成倍增加，制定通用的物联网安全方法将变得至关重要。”阿联酋电信Etisalat Digital高级副总裁Francisco Salcedo表示：“当前，聚焦于制定适应全球运营商、物联网设备制造商和开发商需要的通用物联网评估和安全指南已成为当务之急。”KDDI物联网业务拓展部总经理Keigo Harada表示：“物联网中会有各种不同的物体连接到网络，例如为社会基础设施和家电提供支持的设备，这其中存在着非法远程控制、欺骗、数据拦截等安全问题。通过由GSMA在全球推广这些指南，更安全地利用各种物联网设备将成为可能。” 挪威电信高级副总裁兼数字业务主管Per Simonsen表示：“我们对GSMA指南表示欢迎，因为物联网生态系统非常需要标准化和通用指导。

全球移动运营商就维护物联网安全达成共识，承诺采用共同的方法来维护物联网安全。GSMA于6月27日宣布，AT&T、中国移动、中国电信、中国联通、德国电信（Deutsche Telekom）、阿联酋电信（Etisalat）、KDDI、LG Uplus、Orange、西班牙电信（Telefónica）、挪威电信集团（Telenor Group）、Telia、Turkcell、沃达丰集团和Zain等全球移动移动商已承诺采用和实施《GSMA物联网安全指南》。此指南概述了适用于整个物联网生态系统的物联网安全最佳实践和建议，并提出全面的安全评估计划，以帮助确保物联网服务免受物联网安全风险的侵害。

与此同时，互联网协会也呼吁全球联手保护物联网安全。互联网协会欧洲地区总经理Frédéric Donck在MWCS 2018期间接受采访时表示，大到网络系统和平台，小到传感器等终端设备，物联网安全风险都将无处不在。“在物联网安全领域，安全问题绝不仅仅只是涉及设备本身，而是在整个物联网生态圈。”

网络信息技术的代际创新，万物智能互联的孕育兴起，将持续扩大连接规模、丰富连接应用、提升连接价值。对于电信运营企业而言，抢占物联网入口最有力的抓手，携手产业链伙伴共赢“万物互联”时代，是明智的不二选择，在此基础上提升物联网安全意识，对运营商而言将更加有利。