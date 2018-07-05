大唐烽火正式走向合并 业务互补直面5G竞争

当5G成为2018世界移动大会亮点的时候，作为3GPP 5G SA标准参与者的大唐大信，却传出了与5G传输龙头企业烽火通信重组合并的消息。据《北京晨报》报道，国资委近日公告称，同意武汉邮电科学研究院有限公司与电信科学技术研究院有限公司实施联合重组。这标志着自2018年初双方发布公告后，大唐电信和烽火通信终于正式走向合并。

业界评论，两家企业业务互补性明显，协同性强，或可为连续多年困损的大唐电信带来希望。不过，效果如何还有待看企业内部整合以及业务衔接的效果。在即将到来的5G时代，凭借大唐电信全程参与5G标准制定的经验以及烽火通信在5G光传输的优势，合并的新公司或具备了与华为在5G竞争的实力，中国的5G竞争力将更加突出。

曾经的行业巨头深陷困损泥潭

曾经和中兴通讯、华为齐名的大唐电信在二十年前是红极一时，旗下大唐微电子自主研发了国内第一枚公用电话IC卡，随后又开发了国内首张移动电话SIM卡，打破国外企业的技术垄断，并连续多年蝉联中国移动SIM卡供应商综合评比第一名，可谓风光无限。

然而时光转逝，曾经的电信巨头如何却深陷连年困损泥潭。根据财报数据，公司净利润从2016年起开始雪崩式下滑，2017年预披露20-24亿巨额亏损更是名列A股预亏榜第九位。从2018年1月31日开始到2018年4月20日，大唐电信已经发布了5份2017年 年度业绩预亏公告和退市风险警示提示公告。到最新的财报显示，亏损突破26亿元，并表示股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示。

究其原因还在于大唐电信多次转型和投资拓展业务领域不利导致。

其一，手机终端领域转型的溃败。当传统的通信业务已经不能再维持公司的发展。大唐电信杀入消费终端市场。在2008年到2012年期间，大唐电信成功拿下上海优思，推出过一款手机名为“U2”的超薄、手写GSM双频手机。最近和优思相关的新闻也就是去年大唐电信以3.32亿元的售价卖出优思100%的股权，试图扭转其亏损的局面。

其二，集成电路市场的坎坷之路。大唐电信在2014年聚焦集成电路设计领域，加大芯片投入力度。然而，市面上消费产品和芯片的竞争已经相当激烈了。而集成电路、芯片设计又是一个需要大量资金、技术难度相当大的行业，大唐电信近些年不断的亏损，也印证了其在这条路上走得有多坎坷。

业务互补性或重塑5G龙头

与大唐电信的盈收困境不同的是，武汉邮电科学研究院旗下的烽火通信，虽然也是科研院所下上市公司，但发展却很成功，营收与利润10年涨10 倍，成长为世界范围内光通信领域的佼佼者，这种成绩真是大唐电信所渴望的。现在，大唐电信新任总裁就是烽火通信的原董事长，大唐电信真是希望借助烽火通信的发展的经验和机制，为自身企业带来扭转。

而从大唐电信自身来说，其全面参与5G国际移动通信标准制定，在5G技术研究和标准竞争中，大唐电信集团在大规模天线与波束赋形、新型多址技术、超密集组网、车联网、信道编码新型移动性管理、TDD动态帧结构、5G核心网络架构、5G CU/DU架构设计等5G标准化领域处于国际领先水平，多项技术方案进入国际核心标准规范。

中信建投通信行业首席分析师武超认为，在业务层面上分析，烽火通信与大唐电信之间的业务协同性很高，大唐电信一直在无线领域比较强，烽火通信在接入有线这一侧比较有实力。因此，业务的互补性以及协同性很有可能重新塑造一个可以跟华为、中兴、诺基亚等厂可具竞争的大企。

5G竞争不容有失需要强企

如今，全球通信巨头们正在加速5G时代的到来。以目前5G发展进程看，中国在5G时代将迎来更大的机会和话语权。这主要还在于中国具备两个很重要的基本条件，一是已经有技术基础的积累，以华为、大唐电信为首的通信企业在5G标准的研究参与奠定了大量的基础，在5G服务上或具有优势；二是有非常大的市场，因此中国同步甚至于引领5G发展是可预见的。

但不可否认的是，除了华为中兴以外，5G市场上，高通、三星、苹果仍然是不可小觑。

因此，大唐电信跟烽火通信的合并，一方面是国资委引领央企做大做强精神的落实。另一方面，中国引领5G市场竞争也亟需优化整合资源再造一个与华为同等级别的强企一同参与。可以预见，随着大唐电信与烽火通信合并公司的落地，中国在5G市场将更加有竞争力。