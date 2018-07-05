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为什么不会有中国特供双卡iPhone？

2018年07月05日10:23  PingWest   收藏本文     

　　听说今年苹果终于要出双卡双待iPhone了？

　　双卡双待iPhone的传言，日复一日，年复一年。每一年的传言，看起来都和真的一样，最后却都没结果，粉丝们仍在网络上表达着对这个“硬需求”的渴望，乐此不疲。

　　今年更让人信服的消息出现了。苹果将在今年秋季推出三款iPhone，分别为6.5英寸和5.8英寸的OLED屏幕版本，以及6.1英寸的LCD屏幕版本。其中至少会有一款机器为双卡双待的手机，极有可能是6.5英寸和6.1英寸的版本。

图片来自Ausbt图片来自Ausbt

　　并且此“双卡”iPhone的实现方式在国内外并不同，国外的“双卡”iPhone为实体卡+Apple SIM（e-SIM），而国内由于运营商的阻力，将会改为双实体卡的方式。中国特供版双卡iPhone由此诞生。

　　看到这里，一向都不看好双卡iPhone的我更不看好这个传言了。

　　双物理卡槽一点都不苹果

　　有一点说在前面，苹果对机身内部空间的最大化利用，是恐怖的。这一点你在耳机孔的取消策略上可瞥见一般。

　　苹果除了取消耳机孔，甚至巴不得连实体SIM卡都别用了。SIM卡，Mini-SIM卡，Micro-SIM卡，到如今最流行的Nano-SIM卡，就是苹果在业界立下的“标准”。Nano-SIM卡相比较第一代SIM卡的体积减小了40%，厚度减少了15%。看起来微小的改变，也给极为密集的主板腾出足够的升级空间了。

图片来自GSMArena图片来自GSMArena

　　而本身尺寸为12mm x 9mm的Nano-SIM无疑也是苹果的“眼中钉”。现在要让苹果向寸土寸金的机身内再加一个实体卡槽，抢占其它零部件的位置，乔纳森伊夫第一个站出来不同意。

　　双物理卡槽的设计不仅不符合苹果的设计理念，还是退步的表现。双实体卡虽然在Android上已经相当成熟了，但对于iOS来说还是一件新鲜的事情。摆在苹果面前的双卡方案，明显是采用e-SIM卡更加符合未来的趋势。有更好的方式可以实现双卡，还要委曲求全选用更次的方案？这一点都不苹果。

　　中国特供的烦恼

　　此外，传言中称中国特供版的策略，也有几分飘忽。首先是该策略对于手机生产的影响，若在确认有实体卡槽+Apple SIM卡的前提下，国内选择双实体卡的方式，也就意味着国内销售的iPhone将会在内部结构上重新设计。

　　在历史上，苹果为某一国家专门推出硬件定制版本的iPhone，还得追溯到iPhone 3GS的时代。那时候由于国内WiFi政策的限制，苹果不得不在推出国行的时候去掉WiFi模块，导致国行iPhone 3GS无法使用WiFi功能。

图片来自iMore图片来自iMore

　　然而手机的内部空间使用率已经今非昔比，任何一处改动都得经过精心的思考与设计。

　　还有另外一个在新加坡的案例。时值iPhone 4s上市，新加坡军方规定内部人员不能使用摄像头设备。但苹果并没有因此开特殊通道，只是运营商自己将iPhone 4s拆开，把摄像头模块去掉，再提供给军方。苹果至始至终没有官方认可这种方式，因此那样卖出的iPhone也不会享有苹果的保修政策。

图片来自CNET图片来自CNET

　　倒是已位居历史舞台边缘的Blackberry，曾专门为军方提供官方的无摄像头版本手机。

　　双卡双待会卖得更好？

　　这是中国特供iPhone面临着一个极其严峻的问题。

　　双卡双待的功能添置，肩负着销量的重任，一方面是刺激老用户换机，另一方面则是吸引新用户购买iPhone。在如今主流手机市场趋近饱和，换机频率降低的情况下，仅双卡双待功能不一定能够打动用户更换新手机，一台Android手机已经足够了。据企鹅智库《2017中国手机消费品牌引力指数报告》，纯安卓用户每年换机的占比下降到了23.5%，iPhone用户每年换机的占比则是16%。

　　消费者实际上越来越理性，就拿去年对价格进行上探的iPhone X来说，其购买者更多的是出于理性的换机考虑，而非是对单一功能或是纯粹潮流的追求。根据QuestMobile的《2017年中国智能终端报告》，有近60%的用户是在有明确预算下才决定购买iPhone X。

　　其次，在网上天天吹嘘双卡双待手机的用户，并不见得都会购买iPhone，其中绝大多数用户都是Android用户，而iPhone的定价、iOS操作习惯都不会是打动Android用户的点。已经见了太多鲜活的案例，厂商应用户要求生产了特殊的产品，但最终掏腰包的人数寥寥无几，极为尴尬。

　　再次，中国特供版iPhone的消息已经不是第一次了。还记得去年中国特供版iPhone X的消息吗？其缘由是iPhone X太贵，iPhone 8没有创新，更低售价的特供版iPhone X在当时看起来颇有其事。

　　为什么会有这种谣言出现？

　　归根结底，还是用户思维在作祟。当下的移动通讯市场的激烈竞争，表面上加剧了用户对双卡双待的需求。大王卡、大鱼卡、无限流量卡……每位用户都拥有两张以上的SIM卡，别说双卡双待了，用户恨不得有三卡三待的手机出现。

　　三卡三待的手机的确存在，但并未流行，个中原因大家可以搜索一下。

三星为巴西市场定制的三卡三待手机三星为巴西市场定制的三卡三待手机

　　我仍然相信那句话，用户是不知道自己想要什么的。如果厂商一味地满足用户盲目的需求，最终堆砌出来的产品只能是平庸的，甚至内部矛盾。苹果一向以用户体验为导向，而非用户需求导向。

　　双实体卡槽的中国特供版iPhone，不会是苹果的选择。

　　但多卡手机未来一定会有，e-SIM才是最好的实现方式。

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文章关键词： 苹果iPhoneSIM双卡双待

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