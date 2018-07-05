为什么不会有中国特供双卡iPhone？

听说今年苹果终于要出双卡双待iPhone了？

双卡双待iPhone的传言，日复一日，年复一年。每一年的传言，看起来都和真的一样，最后却都没结果，粉丝们仍在网络上表达着对这个“硬需求”的渴望，乐此不疲。

今年更让人信服的消息出现了。苹果将在今年秋季推出三款iPhone，分别为6.5英寸和5.8英寸的OLED屏幕版本，以及6.1英寸的LCD屏幕版本。其中至少会有一款机器为双卡双待的手机，极有可能是6.5英寸和6.1英寸的版本。

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并且此“双卡”iPhone的实现方式在国内外并不同，国外的“双卡”iPhone为实体卡+Apple SIM（e-SIM），而国内由于运营商的阻力，将会改为双实体卡的方式。中国特供版双卡iPhone由此诞生。

看到这里，一向都不看好双卡iPhone的我更不看好这个传言了。

双物理卡槽一点都不苹果

有一点说在前面，苹果对机身内部空间的最大化利用，是恐怖的。这一点你在耳机孔的取消策略上可瞥见一般。

苹果除了取消耳机孔，甚至巴不得连实体SIM卡都别用了。SIM卡，Mini-SIM卡，Micro-SIM卡，到如今最流行的Nano-SIM卡，就是苹果在业界立下的“标准”。Nano-SIM卡相比较第一代SIM卡的体积减小了40%，厚度减少了15%。看起来微小的改变，也给极为密集的主板腾出足够的升级空间了。

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而本身尺寸为12mm x 9mm的Nano-SIM无疑也是苹果的“眼中钉”。现在要让苹果向寸土寸金的机身内再加一个实体卡槽，抢占其它零部件的位置，乔纳森伊夫第一个站出来不同意。

双物理卡槽的设计不仅不符合苹果的设计理念，还是退步的表现。双实体卡虽然在Android上已经相当成熟了，但对于iOS来说还是一件新鲜的事情。摆在苹果面前的双卡方案，明显是采用e-SIM卡更加符合未来的趋势。有更好的方式可以实现双卡，还要委曲求全选用更次的方案？这一点都不苹果。

中国特供的烦恼

此外，传言中称中国特供版的策略，也有几分飘忽。首先是该策略对于手机生产的影响，若在确认有实体卡槽+Apple SIM卡的前提下，国内选择双实体卡的方式，也就意味着国内销售的iPhone将会在内部结构上重新设计。

在历史上，苹果为某一国家专门推出硬件定制版本的iPhone，还得追溯到iPhone 3GS的时代。那时候由于国内WiFi政策的限制，苹果不得不在推出国行的时候去掉WiFi模块，导致国行iPhone 3GS无法使用WiFi功能。

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然而手机的内部空间使用率已经今非昔比，任何一处改动都得经过精心的思考与设计。

还有另外一个在新加坡的案例。时值iPhone 4s上市，新加坡军方规定内部人员不能使用摄像头设备。但苹果并没有因此开特殊通道，只是运营商自己将iPhone 4s拆开，把摄像头模块去掉，再提供给军方。苹果至始至终没有官方认可这种方式，因此那样卖出的iPhone也不会享有苹果的保修政策。

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倒是已位居历史舞台边缘的Blackberry，曾专门为军方提供官方的无摄像头版本手机。

双卡双待会卖得更好？

这是中国特供iPhone面临着一个极其严峻的问题。

双卡双待的功能添置，肩负着销量的重任，一方面是刺激老用户换机，另一方面则是吸引新用户购买iPhone。在如今主流手机市场趋近饱和，换机频率降低的情况下，仅双卡双待功能不一定能够打动用户更换新手机，一台Android手机已经足够了。据企鹅智库《2017中国手机消费品牌引力指数报告》，纯安卓用户每年换机的占比下降到了23.5%，iPhone用户每年换机的占比则是16%。

消费者实际上越来越理性，就拿去年对价格进行上探的iPhone X来说，其购买者更多的是出于理性的换机考虑，而非是对单一功能或是纯粹潮流的追求。根据QuestMobile的《2017年中国智能终端报告》，有近60%的用户是在有明确预算下才决定购买iPhone X。

其次，在网上天天吹嘘双卡双待手机的用户，并不见得都会购买iPhone，其中绝大多数用户都是Android用户，而iPhone的定价、iOS操作习惯都不会是打动Android用户的点。已经见了太多鲜活的案例，厂商应用户要求生产了特殊的产品，但最终掏腰包的人数寥寥无几，极为尴尬。

再次，中国特供版iPhone的消息已经不是第一次了。还记得去年中国特供版iPhone X的消息吗？其缘由是iPhone X太贵，iPhone 8没有创新，更低售价的特供版iPhone X在当时看起来颇有其事。

为什么会有这种谣言出现？

归根结底，还是用户思维在作祟。当下的移动通讯市场的激烈竞争，表面上加剧了用户对双卡双待的需求。大王卡、大鱼卡、无限流量卡……每位用户都拥有两张以上的SIM卡，别说双卡双待了，用户恨不得有三卡三待的手机出现。

三卡三待的手机的确存在，但并未流行，个中原因大家可以搜索一下。

三星为巴西市场定制的三卡三待手机

我仍然相信那句话，用户是不知道自己想要什么的。如果厂商一味地满足用户盲目的需求，最终堆砌出来的产品只能是平庸的，甚至内部矛盾。苹果一向以用户体验为导向，而非用户需求导向。

双实体卡槽的中国特供版iPhone，不会是苹果的选择。

但多卡手机未来一定会有，e-SIM才是最好的实现方式。