小米采同股不同权MSCI拒纳指数 富时上市次周即纳入

新浪科技讯 7月5日上午消息，据香港经济日报报道，焦点新股小米集团上市在即，各项衍生产品相继出场，惟指数公司对纳入小米做法有别。

富时（FTSE）上周预期小米上市次周就能纳入指数，另一国际指数公司MSCI就指，会延续目前暂停纳入“同股不同权”股份做法，拒纳小米在旗下指数内。

另外，继窝轮将与小米正股同步登场外，港交所（00388）公布，小米上市首日不单会设有期货及期权产品，同时会纳入在认可沽空指定证券名单。据以往资料，工行、招行2006年上市时，都能在首日同时设期货、期权，并接受沽空交易。

MSCI昨主动公布，以现时公开资料，小米套用不对等投票权架构，A类股份投票权为B类股份10倍，而该行现正咨询市场应如何处理同股不同权股份权重，暂不会纳入相关新股于MSCI指数。

富时唱反调 上市次周即纳入

科网新股屡用同股不同权架构，美国社交及通讯软件Snapchat母企SNAP更只向外发行不具投票权股份，惹来投资界争议。MSCI去年11月起举行咨询，6月底再宣布延长咨询期至9月，预计10月底前会公布咨询总结。

富时于6月底时公布，预料小米7月9日挂牌后，7月16日就会纳入中资股指标的富时中国50指数。目前追踪该指数的ETF规模约44亿美元（约343亿港元）。

本地指数方面，恒指公司本季起在港股通南下指标的“恒生综合指数”中，接纳同股不同权等股份。以小米市值规模庞大，按例有机会快速在上市后10个交易日纳入恒生综合指数，惟是否同时成为港股通股份，仍视乎内地监管机构取态。

至于香港市场两大旗舰指数恒指、国指，现时都不容纳同股不同权股份，小米未具条件染蓝。

港交所昨表示，5家发行商将推出合共18只认购权证，计划于小米股份首日上市同时开始交易。