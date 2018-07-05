新浪科技> 电信 > 正文

取消流量漫游费无需主动申请 流量单价年内要降逾30%

取消流量漫游费无需主动申请 流量单价年内要降逾30%
2018年07月05日 08:05 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　取消手机流量漫游费无需主动申请，流量单价年内要降逾30%

　　澎湃新闻记者 周玲

　　7月1日起，三大电信运营商都正式取消了数据漫游费，但提速降费，并未因此完结。

　　7月4日，中国电信表示：2018年将继续贯彻落实“提速降费”工作，预计手机流量平均单价年内至少降低30%。

　　中国电信表示，为确保7月1日起，全面取消手机流量“漫游费”，中国电信根据国家安排部署，推进各项准备工作，做好数亿用户各项业务套餐的梳理和方案规则修改配置、IT系统改造测试和渠道客服加载等实施准备。由于套餐数量大，且涉及用户及各个系统的同步调整，需要保证每个用户都不出错，要进行繁重的反复测试，工作量非常巨大。如南方某省，投入了专门团队连续工作了50多天，对1.1万条资费规则进行重新梳理、配置、测试，以及2000多万用户200多亿话单的多轮计费处理验证，最终才确保调整符合要求。

　　同时，中国电信还推出了五大优惠服务举措，包括全国大流量手机套餐和家庭融合套餐；面向年轻用户群体需求提供超值优惠的互联网卡；在流动人口较多省份提供低门槛日租卡满足用户的流量需求；降低流量包资费，每GB流量降幅近30% ;大幅下调了60个方向国际漫游流量业务资费。

　　中国移动也表示，取消流量“漫游”费背后的工作不简单，共投入了12万余人天工作量，全面梳理资费套餐、改造支撑系统。

　　中移动还回应了消费者关心的一些技术问题。

　　比如，取消流量漫游费并不需要用户申请，会自动升级。即便是淘宝等第三方平台购买的本地流量，也会在7月1日起升级为全国流量。而且，原来能够共享的省内流量，在升级后的国内流量也将可以共享。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有