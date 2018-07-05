取消流量漫游费无需主动申请 流量单价年内要降逾30%

取消手机流量漫游费无需主动申请，流量单价年内要降逾30%

澎湃新闻记者 周玲

7月1日起，三大电信运营商都正式取消了数据漫游费，但提速降费，并未因此完结。

7月4日，中国电信表示：2018年将继续贯彻落实“提速降费”工作，预计手机流量平均单价年内至少降低30%。

中国电信表示，为确保7月1日起，全面取消手机流量“漫游费”，中国电信根据国家安排部署，推进各项准备工作，做好数亿用户各项业务套餐的梳理和方案规则修改配置、IT系统改造测试和渠道客服加载等实施准备。由于套餐数量大，且涉及用户及各个系统的同步调整，需要保证每个用户都不出错，要进行繁重的反复测试，工作量非常巨大。如南方某省，投入了专门团队连续工作了50多天，对1.1万条资费规则进行重新梳理、配置、测试，以及2000多万用户200多亿话单的多轮计费处理验证，最终才确保调整符合要求。

同时，中国电信还推出了五大优惠服务举措，包括全国大流量手机套餐和家庭融合套餐；面向年轻用户群体需求提供超值优惠的互联网卡；在流动人口较多省份提供低门槛日租卡满足用户的流量需求；降低流量包资费，每GB流量降幅近30% ;大幅下调了60个方向国际漫游流量业务资费。

中国移动也表示，取消流量“漫游”费背后的工作不简单，共投入了12万余人天工作量，全面梳理资费套餐、改造支撑系统。

中移动还回应了消费者关心的一些技术问题。

比如，取消流量漫游费并不需要用户申请，会自动升级。即便是淘宝等第三方平台购买的本地流量，也会在7月1日起升级为全国流量。而且，原来能够共享的省内流量，在升级后的国内流量也将可以共享。