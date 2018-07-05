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智能手机出货量断崖式下跌 HTC裁员自救

智能手机出货量断崖式下跌 HTC裁员自救
2018年07月05日 07:12 第一财经日报
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　　李娜

　　[IDC数据显示，截至2017年9月，HTC市场份额仅剩0.68%。集邦科技则预计该年度HTC的智能手机出货量少于1000万部。]

　　VR战略并没有成功“拯救”HTC，这位曾经的“安卓之王”正在驶离智能手机的主干道。

　　HTC近期宣布，将在台湾地区进行制造部门的组织优化与策略性人力资源配置调整，预计缩减制造部门员工人数共1500人，于9月底前执行完成。截至2018年6月，HTC全球员工总数约6450人，本次裁员幅度接近四分之一。

　　外界猜测HTC此举是为了降低成本。据HTC今年一季度财报，HTC今年4月份的营收同比下降55.4%，3月份销售额下滑46.7%，引来了不少股东的抱怨。

　　“HTC走弱的原因，主要可以归纳为专利战失利以及对市场决策的错误。”集邦科技一位不愿意透露姓名的分析师对第一财经记者表示，今年我们对HTC的生产预估，（智能手机）恐将处于低于200万部的生产水平。而在去年，IDC数据显示，截至2017年9月，HTC市场份额仅剩0.68%。集邦科技则预计该年度HTC的智能手机出货量少于1000万部。

　　手机业务持续跌落

　　按照HTC创始人王雪红此前的“承诺”，2018年HTC一定能给股东带来满意结果，但现在时间过半，HTC交上来的成绩单并不能让人满意。

　　作为最早一批押注安卓系统的厂商，HTC曾一度占据全球智能手机出货总量的9.1%，4300万部左右的销售量让其获得“安卓之王”的美誉。然而随着战略发展的失误，这个曾经可与苹果、三星一较高下的品牌如今正走向没落。

　　HTC财报显示，今年第一季度，HTC营收为88亿新台币（约合18.8亿元人民币），亏损52亿新台币（约合11.11亿元人民币）。而在去年第四季度，HTC营业收入157亿新台币，同比下滑29.3%，营业亏损96亿新台币，同比扩大1.7倍。

　　曾经凭借每股1300元新台币，HTC一度荣登“台湾股王”，但如今股价跌去95%，这样的市场表现引来了股东们不断的抱怨。

　　“HTC靠创新打进美国市场，曾一度成为北美最受欢迎的手机。然而，随着近几年高端智能机种苹果、三星快速走高，中低端智能机产品又有国内厂商追兵不断。”手机中国联盟秘书长王艳辉对记者表示，在全球都进入智能手机时代，HTC在整体定位上面临着问题。

　　集邦科技的一名不愿意透露姓名的分析师则对记者表示，RD部门被交易之后，HTC推出新机的频率降低，还有旗舰机卖得不好，导致市场份额不断被压缩。

　　据悉，去年9月，HTC已将旗下曾参与谷歌Pixel手机业务的团队打包出售给谷歌，售价11亿美元，为此已有约2000名HTC员工加入谷歌。但外界普遍认为，此项交易并未对HTC盈利能力有过多改善。

　　根据HTC官方的说法，此次裁员主要集中在台湾地区的制造部门。HTC称，公司的市场与生产需求呈现季节性与市场的变化，其一直不断检视人力资源分配，以确保产能与市场需求相符。换言之，此次裁员将令HTC的产能有较大降幅。

　　裁员背后

　　对于过往大陆地区的表现，王雪红曾经坦言，与三星相比，HTC没有将产品的特点和差异化准确地传达给消费者，做得不好是事实。未来，HTC将坚持创新本色的同时，“走群众式宣传创新路线。”

　　但从这几年HTC的市场表现来看，除了在VR领域有所斩获外，手机业务却没有什么起色。第三方调研机构QuestMobile统计显示，2017年HTC在中国智能终端市场的份额下滑至0.4%，位列行业12位。

　　“面对智能手机市场竞争激烈，成本（BOMcost）占比不断提高，品牌利用压缩获利空间成就市占地位，导致小品牌生存更加不易，而HTC是否有能力维持既定计划，目前仍言之过早。”上述集邦科技分析师对记者如是说。

　　并且可以看到，智能手机的竞争已经呈现马太效应。

　　头部企业中苹果与三星的模式无法轻易复制，而像HTC、索尼、LG这样的品牌，上有高端产品的压力，下有国产手机的围追堵截，在低端市场更是没有任何成本优势。曾经在全球市场红极一时的诺基亚、摩托罗拉、黑莓等品牌已经注入了“中国基因”，生产或销售已由中国公司操盘。

　　“在渠道的渗透力上，像HTC这样的品牌根本没有任何机会，加上应对政策的迟缓，造就了今天的局面。”王艳辉对记者说。

　　不过，在集邦科技分析师就当前状况看来，HTC仍具有创新研发的能力，像是5G题材或是AI题材等都可能是HTC接下来的发展方向，但从新业务如VR的发展来看，短期能带动的经济规模非常有限，对于要作为支撑HTC的主要营收来源难度很高。

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