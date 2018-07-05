华为创始人、CEO任正非 视觉中国 资料图

任正非：高科技不是砸钱就能成功，要从基础教育抓起，急不得

澎湃新闻记者 周玲

近日，华为内部社区发布了该公司创始人任正非与华为Fellow（院士）及部分欧研所座谈会上的讲话，主题是《励精图治，十年振兴》。

在这段于2018年5月15日、6月4日-13日进行的座谈中，任正非谈到了华为对于科学家的定位，基础研究与商业化的关系等问题。

“高科技不是基本建设，砸钱就能成功，要从基础教育抓起，需要一个漫长的时间，我们公司也是急不得的。”任正非提到，芯片急是急不来的，不光是工艺、装备、耗材问题，股市为了圈钱，夸大太多了，“我们还是要踏踏实实，自知在云、人工智能上我们落后了许多，才不能泡沫式地追赶。在这些问题上，我们要有更高眼光的战略计划。”

任正非寄望华为科学家，能消化世界更先进的文明，转过来多仰望星空，“只有你们才能理解未来是什么样。要敢于在假设上创新，在方向上创新，在思想、理论、技术、商业模式上创新。”

华为并不是一开始就能给科学家这么大空间。

一名与会者就提到，其2002年参加华为。进入华为不久后，其就在华为内部报纸上看到一篇讲话提到“华为不需要科学家，华为需要工程商人”。

对此，任正非坦言，当年，华为是急着解决晚饭问题，顾不及科学家的长远目标。不同时期，有不同时期的指导思想，“今天我们已经度过饥荒时期了，有些领域也走到行业前头了，我们要长远一点看未来，我们不仅需要工程商人、职员，也需要科学家，而且还需要思想家。”

任正非希望华为Fellow们能“仰望星空，寻找思想与方向”，“引导我们十几万人前进。十八万队伍没有方向、没有思想，会溃不成军的。”

任正非强调，华为还是要踏踏实实继续做学问，过去的三十年，华为都是对准同一个“城墙口”冲锋，攻打这个“城墙口”的“炮弹”已经增加到每年接近150亿到200亿美元，要相信自己领导行业的能力。

他在座谈中还提到，对科学家要多一些宽容，“我们对不明白的东西，只要大致对准主航道，我们就多给一点宽容。”

“我们要宽容失败，才会有创新。”任正非说，华为公司走到今天，在产品研究的成功率应该还没有超过50%，相当于每年有几十亿美金被浪费了，但是培养一大批高级将领成长起来。