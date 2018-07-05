芯片巨头美光遭在华禁售 美概念股暴跌

每经记者 张韵 实习记者 张潇尹 每经编辑 贾运可

日前（7月3日），福州市中级人民法院裁定对美国芯片巨头美光科技（MU，NASDAQ）发出“诉中禁令”，其部分闪存SSD和内存条DRAM将暂时禁止在中国销售。受此影响，美光科技股价当日跌幅达5.51%，高通、恩智浦、英特尔、博通等美股芯片股全线下挫。

7月4日，外交部发言人陆慷在主持例行记者会时表示，这应当是一起有关知识产权保护的商业个案。至于这是否与中美贸易摩擦有关联，他认为两者之间没有必然联系。

公开资料显示，截至2017年年中，三星、美光科技以及海力士共占据全球DRAM芯片市场份额的96%。知名经济学家宋清辉向《每日经济新闻》记者表示，美光科技有近一半的营收来自中国，其部分产品被禁止在中国销售，将对公司业务发展产生一定影响。与此同时，这一事件恐将对其中国范围内的客户形成冲击。

上海移芯通信科技有限公司总裁熊海峰认为，此次裁定反映出国内企业有能力并且正谋求芯片行业内的部分技术承载。

并非最终诉讼结果

7月3日，原告福建省晋华集成电路有限公司（以下简称福建晋华）与台湾联华电子股份有限公司（以下简称台湾联电）在官网上发布公告称，福州市中级人民法院裁定美光半导体销售（上海）有限公司（以下简称美光上海）立即停止销售、进口十余款Crucial英睿达固态硬盘、内存条及相关芯片，并删除其网站中关于上述产品的宣传广告、购买链接等信息。同时裁定美光半导体（西安）有限责任公司（以下简称美光西安）立即停止制造、销售、进口数款内存条产品。

在声明中，福建晋华表示，公司此前就美光自有品牌Crucial英睿达MX300 2.5- inch SSD525GB固态硬盘以及Crucial DDR4 2133 8G笔记本内存条已立案起诉。接着在业界权威的先进实验室延续进行着精细严谨的逐层剖析，又陆续发现美光的十余款自有品牌产品涉嫌侵害公司专利，其中包含数款DDR4笔记本与台式机内存条，MX500系列的2TB、1TB、500GB、250GB 2.5英寸的固态硬盘，及相关侵权芯片，将剖析取得的特征与晋华主张权利要求中的技术特征进行逐一比对，确定该等产品的技术方案落入晋华专利要求的保护范围。

福建晋华还特别强调：“美光的侵权行为肆无忌惮”“美光对晋华造成不可弥补的伤害”。台湾联电联合总裁在其官方声明中表示，台湾联电对法院的裁定表示欢迎。台湾联电在知识产权方面投入巨大，对损害知识产权的公司，公司会全力追责。

7月4日，《每日经济新闻》记者致电福建晋华了解情况。福建晋华方面称，公司领导均在外出差，相关诉讼情况及后续进展将在公司官网及时发布。

事实上，三方的摩擦由来已久。2016年5月13日，台湾联电宣布与福建晋华共同开发DRAM相关制程技术，在业内一度引起了不小的关注。2017年12月，美光指控福建晋华称，其公司两名前雇员离职后携带技术资料入职福建晋华，因此在中国台湾法院控告福建晋华侵犯机密，同时以“未善尽管理之责”将福建晋华合作商台湾联电同步列为被告。

今年1月，福建晋华与台湾联电也对美光科技提起专利侵权诉讼，涉及四项专利。经过六个月的审理，7月3日，福建中级人民法院正式裁定发出“诉中禁令”。

据了解，诉中禁令不是纠纷的最终解决方案，只是暂时性地对申请人提供保护。一旦其依附的诉讼的裁判结果与诉中禁令内容冲突，那么诉中禁令与判决结果冲突范围内的内容自动失去效力。不过，诉中禁令裁定结果一经送达即可立刻执行。

美光在华业务恐受重击

那么，被诉方美光上海和美光西安是否对上述裁定存有异议？7月4日，《每日经济新闻》记者试图联系美光方面，美光上海接线的工作人员在听取记者的采访请求后表示，“这个星期公司法务在休假，所以没有人可以回应这个问题。”而美光西安工作人员向记者表示：“西安公司没有对外的业务，不接受采访，这里只主要负责生产制造。”

据路透社报道，美光方面7月4日早间发表声明表示，“美光尚未收到台湾联电和福建晋华在7月3日声明中提到的初步禁令。”美光科技表示，在评估来自福州中级人民法院的文件之前，公司不会对此置评。

值得注意的是，在美光科技最新披露的2018财年第三季度财报中，其当季度收入为78亿美元，同比增长40%；净利润为38亿美元，同比增长131%。

其中，DRAM贡献了公司71%的营业收入。而根据公司2017年年报披露的数据，其中国区销售额高达103.9亿美元，占比高达51.12%。

熊海峰告诉《每日经济新闻》记者，此次事件对存储行业影响很大。DRAM内存芯片市场，目前主要为三星、美光科技以及海力士三家公司所占据。

“此次裁定暗示国内企业有能力并且正谋求芯片行业内的部分技术承载。”熊海峰指出：“此外，存储市场未来的体量非常大，国内芯片企业在未来崛起和反压制的可能性将大大增强。此次事件只是开端，中国企业的反牵制手段绝不止于此。”

记者查阅公开资料发现，DRAM是最常见的系统内存，除作为PC内存外，还被广泛运用于打印机、数字电视等各种数字化产品中。近两年来，其价格一路高歌猛进。仅在2017年，DRAM内存价格就上涨了47%，创下近30年来最大涨幅。

从产品毛利率来看，相比一直处于30%至40%毛利率水平的PC内存，应用于智能手机的行动式内存和应用更广泛的服务器内存毛利率达到50%至60%。

据SIA（美国半导体业协会）数据，截至今年6月，全球半导体市场销售连续13个月同比增速超过20%。细分行业中，存储行业的增速遥遥领先，其中DRAM增速超过50%。

在宋清辉看来，说此次事件是中国半导体产业的反击有些言过其实。据其所知，福建晋华和台湾联电一同开发的DRAM技术在业内属于中等偏上的技术水平，暂时不会对美光科技等内存巨头造成威胁。

从全球范围看，美、韩等国在半导体领域的投入力度均不小。据市场调研机构IC Insights统计，2017年全球半导体行业研发投入超过10亿美元的18强企业榜单中，大约一半来自美国，而三星、海力士两家韩国半导体企业资金投入相加高达51.44亿美元。

不过，中国也在发力。IC Insights相关报告显示，中国在2018年将在半导体领域投入110亿美元，占全球的10.6%。而2015年，中国在半导体行业的资金支出仅有22亿美元。

宋清辉认为，目前美光对福建晋华的侵权事实并未得到法院的最终认可，国内的自大情绪不宜蔓延。