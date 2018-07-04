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MSCI明确小米目前没有资格纳入指数，因同股不同权

MSCI明确小米目前没有资格纳入指数，因同股不同权
2018年07月04日 21:40 澎湃新闻
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　　原标题：MSCI明确小米目前没有资格纳入指数，因为“同股不同权”

　　澎湃新闻见习记者 孙铭蔚

　　中国手机制造商小米暂时不会被纳入MSCI。

　　7月4日，美国指数编制公司MSCI回应澎湃新闻记者称，小米目前没有资格纳入MSCI指数。MSCI称，无法纳入的理由是小米的投票结构不平等。

　　小米是以同股不同权机制登陆港交所的第一股。按计划，该公司7月9日将在港交所上市。

　　“我们目前还在咨询同股不同权的课题。在没结论之前，我们暂时不会考虑小米纳入指数之事。”MSCI董事总经理、亚太区研究部主管谢征傧对澎湃新闻记者表示。

　　根据MSCI的公告，“如在2017年11月2日和2018年6月21日宣布的，同股不同权的公司暂时没有资格加入MSCI指数。对于投票权不平等的个股的讨论将延长至2018年9月28日。”

　　在4月24日，港交所宣布，从4月30日开始正式接受“同股不同权”新经济公司、未有盈收的生物科技公司上市。

　　小米成为港交所“同股不同权”首批上市公司之一。同股不同权制度指的是，允许同一份额股份拥有不同的投票权，这种制度主要是为了确保公司创始人在融资过程中，不丧失对公司的控制权。

　　招股书显示，小米采用不同投票权架构。根据该架构，小米股本将分为A类股份及B类股份。对于提呈小米股东大会的任何决议案，A类股份持有人每股可投10票，而B股股份持有人则每股可投一票。极少数保留事项有关的决议案除外。

　　澎湃新闻记者查阅招股书发现，只有雷军和林斌两人拥有A类股，雷军持有4.3亿股的小米A类股和0.727亿股的小米B类股，林斌持有2.4亿股A类股和912万股B类股。

　　按此计算，通过双重股权架构，雷军的表决权比例约为53.79%，林斌的表决权比例约为29.67%，小米创始团队和公司管理层拥有对公司的控制权。

　　此外，7月4日，港交所发布公告称，首间在香港新上市机制下以不同投票权架构上市的公司小米集团（01810.HK）的股份，将于2018年7月9日在香港交易及结算所有限公司（香港交易所）市场上市交易。为向投资者提供更多选择，以下小米股份相关的产品亦将于同日在香港交易所的市场上市：

　　1. 小米期货及期权将于2018年7月9日推出。

　　2. 小米衍生权证上市交易所已通知发行商，可于7月9日起将小米股份的衍生权证挂牌买卖。

MSCI小米资格
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