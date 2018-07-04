任正非：芯片急是急不来的 要有更高眼光的战略计划

来源：C114中国通信网

C114讯 7月4日消息（安迪）华为心声社区今日发布了任正非在Fellow及部分欧研所座谈会上的讲话内容。

华为创始人、总裁任正非表示，我们要加强基础研究的投资，希望用于基础研究费用从每年总研发费用150-200亿美金中划出更多的一块来，例如20%-30%，这样每年有30-40亿美金左右作为基础研究投入。

“同时，我们希望大幅度增加对大学相关教授和世界标准组织的资助。”任正非称，我们支持大学教授去做后天的探索与研究；公司做基础研究的一万多人主要做明天的“know-how”，“know-how”这个东西是需要Fellow看清楚并理解外部科学家的思想理论，给引路的，让我们的专家、年轻人来做研究。研究是将金钱变成知识，开发是把知识变成金钱。你们做思想领袖、理论领袖，这样转换一下工作负担，让公司能够很好前进。

如何评价基础研究的成效呢？任正非认为，评价基础研究，我们不能采用量化的考核方法。如果你们来给我汇报，我听懂了，对你们的考核签字，我都听得懂，那还叫科学？其实很多科学家是讲的“鬼话”，全世界能听懂的没有几人，谁去考核？古时候讲“千里眼”、“顺风耳”、“阿拉伯飞毯”……，不都实现了吗？但这些话放在一千年前，他们肯定被认为是“骗子”。

因此，我们应从一个很长的时间轴来看科学家讲的话，不能计较所有内容是否都具有现实性意义。费马大定理是用350年证明的，它并没有对法国经济起多大贡献，如果我们这么狭隘地看问题，人类怎么探索前进？“但是我们有个约束，方向要大致在公司前进的主航道上。”任正非强调。

任正非说，我们可能听不懂科学家讲的话，但是可以开放在网上，让公司的“二等兵”来学习。这些“二等兵”是博士、硕士、受过高等教育的成功实践人士，怎么知道他们之中没有人能读懂你的文章呢？即使现在读不懂，十年、几十年后也有可能读懂。如果他们读明白了，为什么不可以做“将军”呢？现在我们的博士招聘不分国别、民族、肤色，只看是否优秀，补充到你们的继任计划中去，十年时间他们可能就成长起来了。

“今天强调你们的科学家作用，是希望大家能在公司主航道的范围内，更积极大胆地向纵深研究，没有产业技术的深根探索和核心控制，怎么会有产品与产业的控制力呢。所以，公司发展到现在，更需要各位发挥科学家的研究与探索作用。”任正非表示，对真正有奇思妙想又可能在主航道上有科学合理成份的人，让这些新苗不断成长。我们对未来的探索，要宽容。我们还是要宽容创新、宽容失败，但华为要求方向要大致对准主航道。

“科学研究，没有浪费就不可能有成功。华为公司走到今天，我们在产品研究的成功率应该还没有超过50%，相当于我们每年有几十亿美金被浪费了，但是培养一大批高级将领成长起来。”任正非强调，我们要宽容失败，才会有创新，做到双重宽容：第一，科学家自身对评价要有一些正确的态度，有时候科学家也会受一点委屈，但是请你们自己对组织也宽容一些，只要生活是体面的；第二，我们对科学家的评价也要相对合理，不要过于情感化，对一时的不成功，也要合理的鼓励，让你们能接受。我们要肯定你们的贡献，你们也要宽容公司在一个阶段里没有做出特别的评价。