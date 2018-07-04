三大运营商取消流量漫游费：如何让舆论叫座更叫好？

作者：人民网舆情数据中心主任舆情分析师 胡永明

据媒体报道，近日，中国移动、中国联通、中国电信等三大运营商已全面落实取消手机流量漫游费措施，并将进一步提速降费，这一重要惠民举措赢得舆论广泛关注。根据人民网舆情数据中心统计，7月1日-3日，全网与“取消流量漫游费”相关的新闻资讯达1400余篇，微博400余条，微信100余篇。

主流舆论称赞此举提升民众获得感

当前，互联网已经成为公众获取信息的主要渠道，各类视频、直播、动漫、网购等手机APP对流量的消耗日益增大，消费者的上网流量需求持续增长，流量消费支出也在持续增长。

近年来，李克强总理多次要求电信运营商提速降费，并在今年的政府工作报告中明确提出，要加大网络提速降费力度，实现高速宽带城乡全覆盖，取消流量“漫游”费，移动网络流量资费年内至少降低30%，让群众和企业切实受益，为数字中国、网络强国建设加油助力。

此次运营商取消流量漫游费，展示了提速降费的积极姿态，满足了众多网民的上网需求，受到主流舆论的称赞。

主流媒体认为，此举有利于提升民众获得感。人民日报就此刊发时评《提速降费，打造通信普惠时代》认为，取消异地流量漫游费，可以有针对性地缓解人们在移动互联时代的“流量焦虑”，增强人们移动网上生活的获得感。中国青年网刊文《让取消流量漫游费兑现成民生获得感》认为，此次三大运营商应国家要求取消漫游费，是呼应民生之举，也是用市场思维解决焦点问题之举。

对于未来的流量价格趋势，有业内人士预测，5G时代的通信消费可能转向内容付费为主的模式，流量将会更便宜。随着运营商4G相关基础设施的绝大部分建设成本成功收回，4G时代的流量资费应该还有继续下降的空间。

三大落差反映民意诉求

取消流量漫游费客观上提升了运营商的服务水平，改善了用户上网环境，不过网民对此褒贬不一。有网民称赞运营商，认为这是实打实让利于民的积极举措，也有的网民则认为与实际消费体验存在落差。整体来看，落差主要存在三个方面。

落差一：取消流量漫游费带来资费降低的实际感受不明显。很多网民省外使用流量时间较少，对取消漫游费本身是无感的。而且在运营商前期的优惠政策引导下，不少网民已经升级为不限量套餐，基本不存在漫游消费。

落差二：部分网民流量消费仍然居高不下。部分网民反映，一些地方运营商在推出不限量套餐后，保留了现存单价较高的流量资费标准，而随着网民流量消费的大幅增长，没有购买不限量套餐的用户消费水平则相对变得更高了。

落差三：不限量套餐中的限速措施影响消费体验。有的网民反映，消费超过10G或者更高流量数值后，不限量套餐会有限速措施，导致网络卡顿，消费体验受损，与“不限量”的字面理解不符。

优化业务品牌塑造美好企业形象

网民感受与运营商优惠政策之间存在着较大差异，这在历次提速降费时期都不同程度的存在。消费者与企业，一方是服务的接受者，一方服务的提供者，双方站位不同，立场不同，对提速降费的实际效果存在争议尚属正常。

不得不指出的是，运营商一些存在歧义的业务模式也是造成自身形象受损的重要诱因，近期最为突出的一点就是“不限量套餐”。一般网民认为，所谓“不限量”就是随便用。而实际上，当网络被超额限速后，其网络使用价值大为降低，使运营商的品牌公信度随之受到较大影响。

据浙江日报7月2日报道，有运营商内部人士承认，目前的网络条件下实在很难做到真正的流量无限使用。由于移动网络带宽有限，多用户同时持续高速占用的话，很可能造成网络拥塞。此前美国电信巨头AT&T曾经推出不限流量不限速的套餐，但最终就因为网络无法承受而叫停。

正如该报道所言，在当前网络条件下，真正“不限量”对用户并非全是好事。对此，舆论并非对这一逻辑不可理解，而是纠结于“不限量套餐”的名不副实。如果运营商能够合理优化业务品牌，减少理解歧义，及时通过媒体同步发布阐释性信息，让这一优惠政策的现实意义更加深入人心，就完全有可能取得广大用户的谅解，从而使运营商品牌形象得到大幅改善。