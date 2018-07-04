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三大运营商取消流量漫游费：如何让舆论叫座更叫好？

三大运营商取消流量漫游费：如何让舆论叫座更叫好？
2018年07月04日 12:39 人民网
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　　作者：人民网舆情数据中心主任舆情分析师 胡永明

　　据媒体报道，近日，中国移动、中国联通中国电信等三大运营商已全面落实取消手机流量漫游费措施，并将进一步提速降费，这一重要惠民举措赢得舆论广泛关注。根据人民网舆情数据中心统计，7月1日-3日，全网与“取消流量漫游费”相关的新闻资讯达1400余篇，微博400余条，微信100余篇。

　　主流舆论称赞此举提升民众获得感

　　当前，互联网已经成为公众获取信息的主要渠道，各类视频、直播、动漫、网购等手机APP对流量的消耗日益增大，消费者的上网流量需求持续增长，流量消费支出也在持续增长。

　　近年来，李克强总理多次要求电信运营商提速降费，并在今年的政府工作报告中明确提出，要加大网络提速降费力度，实现高速宽带城乡全覆盖，取消流量“漫游”费，移动网络流量资费年内至少降低30%，让群众和企业切实受益，为数字中国、网络强国建设加油助力。

　　此次运营商取消流量漫游费，展示了提速降费的积极姿态，满足了众多网民的上网需求，受到主流舆论的称赞。

　　主流媒体认为，此举有利于提升民众获得感。人民日报就此刊发时评《提速降费，打造通信普惠时代》认为，取消异地流量漫游费，可以有针对性地缓解人们在移动互联时代的“流量焦虑”，增强人们移动网上生活的获得感。中国青年网刊文《让取消流量漫游费兑现成民生获得感》认为，此次三大运营商应国家要求取消漫游费，是呼应民生之举，也是用市场思维解决焦点问题之举。

　　对于未来的流量价格趋势，有业内人士预测，5G时代的通信消费可能转向内容付费为主的模式，流量将会更便宜。随着运营商4G相关基础设施的绝大部分建设成本成功收回，4G时代的流量资费应该还有继续下降的空间。

　　三大落差反映民意诉求

　　取消流量漫游费客观上提升了运营商的服务水平，改善了用户上网环境，不过网民对此褒贬不一。有网民称赞运营商，认为这是实打实让利于民的积极举措，也有的网民则认为与实际消费体验存在落差。整体来看，落差主要存在三个方面。

　　落差一：取消流量漫游费带来资费降低的实际感受不明显。很多网民省外使用流量时间较少，对取消漫游费本身是无感的。而且在运营商前期的优惠政策引导下，不少网民已经升级为不限量套餐，基本不存在漫游消费。

　　落差二：部分网民流量消费仍然居高不下。部分网民反映，一些地方运营商在推出不限量套餐后，保留了现存单价较高的流量资费标准，而随着网民流量消费的大幅增长，没有购买不限量套餐的用户消费水平则相对变得更高了。

　　落差三：不限量套餐中的限速措施影响消费体验。有的网民反映，消费超过10G或者更高流量数值后，不限量套餐会有限速措施，导致网络卡顿，消费体验受损，与“不限量”的字面理解不符。

　　优化业务品牌塑造美好企业形象

　　网民感受与运营商优惠政策之间存在着较大差异，这在历次提速降费时期都不同程度的存在。消费者与企业，一方是服务的接受者，一方服务的提供者，双方站位不同，立场不同，对提速降费的实际效果存在争议尚属正常。

　　不得不指出的是，运营商一些存在歧义的业务模式也是造成自身形象受损的重要诱因，近期最为突出的一点就是“不限量套餐”。一般网民认为，所谓“不限量”就是随便用。而实际上，当网络被超额限速后，其网络使用价值大为降低，使运营商的品牌公信度随之受到较大影响。

　　据浙江日报7月2日报道，有运营商内部人士承认，目前的网络条件下实在很难做到真正的流量无限使用。由于移动网络带宽有限，多用户同时持续高速占用的话，很可能造成网络拥塞。此前美国电信巨头AT&T曾经推出不限流量不限速的套餐，但最终就因为网络无法承受而叫停。

　　正如该报道所言，在当前网络条件下，真正“不限量”对用户并非全是好事。对此，舆论并非对这一逻辑不可理解，而是纠结于“不限量套餐”的名不副实。如果运营商能够合理优化业务品牌，减少理解歧义，及时通过媒体同步发布阐释性信息，让这一优惠政策的现实意义更加深入人心，就完全有可能取得广大用户的谅解，从而使运营商品牌形象得到大幅改善。

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