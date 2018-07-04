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直击|中国电信：年内手机流量平均单价至少降30%

直击|中国电信：年内手机流量平均单价至少降30%
2018年07月04日 10:57 新浪科技
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　　新浪科技讯 7月4日上午消息，今年7月1日起，中国电信取消国内手机流量“漫游费”，手机用户省内流量将升级为国内流量（不含港澳台流量）。中国电信表示，2018年将继续贯彻落实“提速降费”工作，预计手机流量平均单价年内至少降低30%。

　　中国电信称，为确保全面取消手机流量“漫游费”，中国电信根据国家安排部署，推进各项准备工作。由于套餐数量大，且涉及用户及各个系统的同步调整，需要保证每个用户都不出错，要进行繁重的反复测试，工作量非常巨大。如南方某省，投入了专门团队连续工作了50多天，对1.1万条资费规则进行重新梳理、配置、测试，以及2000多万用户200多亿话单的多轮计费处理验证，最终才确保调整符合要求。

　　中国电信推出了五大优惠服务举措有：全国大流量手机套餐和家庭融合套餐；面向年轻用户群体需求提供超值优惠的互联网卡；在流动人口较多省份提供低门槛日租卡满足用户的流量需求；降低流量包资费，每GB流量降幅近30%；大幅下调了60个方向国际漫游流量业务资费。

　　家庭有线宽带方面，平均单位带宽价格下降30%。

　　中国电信的主要举措有：一是大力推动100兆及以上高速宽带普及，在重点城市区域推广千兆高速网络；二是提供200M宽带融合产品；三是各省结合当地的情况面向不同区域和客户开展网龄提速、融合优惠、红包返利、话费赠送等各类优惠活动,并在具备条件的省份中，面向农村和流动人口聚集区域提供低门槛日租型或计时型宽带服务。(韩大鹏)

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