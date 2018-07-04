新浪科技> 电信 > 正文

彭博社：中国铁塔开始对香港IPO的需求进行评估

彭博社：中国铁塔开始对香港IPO的需求进行评估
2018年07月04日 10:19 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间7月4日上午消息，据彭博社援引知情人士消息称，中国铁塔开始对香港IPO的投资者需求进行评估。

　　知情人士称，本次IPO前的“投资者教育”（pre-deal investor education）今日开始，向投资者介绍待发行公司。

　　中国铁塔的外部代表称，不能对此消息立即置评。

　　此前《南华早报》援引知情人士的消息称，中国铁塔已获得了港交所上市委员会的正式批准，将通过IPO融资100亿美元。

　　报道称，中国铁塔此次IPO将超越小米公司，成为今年以来全球最大规模的IPO。与此同时，也有望成为最近30年来在港交所进行的第四大IPO融资。

　　5月中旬，中国铁塔向港交所提交上市申请。据招股书显示，中国铁塔2017年营收686.65亿元，税前利润26.85亿元。2016年营收559.97亿元，税前利润1.06亿元。2015年营收88.02亿元，税前亏损47.46亿元。

　　其中按客户划分，2017年中国移动带来营收368.04亿元，占总营收53.6%，中国联通带来营收162.32亿元，占总营收23.7%，中国电信带来营收154.67亿元，占总营收22.5%，三大运营商带来的营收占中国铁塔总营收的99.8%。

　　中国铁塔的业务主要分三类：塔类业务、室分业务、跨行业站址应用与信息业务。其中塔类业务中的宏站业务带来的营收占到公司总营收的97.3%。

　　招股书同时显示，中国移动、中国联通、中国电信和中国国新为中国铁塔股东。其中中国移动持股38%，中国联通持股28.1%，中国电信持股27.9%，中国国新持股6.0%。

　　中国国际金融公司和高盛是中国铁塔此次IPO的承销商。

中国铁塔IPO港股
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有