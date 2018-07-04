彭博社：中国铁塔开始对香港IPO的需求进行评估

新浪科技讯 北京时间7月4日上午消息，据彭博社援引知情人士消息称，中国铁塔开始对香港IPO的投资者需求进行评估。

知情人士称，本次IPO前的“投资者教育”（pre-deal investor education）今日开始，向投资者介绍待发行公司。

中国铁塔的外部代表称，不能对此消息立即置评。

此前《南华早报》援引知情人士的消息称，中国铁塔已获得了港交所上市委员会的正式批准，将通过IPO融资100亿美元。

报道称，中国铁塔此次IPO将超越小米公司，成为今年以来全球最大规模的IPO。与此同时，也有望成为最近30年来在港交所进行的第四大IPO融资。

5月中旬，中国铁塔向港交所提交上市申请。据招股书显示，中国铁塔2017年营收686.65亿元，税前利润26.85亿元。2016年营收559.97亿元，税前利润1.06亿元。2015年营收88.02亿元，税前亏损47.46亿元。

其中按客户划分，2017年中国移动带来营收368.04亿元，占总营收53.6%，中国联通带来营收162.32亿元，占总营收23.7%，中国电信带来营收154.67亿元，占总营收22.5%，三大运营商带来的营收占中国铁塔总营收的99.8%。

中国铁塔的业务主要分三类：塔类业务、室分业务、跨行业站址应用与信息业务。其中塔类业务中的宏站业务带来的营收占到公司总营收的97.3%。

招股书同时显示，中国移动、中国联通、中国电信和中国国新为中国铁塔股东。其中中国移动持股38%，中国联通持股28.1%，中国电信持股27.9%，中国国新持股6.0%。

中国国际金融公司和高盛是中国铁塔此次IPO的承销商。