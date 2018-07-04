环球时报：美国又对中企关门了 这次是中国移动

以“国家安全”之名，拒绝中国移动进入美市场。

美国国家电信和信息管理局（NTIA）当地时间2日发表声明，以“国家安全”为由，建议美国联邦通信委员会（FCC）拒绝中国移动2011年提交的在美国市场提供国际电话业务的申请。在美国叫嚣7月6日开始对中国产品加征关税的背景下，美拒绝中国移动进入引起舆论关注。彭博社3日称，美国政府对中国移动的行动很难说像对中兴的“禁售令”那样具有威胁性，因为中国移动的主要收入在国内，但驳回中国移动的申请，美国“打响了世界两个最大经济体之间争斗的又一枪”。

NTIA隶属于美国商务部，该部门7月2日发表的新闻稿称：中国移动2011年向FCC申请电信业务214牌照，希望为美国和其他国家提供国际电话业务，不涉及美国国内移动服务。中国移动按照国际牌照流程，请求美国政府行政部门就该申请是否符合美国公众利益发表意见。新闻稿引述美国商务部助理部长大卫·雷德尔的意见称，在与中国移动进行大量接触后，“对国家安全和执法的担忧无法消除”，中国移动 “由中华人民共和国这一独立主权国家全资拥有，容易受到中国政府的利用、影响和控制”。文中还称，“中国政府或利用中国移动搭建的关系来进行经济间谍活动和情报收集”。

“又是国家安全！”“德国之声”3日称，又一家中国企业因“国家安全”遭到美国拒绝。报道称，NTIA的建议报告书达205页，考察内容包含申请者“背后是否有国家势力，可能对美国形成威胁”“申请者的母国是否会对他们施加压力，强迫他们提供数据与信息”等。

报告书还扯到了“中国间谍”这一老生常谈的问题上。路透社称，NTIA在建议报告中指出，评估有“很大部分是根据中国情报活动纪录及对美国的经济间谍活动”得出的。CNN称，美方认为，中国移动进入美国电信市场可能导致中国间谍活动上升，“即使美国政府各部门不是中国移动的客户，其通信可能通过中国移动的网络”。

中国移动3日拒绝对媒体发表评论。中国外交部发言人陆慷3日在例行记者会上被问及这一问题时表示，中国政府一贯鼓励中国企业按照市场原则和国际规则在遵守投资目的地国家法律基础上开展投资合作。他说，我们敦促美国有关方面摒弃冷战思维和零和博弈过时理念，正确看待有关问题，停止对中资企业的无端猜测和无理打压，为中资企业赴美投资经营提供公平良好环境，多做有利于中美互信与合作的事。这符合两国共同利益。

中国电信专家、信息消费联盟理事长项立刚3日对环环说，美国以“国家安全”为名拒绝给中国移动签发执照非常荒诞。中国移动在美国并不是申请全面业务，而是中美之间的国际长途等业务。事实上，中国市场对美国大型电信运营商AT&T开放，后者还在中国设有分公司，但美国却禁止中国移动在美开展业务，这是非常不对等的政策。

路透社3日称，中国移动是全球最大的电信运营商，拥有8.99亿用户，该公司股价3日在港股下跌2%。项立刚说，中国移动在美的业务申请主要是固定电话业务，但因美国没有签发许可，所以业务也没有开展，因此谈不上对用户有什么影响。

《洛杉矶时报》曾报道，美国政府分别在2002年和2003年向中国另外两家电信运营商中国电信和中国联通发放了进入美国市场的执照，但中国移动2011年的申请却杳无音信。

商务部研究院国际市场研究所副所长白明3日对环环表示，美国在国际上一再声称提倡公平贸易原则，但却针对中国移动采取双重标准，“要求别人更加开放，自己却封闭市场”，这破坏了国际贸易投资的通行原则，是一种逆全球化的做法。