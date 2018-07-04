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美商务部对中兴通讯出口禁令暂时部分解禁

美商务部对中兴通讯出口禁令暂时部分解禁
2018年07月04日 06:37 央视新闻
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　　原标题：美商务部对中兴通讯暂时部分解禁

　　美国东部时间7月2日，美国商务部发布公告，暂时、部分解除对中兴通讯公司的出口禁售令。

　　公告称：从公告发布之日起至8月1日，在有限条件下解除对中兴通讯公司的出口禁令。美国商务部公共事务总监丽贝卡·格洛弗在接受CGTN记者问询时表示，对中兴通讯的7年禁售令并未正式取消。这份公告的授权对象是已经与中兴通讯开展业务的公司，期限是一个月。这些公司销售给中兴通讯的产品必须用于以下方面。第一是支持现有网络和设备的持续运行，其次是支持现有的手机，第三是用于网络安全研究和漏洞披露，另外还有一个条件是交易资金必须在美国商务部授权的机构间转移。

　　目前还不清楚，对中兴的7年禁售令，随后会不会完全解除。2018年4月15日，美国商务部下令禁止美国公司向中兴通讯出口电讯零部件等产品，期限为7年。5月13日美国总统特朗普表示，将要给中兴通讯“一条迅速恢复业务的途径”，并已指示商务部“完成此事”。隔天，美国商务部部长罗斯表示，将尽快找出其它替代方案。一些美国国会议员曾经反对对中兴解禁，并试图在国会通过相关法案阻止美国政府解除对中兴禁令。（央视记者 王威）

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