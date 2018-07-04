7月1日取消“漫游”费 提速降费又见“大礼包”

人民日报海外版

手机上网：花钱更少了速度更快了（网上中国）

“截至目前，您当月套餐包含的国内通用流量已使用XX，本地流量已使用XX……”，每到月底，不少手机用户都会收到电信运营商发来的流量使用提醒短信。从7月1日开始，这样的短信将淡出人们的视野，“本地流量”的概念也将成为历史。

6月22日，中国移动、中国联通和中国电信相继发布公告：自2018年7月1日起，取消流量“漫游”费，新老用户省内流量升级为国内流量（不含港澳台）。流量“漫游”费的取消意味着什么？又将带来怎样的发展趋势？

流量“漫游”费将成历史

“加大网络提速降费力度，实现高速宽带城乡全覆盖，扩大公共场所免费上网范围，明显降低家庭宽带、企业宽带和专线使用费，取消流量‘漫游’费，移动网络流量资费年内至少降低30%，让群众和企业切实受益，为数字中国建设加油助力。”这是今年政府工作报告送出的网络提速降费“大礼包”，赢得民众一片叫好声。

工信部随后制定时间表，宣布流量“漫游”费将于7月1日取消。5月17日，工信部、国资委发布的《关于深入推进网络提速降费加快培育经济发展新动能2018专项行动的实施意见》提出，7月1日起取消移动流量“漫游”费，鼓励基础电信企业推出大流量套餐等流量降费举措，移动流量平均单价年内降低30%以上。

业内人士指出，三大电信运营商于6月22日宣布取消流量“漫游”费，是响应国家政策的“规定动作”。

据悉，2017年手机上网流量平均资费降到26元/GB，按照工信部年底移动流量资费下降30%的规定，2018年人均上网平均资费将减少到18.2元/GB。根据工信部数据，2017年全国人均月移动流量已达1775MB，2018年按照2GB/每月的手机流量计算，则每人每月可省下15.6元，一年大概可省187.2元。

提速降费成必然趋势

数据显示，截至2017年底，中国手机网民规模已达7.53亿，网民人均周上网时长提高至27小时。这意味着，网络生活已经成为国人日常生活中的重要部分。而取消“漫游”费等提速降费优惠举措则有效降低了社会总成本，带给人民群众更多实实在在的获得感。比如，从2014年底到2017年底，用户使用1GB流量的平均费用已从139元降至了23元。

同时，“提速降费”还在一定程度上推动通信行业转型升级。据了解，2017年中国电信业整体收入为14532.7亿元，移动通信业务收入为9071.5亿元，其中，移动数据及互联网业务收入5489亿元，同比增长26.7%，在整体电信业务收入中占比从上年的38.1%提高到43.5%，对收入增长贡献率达152.1%。

近年来，网速快慢、资费高低是人们选择和评价通信运营商的重要依据。在“提速降费”的大背景下，电信运营商在移动数据及互联网业务收入方面将会受到一定程度的影响，竞争也日益激烈。新的产业环境中，创新能力，服务质量，经营模式将成为企业成败的关键，这会有效带动通信行业的升级。

事实上，取消“漫游”费等一系列提速降费措施，也是为即将到来的5G时代作出铺垫。根据国家规划，目前距离2020年5G商用已不到2年。

推动实现高质量发展

随着今年政府工作报告中提到的取消流量“漫游”费事宜的落地，移动网络流量资费年内至少降低30%的承诺或同样将成为不远的事实。

本质上说，中国推动取消“漫游”费等一系列提速降费举措，与当前中国经济发展形势密切相关。目前，中国经济供给侧结构性改革方兴未艾，数字经济在优化中国经济发展结构，促进各大产业转型升级方面扮演着重要角色。最新数据显示，2017年中国数字经济规模达到27.2万亿元，同比增长20.3%，占GDP比重达到32.9%，中国数字经济的规模已经位居世界第二。

中国数字经济实现如此规模的增长，与近年来持续推进的提速降费举措不无关系。以制造业为例，2017年11月发布的《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》指出，推动网络改造升级提速降费。面向企业低时延、高可靠、广覆盖的网络需求，大力推动工业企业内外网建设。如今，“提速降费”大力推动国内工业互联网的建设，从而为促进传统产业转型升级、加速智能制造发展，打造制造强国创造了有利的技术环境。

同时，作为光纤覆盖全球最广、光纤宽带用户总量及占比全球最高的国家，中国需要通过“提速降费”来最大限度发挥网络基础设施优势，以此服务经济民生。

除了数字经济发展，“提速降费”将为解决发展不平衡不充分问题提供助力。据了解，未来工信部将按时保质保量完成13万个行政村通光纤的任务；引导基础电信企业加快4G网络在农村和偏远地区的广泛部署；进一步加强部门间的协调配合，推动农村地区宽带网络应用普及……这些都将有效助力乡村振兴，推动中国经济实现高质量发展。

卢泽华