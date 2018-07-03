中国手机市场进入寡头时代 中小厂商动荡中求生存

原标题：中国手机市场迎来大洗牌！这些品牌手机"拼了"，排前三名的竟是...

国内手机市场进入增长乏力状态已经持续了一段时间。在刚刚过去的6月份，国内手机品牌华为、OPPO 、vivo、小米陆续发布了自家的旗舰新机型，在手机行业低迷的大背景下，今年上半年手机行业的销量如何？

5月手机出货量同比增长1.2% 结束14个月连跌

6月是各大手机厂商新机扎堆发布的月份，众多手机厂商在这个月集中发布新品，从高端旗舰到入门级的产品都有，除了vivo NEX和OPPO Find X外，华为、小米等也陆续发布了新机。

6月18日京东数据显示，当天京东手机销量同比增长134%，具体品牌表现方面，华为荣耀、小米、苹果占据销量前三名， OPPO、vivo线上实力开始凸显。OLED面板、屏下指纹、3D感测等技术应用成为新机型的看点。

OPPO中国大陆市场产品总监 李胜：新机高达93.8%的屏占比，下边框只有3.4毫米，它是前后一体无孔无镜的设计，整个产品的研发周期超过一年半，花了很长的时间来打磨这款产品。

随着手机换机周期的拉长，消费者对手机性能的关注度逐渐提升，在手机零售市场，3000-4000元价位的手机销量持续增长，反映出用户对高性能高品质手机的喜爱。而在4000元以上价位的手机销量中，国产品牌占比进一步增大。

苏宁易购通讯公司总裁 顾伟：1月到6月，整个国产手机的增长趋势还是非常好的，尤其中高端产品上，3000元以上的产品销售同比60%以上。在这个价格段，国产品牌已经占到65%以上，占到绝对主导的地位。

中国信息通信研究院5月份国内智能手机出货量报告显示，今年1月至5月，国内手机市场出货量为1.59亿部，同比大跌19.0%。尽管从国内总体出货量来看跌势明显，但国产手机也似乎看到了止跌回稳的曙光。

来自中国信息通信研究院的数据同样显示，今年5月份国内手机市场出货量3783.6万部，同比增长1.2%，结束了连续14个月的单月出货量同比下降态势。华为、OPPO、vivo、小米、苹果分别位居智能手机出货量的前五名，占据了八成以上的市场份额。

深圳市手机行业协会会长 孙文平：新的技术，特别是新的一些软硬件结合的，用户体验的技术非常完善，这样也促进了用户的购买欲望。因为2017年到2018年是从4G到5G的过渡之年，然后，现在4G必然要换成5G，这个时候的增速可能预测每年要超过3%。

手机市场进入寡头时代 中小厂商动荡中求生存

近几年，在产业升级的背景下，国产手机品牌在经过几轮的洗牌之后，正进入寡头时代，逐渐形成了以华为、小米、VIVO和OPPO为首的第一梯队，他们占据了八成以上的市场份额，剩下的一些中小手机品牌则分食不到两成的市场份额，整个手机市场的竞争越来越激烈。



陈劲是广东一家手机企业的负责人，在手机行业打拼了十几年，他告诉记者，这两年消费者换机的欲望在下降，手机行业硬件的升级没有给消费者太多的惊喜，手机市场已经开始饱和。

糖果手机CEO 陈劲：三年前，安卓手机的更换机频率大概是14到16个月，也就是用户差不多是一年零三个月他会换一部手机。而到最新的数据，用户的更新周期已经变成了24个月以上，也就基本上一个标准的用户，他是需要2年才换一部手机。这个市场饱和的状态下，给所有的市场从业者都是有比较大的压力。

同样在手机行业打拼多年的张家炜也告诉记者，他见证了中国手机产业发展过程中的几轮大洗牌，从功能机到智能机，从山寨机到品牌机，伴随着每一次的行业洗牌，手机市场的竞争越来越激烈，利润空间也越来越小。



克里特手机CEO 张家炜：刚开始做手机，基本上差不多有做到20%的毛利空间，做到大概2015年左右，基本上能做到几个点，有的功能机，可能就只能赚几块钱。如果量小的情况下，现在的空间毛利率完全发不起工人工资。

业内人士表示，2018年将是智能手机发展的关键一年，手机市场将进入寡头竞争时代。大数据服务商QuestMobile近日公布的一季度中国移动互联网数据显示，截至2018年3月，苹果、OPPO、华为、vivo、小米五家厂商的累计市场份额为82.3%，其它众多手机品牌则分食剩下不到20%的份额，并且还在不断下滑，中小手机厂商之间的竞争越来越激烈，有的甚至面临生存危机。

广东省东莞市科新达电子科技有限公司总经理 贺玲玲：今年订单的下滑比例，可以用断崖式下滑来形容。去年做智能机的时候，每个月出货量在30万台到50万台左右，但今年智能机很少，一个月大约是3万台到5万台，但是其它的，因为订单不足，所以接上了功能机和智能机周边的一些产品。

手机产业链竞争激烈 零部件厂商创新中求发展

随着国内手机市场竞争白热化，新功能新应用的突破成了各大手机品牌的必胜法宝。为了获得新订单，手机零部件厂商之间的竞争也日趋激烈，他们有的通过并购拓展产业链，有的进行技术创新寻求发展。



今年4月17日，A股手机设备制造上市公司闻泰科技宣布因重大事项停牌，随后公司发布公告，全资孙公司合肥中闻金泰半导体投资有限公司和另外两家公司组成的联合体，受让了合肥芯屏产业投资基金持有的安世半导体的七成股份，成交金额为114.35 亿元人民币。

公开资料显示，安世半导体是半导体行业的知名公司，闻泰科技借助入股安世半导体，可打入手机产业链上游领域。

闻泰科技股份有限公司董事长 张学政：非常看好安世半导体的这个公司，它有很强大的研发能力，也有很大的行业客户。它的客户主要是在消费品和汽车电子，还有IoT（物联网）上，跟整个行业的发展是非常相符的。

公开资料显示，今年第一季度，智能手机的出货量暴跌近二成，这对手机配件厂商来说是个很大的打击，越来越多的手机配件厂商开始寻找新的盈利增长点。在整个市场竞争加剧的情况下，创新将成为手机产业的主要驱动力，双摄像头、全面屏、屏下指纹识别等创新技术正逐步融入智能手机之中，并给相关公司带来不错的业绩。技术创新带来产品的单价提升，掌握相关技术的公司业绩实现了持续增长。

丘钛科技集团有限公司董秘 范富强：截止到今年5月，摄像头模组的出货大概有8300万颗，对比去年同期的增长是同比增长超过20%。指纹识别模组的出货数量大概3600万颗，对比去年同期的增长超过30%。

南玻集团股份有限公司董事会秘书 杨昕宇：电显事业部的收入，2017年比2016年翻一番，利润增长500%以上；今年的一季度比去年一季度同期营业收入又增长30%以上。



2018年，手机全面屏市场已经迎来了集中爆发的时期，高屏占比已成为手机产业链各大厂商竞相角逐的焦点，根据业内测算，2020年全面屏智能手机面板需求量将达19.63亿片。

旭日大数据研究中心主任 吴凌云：预计2018年全面屏手机的出货将近6亿部，同比增长超过300%。预计2019年全面屏手机将占智能手机的50%，除了全面屏以外，3D摄像头，屏下指纹，手机多摄等也是手机技术的创新的亮点，将会给手机整个产业带来全新的机遇。

手机传统旺季来临 消费电子板块有望回暖

数据显示，5月手机出货量已经同比转正，再加上下半年是手机的传统旺季，业内人士表示，手机产业链最坏的时候已经过去，消费电子领域或将进入新一轮景气行情。

Wind资讯数据显示，消费电子指数从去年2017年11月14日阶段最高点一路下跌，截至6月底累计下跌了31.28%，而同期上证综指下跌17.41%，消费电子指数跑输上证综指13.87个百分点。个股方面，从去年2017年11月14日至今年6月底，蓝思科技下跌45.05%，深天马A下跌43.57%，欧菲科技下跌37.72%。

中信建投证券电子行业分析师 马红丽：电子板块指数从去年11月份开始回调，然后手机产业链有一些个股也出现了一些股价的回调，主要的原因是去年下半年iphone X发布以后，销量不达预期，市场对整个手机产业链的创新，还有出货量产生一定程度的担忧。

业内人士表示，下半年是手机的传统旺季, 新机型发布是手机产业边际改善的重要推力。

目前苹果新机型目前已逐渐开始备货，华为、OPPO和VIVO等厂商近期发布的旗舰机型也搭载了诸多创新功能，比如华为P20pro搭载了开创性的徕卡三镜头、小米8搭载双频GPS、红外人脸识别功能，解决了使用痛点，有望刺激消费者的换机需求。预计手机出货量在今年下半年将继续回暖，而前期消费电子板块上市公司股价出现了大幅下跌，估值已经处在相对低位，具有较高的配置价值。

闻泰科技股份有限公司董事长 张学政：一个手机里边有500多个供应商，因为部件很多，无论是屏的创新、摄像头的创新、指纹识别的创新、甚至是外壳的创新都可以带来消费的升级，刺激消费者进行更新换代。

中信建投证券电子行业分析师 马红丽：从二季度行业数据以及产业链代表公司的出货和经营数据，已经看到向好的趋势，一季度为整个行业面的低点，6到7月份，iPhone的新机开始备货，消费电子全年景气度是先抑后扬的状态。从更长期来看，手机会经历一个从功能手机到智能手机，再到AI，加AR智能手机，智慧手机的演化，从而实质性改变人们的生活，会带来手机消费电子类的换新潮。