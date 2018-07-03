花旗银行上调苹果目标股价 附购买苹果股票五大理由

TechWeb报道，7月3日消息，据美国财经网站CNBC报道，尽管最近苹果股价的表现不佳，但华尔街分析师仍然给出了购买苹果股票的五大理由。

花旗集团的分析师吉姆·苏瓦（Jim Suva）强调了苹果2018年的新产品阵容，以及服务部门的营收情况。他表示，苹果市场需求疲软的负面消息从夏天开始会越来越少。

当地时间周一，苏瓦表示，市场需求会在返校季以及假日购物季开始回升，在秋季新品推出前，苹果会提前开始生产新产品。我们仍然看好苹果服务部门的增长以及包括印度在内的新兴市场的增长所带来的增长机遇，苹果的股价仍然具有吸引力。”

这位分析师重申了他对苹果股票的“买入”评级，并将其目标股价上调至200美元，这意味着明年苹果股价将有8%的上行空间。

过去一个月，苹果股价下跌了2.7%，其表现逊于标准普尔500指数，但自今年1月以来，苹果股价累计上涨了逾9%。

下面是苏瓦给出的购买苹果股票的五个理由：

1）2018年产品线

尽管iPhone X的需求预期有所放缓，但考虑到高端OLED机型与LCD机型的差异化，以及消费者习惯为日常生活中必不可少的智能手机支付高价，下半年苹果的新产品会大幅刺激市场需求。

虽然不一定会出现超级周期，但iPhone销量实现个位数的可持续增长还是非常容易的。

2）资本回报

苹果目前的股票回购计划为2100亿美元，过去五年，苹果平均每年回购价值320亿美元的股票。在此基础上，苹果新增了1000亿美元的股票回购计划。

如果苹果在两年的时间内执行这一计划，那么苹果将在2年内回购5.5亿股（每年2.5亿股）股票，这将导致该公司的市场份额减少约12%。

苏瓦指出，这种资本回报可能会推动苹果的每股收益增长10%。

3）AppleCare+、Apple Music和App Store等服务营收增长

苹果服务部门营收占该公司总营收的15%，是该公司利润的第二大贡献者。苹果的内部目标是，从2016财年到2020财年，将其服务部门的营收翻一番，这一目标似乎是合理的。

支撑苹果服务部门营收翻一番的动力是该公司付费订阅务（包括Apple Music、iCloud、游戏、视频、杂志/报纸等付费订阅内容以及AppleCare+等）的增长。这一数字将接近2.7亿。相比之下，目前苹果活跃的硬件设备数量为13亿台。

4）企业和新兴市场推动

企业用户对于苹果来说仍然是一种机会，包括最近与IBM的Watson合作，以及为苹果公司设计的IBM Cloud开发者控制平台。

该服务将苹果的核心ML工具与IBM的Watson系统结合起来，使企业更容易将人工智能（AI）添加到移动应用平台上。

新兴市场是推动苹果销量增长和每股收益增长的机会，这一点很重要，因为很多人认为，苹果在潜在市场上已经处于饱和状态。

5）更有吸引力的市盈率

以盈利为基础，苹果股价相对于标普500指数的市盈率为0.9倍。相比之下，在过去四年里，苹果的市盈率最低为0.6倍，最高为0.95倍。

随着服务部门营收的加速增长，以及印度和中国市场恢复增长，苹果的相对市盈率将加速增长。