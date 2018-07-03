直击|荣耀称线下合作门店破万家 发布新零售3.0战略

新浪科技讯 7月3日午间消息，荣耀近日发布IoT生态和新零售3.0战略。荣耀总裁赵明称，将基于华为HiLink协议建立新零售平台，为合作伙伴提供一条龙服务：货源、库存、选品、引流、体验等。

作为互联网手机起家的荣耀，起初的渠道重心也在线上。线下渠道崛起后，与小米主要依靠自建小米之家不同的是，荣耀开始通过轻资产的方式切入。赵明透露，目前荣耀线下渠道团队总人数不足60人，但做到了中国线下市场份额占比7.3%，线上线下渠道销量占比为1：1，是国内渠道布局最为均衡的品牌。截至2018年6月底，荣耀线下体验店累计建成666家，同比增长260%；建成荣耀专区专柜8000家，同比增长200%；荣耀线下合作伙伴门店也已经突破万家。

“零售行业的发展越来越多样性，很多现有的单纯零售体系很难支撑这样一个转变，比如说从专业商圈到综合商圈，从手机到智能设备，从线上如何为线下引流，今天已经是一个线上、线下融合的时代，从顾客经营到用户经营，对于任何一个实体店的零售业者来讲，试错的成本都极其高昂。”赵明说，“我们希望能用我们的能力给零售行业带来一个改变，为我们的生态伙伴和线下伙伴，带来新的O2O能力，让他们也可以拥抱新零售，让新零售不要成为个别公司的专利。”

在原有的轻资产模式基础上，荣耀发布了IoT生态和新零售3.0战略。赵明介绍称，荣耀将基于华为HIiLink协议建立新零售平台，聚焦连接和核心产品，荣耀将提供一条龙服务：货源、库存、选品、引流、体验等，和合作伙伴共同成长。

具体而言，新零售3.0战略包括共享、共赢、共创三个核心理念。

赵明认为，目前除了手机之外还有很多其它的入口，比如平板、穿戴、电视、音箱、车等等。未来将会是海量的IoT产品，不可能有任何一家企业能提供完备的解决方案，一定需要整个行业的合作。因此，荣耀将基于Hilink体系进行选品，同时保留合作品牌，与品牌共生。

共赢则可以降低试错的成本。赵明介绍，在新零售3.0战略之下，零售商的店面和运营人员，以及合作伙伴IoT产品，荣耀的O2O平台，将共同合作为消费者服务。实现O2O平台引流、动态库存管理，最终实现多方互利。

共创则是打造属于年轻生活方式的潮流生活。“当你走到各个地方的时候，你将拥有完整一致的体验。你可以看到荣耀未来的生态的店面有独特的风格，各种潮流、酷玩的年轻生活方式，还有各种多样化的场景开发，形成一个完整的荣耀潮生活。”

“什么事情都自己做是没有出路的。从整个行业用户的需求来讲，已经是极其多样性，没有一个人是完全全能的选手，比如说线上和线下都特别强，而且即使你能够把整个中国覆盖了，还有全世界。”赵明说。而对于今年正大力推进国际化的荣耀来说，IoT生态和新零售3.0战略也将为海外市场的渠道建设提供助力。（张俊）