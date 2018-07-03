中兴回应被破产为假消息 高层换血并做恢复经营预案

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经济观察网 记者 冯庆艳 实习记者 赵喆 近来，中兴通讯破产的消息不断。其实，早从今年4月开始，外界就已经在不断揣测中兴是否会因美国制裁而倒闭。毕竟向美国缴纳的巨额罚款，使人难免替中兴感到担忧，就算不会倒闭，也会令其元气大伤。

但此次“破产”之所以闹的沸沸扬扬，是因为出现了更加具体的消息——中兴将宣布破产，其核心资产及业务将被中国信息科技集团有限公司下设的烽火科技收购。

对于此传闻，烽火科技旗下上市公司烽火通讯和中兴方面均予以否认，称此为“假消息”。

自6月12日，与美国签署和解协议以来，中兴加快公司恢复的步伐，完成高层董事更迭，并做了恢复经营预案。

6月29日上午9时，中兴召开了年度股东大会，以累积投票方式选举李自学、李步青等8人为第七届董事会非独立董事，任期为即日起至2019年3月29日。股东大会上李自学被选为公司第七届董事会董事长。

当晚，中兴通讯发布了《董事辞职公告》、《2017年度股东大会决议公告》和“海外监管公告”系列等7份公告。《董事辞职公告》中显示，殷一民、张建恒等14名董事事先提交了书面辞职报告，股东大会选举产生的8名新任董事同意14名原董事的辞职决定。

这一高层变动算是对6月12日中兴通讯与美国商务部签订的《替代和解协议》的回应，即要求中兴在30天内调整董事会和高管团队。这同时也意味着中兴离解除禁令又近了一步。

据悉，对于新董事会成员的上任以及公司新团队的组建，原董事长殷一民表示：“协议签订（《替代和解协议》）后我们就知道公司董事会和管理层都会发生巨大变化。我们的新团队从7月之前就在做详细规划，不会因为人员变化对公司业务产生巨大波折。”据殷一民介绍，公司已做了周密的公司恢复经营预案，一旦拒绝令解除，公司将在合规情况下，尽快恢复公司正常经营。不管需要多长时间才能解除拒绝令，根据期限长短，公司都有相应的预案。即使是遇到更坏的情况，拒绝令即便没有解除，公司也有打算。