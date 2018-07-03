5G未正式应用竞争已趋于白热化 中企开始全面布局

原标题：5G快来了！竞争趋于白热化，中企开始全面布局

参考消息网7月3日报道 5G的商用化脚步越来越近。在亚洲最大移动通信设备展会“世界移动通信大会·上海”（MWCS）上，把5G与机器人和住宅等实际物品结合起来的“5G+”展示随处可见。为在2019年前后正式实现商用化，各公司正在加紧推进开发。

各国在同一起跑线竞争

在5G的标准参数确定之后，各国都站在同一起跑线上。据《日本经济新闻》网站6月28日报道，2018年6月，手机的标准化组织“3GPP”完成了5G初版的标准参数制定。围绕3G等此前的通信标准，试图争夺用户的各国通信运营商的性能参数各不相同，曾出现了用户在海外无法使用自己的便携终端等弊端。

对于通信运营商来说，5G服务的内容将成为盈利的关键。随着“物联网（IoT）”的普及，通信运营商与跨界企业的合作也不可或缺。在日本企业中，NTTDoCoMo已与工程设备制造商小松合作，开始研发建筑机械远程控制的相关服务。

持续关注5G发展的《日本经济新闻》网站6月29日的报道也提到，诺基亚除了开发和销售网络相关设备外，还计划在5G时代面向内容生产商提供服务。此外，还将向社交网站和APP开发企业销售测量和分析网络拥堵状况的系统，并计划提供使用影像检测交通拥堵情况的系统。

HTC公司表示，把5G网络和VR终端结合起来，能够扩大汽车试乘体验等用途。

美国通信企业AT&T商务及国际集团CEO萨迪思·阿罗约表示：“力争最早2018年底实现商用化。”AT&T公司比其他企业先一步启动开发，力争在5G竞争中取胜。

报道认为，各国的通信运营商首先将构建5G网络，并加紧开发相关服务。哪一项服务将成为主力还不好说，预计各公司的竞争将越来越激烈。

中国三家运营商已整装待发

为迎接5G商用时代的到来，中国越来越多的大数据、云计算、物联网等相关企业开始积极进行产业布局。

竞争焦点正在转向服务的开发能力。《日本经济新闻》称，中国企业已开始考虑将在本国确立的技术和服务向亚洲乃至欧洲出口。本届MWCS可以说是一块试金石。

5G标准落地后，中国三大运营商均选择了5G独立组网（SA）的技术路线。报道称，在MWCS上，中国联通负责人透露，在沈阳市等16个城市启动了5G验证试验，联通将探索能否在教育和汽车等领域创造新服务，正在日夜推进研发。

据参考消息网记者获悉，中国联通还公布了5G部署：将以SA为目标架构，前期聚焦eMBB，5G网络计划2020年正式商用。此外，联通还将与合作伙伴打造5G生态，包括与腾讯、百度等创立5G实验室等。

中国移动董事长尚冰也在MWCS上发表的主题演讲中提到：“中国移动将建设高品质网络，夯实数字化基础设施。持续打造高质量4G网络和移动物联网，全面构建百兆能力、千兆引领的家庭宽带，快速提升NB-IoT的城区覆盖深度和乡镇覆盖广度，大力推进5G规模试验和应用示范，争取在2018年规模试验；2019年实现预商用；2020年全面商用。同时将坚持创新驱动，增强数字化创新能力。加大资源投入，完善科技创新能力布局，加快大数据、人工智能等关键技术研发和应用，推进基于SDN/NFV的网络转型，建立5G创新基金，推动5G关键技术研究、标准完善和端到端产业成熟。

而中国电信在MWCS上正式发布《中国电信5G技术白皮书》，白皮书中表示，其5G网络将优先选择SA方案组网，通过核心网互操作实现4G和5G网络的协同。

移动设备商纷纷进行产业布局

从运营商的角度来看，SA标准的冻结对5G提速提供了保障。而移动设备商也牟足劲儿，力争在5G商用上抢得先机。

据《日本经济新闻》网站6月29日报道，中国大唐电信科技产业集团与清华大学共同开发了使用人工智能（AI）和5G技术的机器人。缠在人胳膊上的电线和电子零部件感应人的动作，近乎实时将人的动作传达给机器人手臂。这种设备利用AI记住人的动作，然后使用5G网络实时将人的动作轨迹传达给机器人手臂。清华大学相关人士表示，一些对人来说危险的场所可以使用机器人，存在这种需求。虽然目前还处在实验阶段，不过力争两到三年后以机械厂商为中心展开销售。

参考消息网记者了解到，大唐还在本届展会上发布了《5G业务应用白皮书》。据悉，白皮书主要围绕5G三大典型应用场景，选取与5G结合点较强的十大应用领域进行研究，其中包括赛事/大型活动、教学培训、景点导览、视频监控、网联智能汽车、智能制造、智慧电力、无线医疗、智慧城市和产业园区等；分别从四大维度展开，阐述大唐对5G业务价值和商业模式的理解，打造5G业务落地的示范效应，为5G在垂直行业的应用指明发展方向。

而作为最早在5G技术方面进行布局的国内厂商之一，华为对5G部署的前瞻性在本届展会上显露无疑。华为在MWCS上首次向外界披露了精细到月份的5G产品时间表——华为将于2018年9月30日推出基于非独立组网（NSA）的全套5G商用网络解决方案；2019年3月30日则会推出基于独立组网（SA）的5G商用系统。华为也将于2019年推出支持5G的麒麟芯片，并于2019年6月推出支持5G的智能手机，让需要更快速度的消费者尽快享受5G网络提供的极致体验。

欧美的通信相关企业将与在5G领域有优势的华为加快展开合作。欧洲通信商在获取频段时需要巨额投资，在5G相关领域进展缓慢，需要与华为合作。值得一提的是，今年4月，华为5G NR产品已顺利通过欧盟专业认证机构TüV南德意志集团的认证，获得全球首张5G产品CE-TEC（欧盟无线设备指令型式认证）证书。这意味着华为5G产品正式获得市场商用许可。

5G技术将重振手机市场

由于5G时代尚未到来，很多手机企业在日前已经对产品进行过一轮升级迭代，因此本届MWCS手机终端品牌很少出现。

手机厂商仅有vivo在展会上发布了全新的TOF 3D超感应技术。据工作人员介绍，TOF 3D超感应技术由vivo与旷世联合推出，原理是通过元件发射近红外光，通过传感器计算出红外光与目标触达、返回的时间差，从而得到3D立体视觉识别。在识别效率、安全性方面相较采用结构光技术的Face ID确实能提高在视讯环境下的多角度确认等功能。

有报道称，vivo已经率先与微信达成深度技术合作，通过前期的工程调试和算法调优，TOF 3D超感应技术已成功支持微信人脸识别支付，并将于2018年下半年投入商用。

但并不等于说其他手机厂商就放弃了5G市场。面对智能手机市场的持续萎缩，智能手机厂商急需一些新兴技术和功能来激发新一轮的购机和换机潮。目前，5G正是最为接近普通消费者的新技术之一。

6月28日，海信通信作为“5G终端先行者计划”首批成员在MWCS上，与中国移动签署了“先行者计划”合作备忘（MOU），以此更加切实有效地推进5G终端产品落地。

OPPO也在MWCS上正式宣布，将会在明年带来5G产品。据介绍，OPPO也在展会上和中国移动签署合作备忘录（MoU）。随后一加手机老总刘作虎也宣布，一加明年的旗舰将会直接支持5G网络。

5G还未正式应用，竞争已白热化。有国际市场调研公司预测，第一批5G智能手机将在中国、美国、韩国和日本等国家率先推出。

未来的科技行业将会迈入5G时代已经是整个行业的一个共识，率先抓住这个时代发展的命脉对企业来说尤为关键。外媒预测，预计到2025年中国的5G用户数将达到5.76亿，占全球总数逾40%。5G将大大支持人工智能、机器人和物联网等其他技术，在中国市场带来不容小觑的巨大潜能。对消费者来说，5G技术离我们的生活真的是越来越近了。