三大运营商已取消流量漫游费 但计费方式暂未调整

原标题：三大运营商已落实“取消流量漫游费” 但计费方式暂未调整

中国移动

7月1日起，已取消流量漫游费；2015年初到2017年底，中国移动手机上网流量单价降幅约80%，累计惠及27.7亿人次；2017年9月1日全面取消手机国内长途漫游费，惠及客户超过3亿。

中国联通

已于7月1日统一全国和本地手机流量计费方式，完成了近15万个资费产品调整和160多个系统支撑改造工作，共惠及约1.8亿用户。与2015年同期相比，中国联通手机流量平均单价和固网宽带平均单价降幅均超过90%，惠及手机和宽带用户超过3.5亿户。

中国电信

为确保7月1日起，全面取消手机流量漫游费，中国电信周密部署，由于套餐数量大，且涉及用户及各个系统的同步调整，需要保证每个用户都不出错，要进行繁重的反复测试，工作量非常巨大。

“如南方某省，投入了专门团队连续工作了50多天，对1.1万条资费规则进行重新梳理、配置、测试，以及2000多万用户200多亿话单的多轮计费处理验证，最终才确保调整符合要求。”中国电信称。

此外，三大运营商

都提到了进一步“提速降费”

中国移动

中国移动表示，下一步，加强产品和业务创新，为老百姓提供更多用得上、用得起、用得好的信息服务，促进薄利多销，让客户和企业切实受益。

中国联通

消除用户使用流量的后顾之忧。

中国电信

将持续进行企业宽带降费，进一步降低面向大型企事业单位的互联网专线和面向中小企业的商务专线产品的标准资费；面向农村和流动人口聚集区域提供低门槛日租型或计时型宽带服务。

目前流量套餐价格和流量额度并未改变

记者发现，目前原来的本地流量已经转化为国内流量。对于本地流量转化为国内流量后价格是否会出现调整，三大运营商的客服人员均表示，目前流量套餐价格和流量额度并未接到改变通知，仍然按照现行计费方式，但未来是否会发生变化尚不得而知。

同时，对于目前剩余流量能否按照国内流量升级，中国移动客服人员称，2018年6月剩余的本地流量将自动转为国内流量，消费者可以继续使用。

值得一提的是，并非所有流量套餐都能享受“本地”升“国内”的待遇。校园套餐、地铁流量包、机场流量包等均不在本次调整范围内，依然在原有范围内使用。据了解，校园套餐的价格非常低，已经享受优惠资费。而机场、地铁等套餐多数为关联固定的信号基站，不属于调整适用范围。

资深通信专家项立刚认为，取消流量漫游费对运营商并无太大影响。虽然价格下降会造成运营商整体收入降低，但完全可以通过别的方式进行调整，例如今后不再赠送流量等。对不同省市的运营商来说，也只是少了一种促销方式，还可以发展其他优惠政策吸引用户。

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取消流量漫游费，是近年来对电信行业提速降费措施的进一步落实。2017年3月，在国务院政策例行吹风会上，工信部副部长陈肇雄表示，拟定于2017年10月1日起正式在全国范围取消手机国内长途和漫游费。此后，三大运营商纷纷响应，并于去年9月1日提前取消了这一费用。

今年4月4日，国务院常务会议上强调，7月1日起取消流量漫游费，确保今年流量资费降幅30%以上，推动家庭宽带降价30%、中小企业专线降价10%-15%，进一步降低国际及港澳台漫游资费；5月17日，工信部、国资委联合发布的《关于深入推进网络提速降费加快培育经济发展新动能2018专项行动的实施意见》再次强调了取消流量漫游费的日期。

来源：中新网、中国经济网