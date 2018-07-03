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vivo新机意外成流氓App检测器 谁来保护我们的隐私？

vivo新机意外成流氓App检测器 谁来保护我们的隐私？
2018年07月02日 21:04 中新经纬APP
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　　一款手机，因为检测到两款App疑似存在窃取用户隐私行为，而被网友封为了“神器”，这不是段子。

　　在vivo NEX用户发现QQ浏览器偷偷调用摄像头事件后，昨日（7月1日），又有用户发现，使用百度输入法打开手机自带的浏览器进行搜索时，在无任何操作的情况下，手机顶部显示“百度输入法正在录音”，并且会提示用户是否要禁止它。

　　此前，vivo NEX已经进行了系统升级。百度输入法产品团队对此回应称，此现象是语音麦克风预热优化造成的，目的是为了加快语音启动速度。

　　接连“中招” vivo NEX成检测流氓App“神器”

　　vivo NEX是vivo于6月12日发布的最新旗舰机型，主打零界全面屏和升降式前置摄像头的设计亮点，即当用户需要自拍时，隐藏至机身的前置摄像头会自动弹出。

　　但正是这一设计，使用户有了意外“收获”：明明没有自拍，摄像头居然会自己升起来看你一眼，然后默默缩回去。

　　有用户称，在vivo NEX手机设备上通过手机QQ浏览器打开某些网页时，手机摄像头会出现一个“升降”动作。并有媒体实测，vivo NEX确实存在自动探出摄像头的现象。

　　QQ浏览器产品团队给出了回应，称造成这一现象的原因是由于调用API（应用程序编程接口）所导致的，摄像头并没有做任何拍摄或采集行为，手机QQ浏览器也不会采集用户任何隐私。

　　随后，vivo NEX进行了系统升级，升级为1.15.4版本后，提醒优化了第三方应用调用摄像头的判断逻辑，增强了在出现潜在不明调用行为时，向用户弹出窗口，进行二次确认的授权。

　　同时，还优化了对第三方应用调用麦克风的判断逻辑，增加了在出现潜在不明调用行为时，通过闪烁状态栏，向用户发出提醒，进行二次确认的授权。

　　不过，7月1日有部分vivo NEX用户反馈称，使用百度输入法打开手机自带的浏览器进行搜索时，在无任何操作的情况下，手机顶部显示“百度输入法正在录音”，并且会提示用户是否要禁止它。

　　业内分析：部分App设计对用户不友好

　　昨日晚间，百度输入法产品团队发表声明称，初步判断造成该现象的原因为，在场景化语音以及语音面板使用场景中，输入法做了语音麦克风预热的优化，目的是为了加快语音启动速度，解决之前用户反馈的语音识别丢字问题。

　　这个优化策略会在场景化语音条以及语音面板展示的时候起效，这个优化会使vivo系统认为我们已经开始录音，但其实百度输入法并未进行录音处理。

　　百度输入法称，由于输入法应用的特殊性，即使输入法面板展示在前台，vivo系统仍然会判定输入法为“后台应用”，造成提示“百度输入法在后台录音”。

　　感到不适的用户可手动关闭场景输入功能以消除红条提示。在其他品牌和型号的手机上没有出现同类提示。后续我们将对场景语音功能的体验进行进一步的优化。

▲百度输入法产品团队回应▲百度输入法产品团队回应

　　一位不愿具名的web测试开发工程师对中新经纬表示，官方给的解释都说的过去，预热在技术上算是比较常规的一种优化手段。

　　“预热是指不管用户是否使用，程序先拿到权限，先拿到需要的参数再说，等用户用到的时候，程序可以更快地启动。”上述工程师表示，QQ浏览器在用户点击扫码需求之前就调用API拿到参数有两个好处，一是预热，二是统一处理所有需要的硬件接口，当然这点对程序员友好，而非对用户友好。

　　移动安全专家彭根认为，摄像头弹出，可以确定是调用了摄像头的权限，但有否进行了拍照和摄像，目前还不能确定。有一些App在打开时会尝试调用摄像头进行测试，也就是申请一下权限。在彭根看来，在不该使用摄像头时调用摄像头的权限进行测试，目前一些App开发商的设计很不严谨。

　　窃取、滥用隐私现象普遍数据为诈骗提供温床

　　摄像头与麦克风偷窥隐私的问题，可追溯到PC时代。在我们还依赖笔记本来完成社交活动的时候，不法分子只需购买某些“远程控制”的软件，就可以遥控对方电脑系统，实现强行偷拍。不少媒体就曾报道女大学生被远程偷拍，并被对方监控、勒索的案件。

　　面对埋在身边的这颗“定时炸弹”，不少人心存疑虑，但也只能用遮挡摄像头的办法来保护自己的隐私。而现在，多款笔记本已自带遮挡或翻转摄像头的设计。

　　而到了智能手机时代，几乎所有生活所需信息都可从各类App中获取，人们对于手机产生了空前依赖。然而鲜为人知的是，许多App从被下载那一刻就“盯上”了用户的隐私信息。

　　由腾讯社会研究中心联合DCCI互联网数据中心发布的2017年度《网络隐私安全及网络欺诈行为研究分析报告》（以下简称《报告》）显示，2017年下半年，超过80%的手机App会获取用户隐私权限。其中，安卓应用这一数字高达98.5%，苹果应用的这一数字为81.9%。

▲2017年安卓应用获取用户手机隐私权限比例 来源：《报告》▲2017年安卓应用获取用户手机隐私权限比例 来源：《报告》
▲2017年苹果应用获取用户手机隐私权限比例 来源：《报告》▲2017年苹果应用获取用户手机隐私权限比例 来源：《报告》

　　《报告》显示，2017下半年，安卓应用中网络游戏、常用工具成为获取用户手机隐私权限占比最高的两类应用，分别达到获取隐私权限应用总数的24.4%和18.8%。

　　也许你会对这一幕颇为熟悉：首次打开App时，对方会要求开启各类权限，有些甚至与App的使用内容丝毫无关。在用户对软件的权限请求默许的情况下，用户的通话记录、短信、通讯录、位置信息、设备信息等都可以被软件后台记录，并发送到服务器上。

　　“虽然知道这样做会泄露隐私，但为正常使用软件，不得不‘被同意’‘被授权’。”一位用户道出了大众的心声。

　　同意了这些权限要求，就能继续好好使用App了吗？非也。许多App在未注册用户之前，使用会遇到诸多不便：看视频只能用最低清晰度、无法使用评论、留言等社交功能、无法下载文件或使用服务等，以“游客”身份使用APP可以说是寸步难行。

　　因此，许多人选择用一分钟时间注册账户，从而享受便利。而在注册成功的同时，手机号码就已无条件地“出卖”了你的踪迹。

　　DCCI互联网数据中心创始人胡延平在接受中新经纬采访时表示，过去一年，网络诈骗案件发生的数量可以用“庞大”形容，其中，通过手机应用获取的数据给诈骗犯罪提供了土壤、温床，也为他们实施诈骗创造了条件。

　　胡延平认为，作为隐私信息产生的源头，用户需要加强安全防范意识，杜绝一切隐私数据被泄露的可能。具体可从以下五点着手：

　　一是下载软件选择正规渠道，如应用宝、安卓市场等；

　　二是谨慎填写个人隐私信息，防止信息被无谓的采集；

　　三是管理手机软件中的隐私权限，了解软件权限行为，关闭不必要的授权；四是防范公共WiFi，转账与支付时改用数据流量；

　　五是通过“恢复出厂设置-格式化-反复拷入大文件并删除”三步骤，彻底清理旧手机信息。

　　来源：中新经纬

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