华为怎么了？2700员工集体搬离深圳 释放什么信号？

昨天，华为研发等部门正式搬迁至东莞，出动40辆8吨货车，共60车次；今天（7月2日），有2700名员工正式去东莞上班，约有车辆1500辆（其中大巴70辆）。

据了解，此次主要搬迁的研发部门是华为最重要的部门之一，华为研发人员多达8万人，占公司45%，人多到坂田（华为在深圳的总部）的地方不够用。

不过针对搬迁事项，华为相关人士表示，华为会留在深圳，不会搬迁。

华为研发等部门从深圳搬至东莞

据有关媒体报道的华为搬迁事宜的相关细节，7月1日，40辆8吨货车，共60车次，搬迁车辆将往返深圳和东莞松山湖，搬家货车会有一个华为标识，“华为搬迁专用车辆”，终点是溪流背坡村F区。

从地理位置上来讲，东莞溪流背坡村距离深圳坂田很近，开车时间大概45分钟。而目前，华为位于深圳坂田基地的总部也安排了每日往返班车。

此前，任正非曾说过：“深圳的城市中心一定会北移十几公里的，那时候的松山湖区就会临近新市区，新市区一定会比老市区更美。”

对此，华为相关人员表示，除研发团队外，此次搬迁还包括一些其他部门的人员。另据一位华为人透露，此次搬迁或是华为扩大发展规模的一部分，“华为将不能带来营收的研发团队搬迁，将来赚钱的终端部门会搬进总部。目前坂田的地方不够用，终端只能在深圳天安云谷租办公楼办公。”

对此，微博上有个自称“华为前HR”表示：华为有研发部门搬东莞，非常正常，华为发展太快了，人多到坂田坐不下。但华为的财务市场HR等总部管理部门肯定不会搬。

华为2700人今起赴东莞上班

7月2日，（华为研发等部门正式搬迁后的第一天），便有2700人从深圳到东莞松山湖溪流坡村上班，车辆约1500辆（其中大巴70辆）。

据华为相关员工在华为心声社区发出的有关于溪流背坡村巴黎区食堂的第一天的帖子，“哪里都是人，到处都在排队，排了半小时。”

同时，华为溪流背坡村的班车也已经上线：

此外，为了方便搬迁溪流背坡村的员工，华为内部系统还提供了一个“溪流背坡村”的快捷信息查询入口。

东莞房价要涨？

华为或已分房

对于华为有关部门搬迁至东莞，不少网友表示“东莞房价要涨了？”而基金君留意到，有华为员工已经在华为心声社区吐槽溪流背坡村房租涨价：

不过在今年年初，网传华为在东莞会提供3万套员工住房，包括：

1、松山湖2000亩项目，预计2万套；

2、松山湖安居房项目443亩，预计5500套；

3、湖畔花园175项目，预计3000套；

4、华为松山湖南区公寓115亩，预计2500套公寓。

按照网传分配方案，不区分楼栋、楼层、户型，单价全部统一为8500元/平米，以两房居多，各个部门分配的房型比例也一致，一房占12%，二房占比76%，三房占比12%。分配方案采取的是积分排序形式，入职年限、东莞常驻年限、年度绩效、公司荣誉称号等都能加分，而分房对象也设置了一定门槛，需要华为15-19级（包含操作），且入职满3年以上正式员工，还要是在东莞常驻或2018年在东莞常驻。

对于“分房”一事，华为官方并未回应。不过，一位华为员工对每日经济新闻记者表示，“（网传内容）基本是对的。但是能买房的员工要常驻松山湖，而且这类房子在5年后也不能像普通商品房那样随便卖，如果在华为工作不到5年，离职时需要将房子退回华为。”

华为明确回应：会留在深圳

此前任正非曾表示，每一个公司都需要一定的空间发展，深圳房地产太多了，没有大块的工业用地了。

那么华为是否要撤出深圳？答案是不存在的。

今天，华为相关人士表示，今年4月4日，深圳市人民政府和华为技术有限公司签署“扎根深圳，展望未来”合作协议便已表明华为会留在深圳，不会搬迁。

根据协议，深圳市政府将持续深化营商环境改革，积极为华为公司经营发展提供优质的保障和服务。华为公司将加大在深圳的投资力度，将新技术、新业务在深圳实现产业化，建设国际化的总部。

而在4月6日，华为公司总裁任正非接受媒体采访时，华为“外迁”是不存在的事情，“我们从未想过要外迁，都是部分媒体炒作的。我们总部基地永远在深圳，这里是华为全球的领导核心。”

任正非明曾表示，深圳是在往前走，而且在经济低潮期，更要坚定信心地往前走。世界在动荡之中，中国还有这么稳定的发展环境，这是很难得的。这个发展过程中，深圳又显得更活跃一点。“我觉得这都是好的基础。我们的总部永远都不会离开这个环境，这个地方，不会有变化。”

而对于公司将部分终端环节布局在深圳以外地区，华为公司曾在其官方网站上发布声明称，华为早在十多年前，就开始在中国乃至全球各地设立各类分支机构或研究所，以更好地支撑公司全球化业务开展，在此过程中对部分业务所在地进行调整，属于正常的企业经营行为。

研发人员8万人，占公司45%

华为成立于1987年，据华为2017年年报数据显示，截至2017年底，华为有约18万员工，业务遍及170多个国家和地区。拥有联合创新中心36家，研究院/所/室14家。

在这18万名员工中，从事研究与开发的人员约8万名，占公司总人数的45%。

此次搬迁的主要是研发等部门，便是华为最重视的部门之一。

华为表示，在研发投入上，华为坚持每年将10%以上的销售收入投入研究与开发，近十年累计投入的研发费用超过人民币3940亿元。其中2017年，华为研发费用支出为人民币896.9亿元，约占全年收入的14.9%。