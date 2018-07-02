中国移动宣布将于明年2月采购5G智能手机

C114讯 7月2日消息（张海龙）日前，中国移动发布《5G终端产品指引》（以下啊简称"《终端指引》"）。中国移动在《终端指引》中明确提出，要在今年9月采购测试终端、连接型CPE，并需要厂商在11月交付；明年2月将采购智能手机，连接/融合型CPE、VR/AR产品，并要求厂商在明年4月交付；在明年7月采购智能手机、VR/AR、5G模组，并需要厂商在明年9月交付，中国移动届时还将视情况采购无人机、5G PC/平板等。

为了实现这一目标，中国移动为业界制定了详细的5G终端产品指引，涉及5G关键技术研发、测试、验证等。

据《终端指引》显示，在本月，中国移动便将进行NSA外场测试，2018年11月进行SA外场测试，2019年10月进行友好用户测试。

为此，中国移动对厂商提出建议，在网络架构上需要支持NSA组网，Option 3a/3x，SA组网上支持Option2；NSA、SA模式功能要求上，NSA要求支持LTE 1CC＋NR 1CC，NR 1T4R，SA需要支持NR 2T4R，至少支持CA或SUL，总功率26dBm，推荐NR单路支持26dBm；

语音方面，NSA下支持VoLTE，SA下支持EPS Fallback，VoNR；在模式频段上，手机需支持至少5模（NR/TD-LTE/LTE FDD/WCDMA/GSM），5G数据类终端（如CPE）至少支持三模（NR/TD-LTE/LTE FDD），支持n78/n79，推荐n3/n8/n41。速率上，下行100M带宽、上行2Gbps吞吐量。