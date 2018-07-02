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流量漫游费时代终结 部分本地套餐用户或资费上涨

流量漫游费时代终结 部分本地套餐用户或资费上涨
2018年07月02日 01:44 证券日报
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　　原标题：流量漫游费时代昨日终结部分本地套餐用户或资费上涨

　　本报记者 马 燕 

　　随着日历翻到7月份，消费者正式迎来了手机国内流量没有漫游费的时代。

　　为贯彻落实今年政府报告中提出的加大网络提速降费力度相关要求，从7月1日起，移动、电信、联通新老手机用户省内通用流量全部升级为国内流量（不含港澳台流量），也就是说不再有本地流量、省内流量和国内流量的价格区分。这也是自去年9月1日三大电信运营商全面取消手机国内长途费、漫游费之后又一落地的提费降速举措。

　　不过，有专家提醒消费者关注一下自己的资费情况，虽然总体上三大运营商给予了让利，但一些原本的本地套餐用户可能面临资费上涨。

　　同时，也有分析人士指出，随着漫游限制消失，全国流量费用将大幅下降，不少北上广等高资费地区用户可能会流向一些低资费地区办理业务。

　　本地套餐老用户或资费上涨

　　独立电信分析师付亮向《证券日报》记者指出，三大电信运营商全面取消流量漫游费，这意味着本地流量和省外流量的资费差基本上被消除了。一些原来使用本地套餐的用户，到了区域外，仍将保持低的资费，会成为受益者。但是，他们也可能面临资费上涨。

　　以某运营商的月流量叠加包为例，7月1日前，省内流量月包150M、500M、1G、2G、3G和5G的价格分别为10元、20元、30元、50元、70元和100元。7月1日取消流量漫游费后，同样是10元、20元、30元、50元和70元的价位，对应的流量叠加包中的流量却仅为100M、300M、500M、1G、2G和3G。也就是说，如果用户不出省，实际上对他们来说流量叠加包涨价了。

　　因此，付亮建议消费者，当政策出现较大变化时，每个人都应该看看自己的套餐，是不是需要调整。这样即使运营商“遗忘”了“老用户”，“老用户”也可以通过主动调整套餐或运营商，或增加一个新的号码，成为运营商新政的受益者。

　　事实上，分析人士普遍认为，随着语音和流量漫游费的陆续取消，此前三大运营商建立的市场竞争壁垒也将消亡，对于消费者来说，哪个运营商分公司的资费更便宜，就可以完全不受地域限制选择哪个公司办理业务。

　　“当前运营商各分公司主推低价不限量流量套餐，一旦漫游限制消失，全国流量费用将大幅下降，这对于北上广等高资费地区用户有着致命的吸引力。”来自分析机构艾媒网的一篇文章表示。

　　境外将成运营商竞争新战场

　　在付亮看来，即便出现资费上涨也不可能长久。目前流量资费处于下降通道中，运营商会逐步调低套餐价格、流量包的价格或在价格不变的情况下增加其中包含的流量，即使出现局部的涨价，也是暂时的。根据工信部的数据，今年1~5月份，运营商平均每GB流量的收入，比上年同期下降了接近50%。

　　中国移动昨日在一份声明中亦称，2015年初到2017年底，中国移动手机上网流量单价降幅约80%，累计惠及27.7亿人次。针对中小企业推出的“速率倍增行动”和“小微宽带”产品，惠及中小企业超过110万家；全面下调“一带一路”沿线国家和地区漫游资费，惠及客户超过2000万用户。

　　另一方面，目前，流量收入已经是三大运营商的主要收入支柱，数据显示，2017年，中国电信业整体收入为14532.7亿元，移动通信业务收入为9071.5亿元，其中，移动数据及互联网业务收入5489亿元，同比增长26.7%，在整体电信业务收入中占比从上年的38.1%提高到43.5%，对收入增长贡献率达152.1%。

　　对于三大运营商来说，手机国内漫游费取消，流量资费下降带来的业绩压力不言而喻。对此，中国移动昨日表示，将在推进网络提速降费的同时，加强产品和业务创新，为老百姓提供更多用得起、用得好的信息服务，促进薄利多销。中国电信此前在2017年年报中则谈到，公司积极释放流量价格弹性，推出大流量套餐和互联网卡套餐，扩大流量消费。据悉，中国联通方面亦已通过套餐整合等方式培养用户对流量的消费习惯。

　　在国内市场“以量取胜”的同时，三大运营商在境外市场竞争的硝烟也愈燃愈烈。自2013年以来，我国每年出境旅游人次由8300万增加到1.3亿，未来还会继续增长，而目前国人出境大多选择购买当地手机卡或租用WIFI。对于运营商来说，这无疑是块潜力巨大的蛋糕。

　　“根据工信部1月24日发布的《关于移动通信转售业务正式商用的通稿（征求意见稿）》，提出’民营企业、国有企业、外商投资企业可以依法申请经营移动通信转售业务’，这意味着运营商的竞争压力将不止是民资，具有超前运营经验的外资也将加入进来。”前述艾媒网分析文章表示，“如何更好地把握住这一机遇，需要运营商主动邀请世界知名运营商申请国内的虚拟运营商牌照，联合开展国际业务。这或成为未来运营商的主要争夺点。”

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