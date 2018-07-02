华为研发等部门搬迁 2700人赴东莞上班

每经记者 王晶 每经编辑 贾运可

近年来，随着华为公司总部所在地深圳房价的不断攀升，关于华为不堪员工生活成本高企等而有意搬迁的消息时有传出。

最新传出的消息显示，华为公司昨日（7月1日）正式搬迁，40辆8吨货车，共60车次，搬迁车辆将往返深圳和东莞松山湖。7月2日，将有2700人从深圳到东莞松山湖溪流背坡村上班，约有1500辆车（其中大巴70辆）。

对此，华为相关人员向《每日经济新闻》记者表示，除研发团队外，此次搬迁还包括一些其他部门的人员。另据一位华为人透露，此次搬迁或是华为扩大发展规模的一部分。

研发等部门迁至东莞

7月1日，微信群中流传出一张有关华为搬迁事宜的细节截图。截图内容显示，当日，华为公司正式搬迁，40辆8吨货车，共60车次。时间及路线为：7：30从坂田出发——8：10左右到大朗收费站——台中路——环湖路——华为溪流背坡村F区，至18时完成搬迁。搬家货车会有一个华为标识：华为搬迁专用车辆。

同时，截图中还包含了华为员工7月2日的上班安排：“7月2日，将有2700人从深圳到松山湖溪流背坡村上班，车辆约1500辆（其中大巴70辆）。7：30分别从深圳各区域发车，预计8：20~9：20分别到大朗收费站和大岭山收费站，经环湖路到达溪流背坡村，少数人会从松山湖收费站走松水路到环湖路（路状不好，引导员工暂时不要走），下班18：00~19：00之间按上班路线返回深圳。因是第一天上班，各节点的交通疏导还需领导多关注。”

对此，记者联系华为方面核实并了解情况。华为相关人员向《每日经济新闻》记者表示，除研发团队外，此次还包括一些其他部门人员的搬迁。

记者注意到，从地理位置上看，东莞松山湖距离华为总部所在地深圳坂田很近，开车仅需1小时左右。目前，华为位于深圳坂田基地的总部已安排每日往返松山湖的班车。此外，今年初，网传华为在东莞会提供约3万套员工住房，包括：松山湖2000亩项目，预计2万套；松山湖安居房项目443亩，预计5500套；湖畔花园175项目，预计3000套；华为松山湖南区公寓115亩，预计2500套公寓。

按照网传方案，住房不区分楼栋、楼层、户型，全部统一为8500元/平方米。户型以两房居多，各部门分配的房型比例一致，一房占12%，二房占76%，三房占12%。与此同时，分配方案采取的是积分排序形式，入职年限、在东莞常驻年限、年度绩效、公司荣誉称号等都能加分。方案对分房对象也设置了一定门槛，需要华为15~19级（华为薪酬体系级别），且为入职满3年及以上的正式员工，还要是在东莞常驻或2018年在东莞常驻。

对此，华为官方并未回应。不过，一位华为员工对《每日经济新闻》记者表示，“（网传内容）基本是对的。但是能买房的员工要常驻松山湖，而且这类房子在5年后也不能像普通商品房那样随便卖；如果在华为工作不到5年，离职时需要将房子退回华为。”

赚钱的部门或搬进总部

在外界看来，近年屡屡传出的华为搬迁消息，或许折射出企业壮大后，对研发力量的布局以及房价、人力等各类成本的多种考量。

记者注意到，作为中国一线城市，深圳的房价及人力等方面的成本着实不低。单就房价来说，CRIC提供的数据表显示，2007年~2017年的十年间，深圳商品房（含一手住宅、公寓以及商办）均价从14306元/平方米上涨到了57013元/平方米，涨幅达299%。而华为总部所在的深圳龙岗区，2017年商品房均价为41495元/平方米，相较于2007年的成交均价10764元/平方米，涨幅达285%。

《每日经济新闻》记者注意到，此前华为创始人任正非在接受媒体采访时表示：“140年前，世界的中心在匹兹堡，有钢铁。70年前，世界的中心在底特律，有汽车。现在，世界的中心在哪里？不知道，会分散化。（企业）会去低成本的地方，高成本最终会摧毁你的竞争力。而且现在有了高铁、网络、高速公路，活力分布的时代已经形成了，但（活力）不会聚集在高成本的地方。深圳房地产太多了，没有大块的工业用地了。大家知道大工业的发展（特点），每一个公司都需要一定的空间发展。”

任正非还说道：“四个现代化，最重要的是工业现代化。工业现代化最主要的，是要有土地来换取工业的成长。现在土地越来越少，越来越贵，产业成长的可能空间就会越来越小。既然要发展大工业、引导大工业，就要算一算大工业需要的要素是什么，这个要素在全世界是怎么平均的，算一算每平方公里承载了多少产值，这些产值需要多少人，这些人要有住房，要有生活设施。生活设施太贵了，企业就承载不起；生产成本太高了，工业就发展不起来。”

那么，华为部分员工的搬迁，是否意味着华为将“去深圳化”？答案应该是否定的。

在去年上半年的一次座谈会上，任正非明确表示，华为的总部永远不会离开深圳。任正非说：“深圳有着良好的法制化、市场化环境，在城市硬件和软件两个方面都为华为的成长提供了良好的支撑。深圳这几年总的各方面建设都是不错的，我天天都在看新闻，我们都很高兴。”

与此同时，他还表示，深圳是在往前走，而且现在在经济大低潮的时候，更要坚定信心地往前走。世界在动荡之中，中国还有这么稳定的发展环境，这是很难得的。在这个发展过程中，深圳又显得更活跃一点。任正非表示：“我觉得这都是好的基础。我们的总部永远都不会离开这个环境，这个地方，不会有变化。”

据一位华为人透露，此次搬迁或许是华为扩大发展规模的一部分。据其了解，“华为将不能带来营收的研发团队搬迁，将来赚钱的终端部门会搬进总部。目前坂田的地方不够用，终端只能在深圳天安云谷租办公楼办公。”