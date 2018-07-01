三大运营商流量漫游费今起正式取消 部分套餐仍例外

来源：法制晚报·看法新闻 王伶玲

法制晚报·看法新闻7月1日消息，从今天起，三大运营商流量“漫游”费正式取消。这是继去年取消长途漫游费后，运营商实行提速降费的又一重大举措。

从昨天开始，中国移动用户已陆续收到了套餐升级的提示信息。信息显示：“为贯彻落实国家提速降费政策，自2018年7月1日起，中国移动取消流量漫游费，用户本地流量自动升级为国内流量（不含港澳台）。”

记者今天上午登录三大运营商网站发现，对所有流量套餐的详细描述已全部变更为“国内流量”。此前标注为“省内流量”的字眼已全部消失。记者注意到，中国移动和中国联通官方手机App已全部于6月30日进行了版本更新，更新后将国内和省内流量统一为“国内流量”。

此外，一些定制卡如微博V卡、米粉卡、腾讯王卡等，也全部升级为“全国流量”。作为中国电信和小米联合推出的明星互联网卡，米粉卡全部卡品类型，套餐内外所有流量免费升级为全国流量（不限港澳台及国际地区）。同时，腾讯王卡、百度圣卡也已宣布，7月1日，套餐内外所有流量，全部自动免费升级为全国流量。

对于取消流量“漫游”，不少用户均表示，确实能省钱。经常出差的王女士就告诉记者，自己经常出差，很多流量都是在外地省份使用的，这次取消流量“漫游”，北京市内的6G流量可以全国通用，确实省了不少钱。

今天上午，中国移动方面表示，2015年初到2017年底，中国移动手机上网流量单价降幅约80%，累计惠及27.7亿人次。

不过，记者上午从运营商处获悉，一些指定使用范围的流量套餐，不在本次升级范围内。如北京移动地铁套餐包、机场包、场馆包等，就不在本次升级范围内。相关负责人表示，这些属于特定区域的流量包。比如地铁套餐包，北京移动就是北京地铁专用流量。

国际漫游等还将继续降费

今年是提速降费的第四个年头，数据显示，过去四年我国宽带用户资费下降了90%，移动用户资费下降了38.5%。工信部数据显示，2017年手机上网流量平均资费降到26元/GB。

对于提速降费的后续工作进展，三大运营商均表示，在固网宽带、中小企业专线、国际漫游等等方面还将持续推进提速降费。

中国电信方面称，已全面梳理了漫游费的相关套餐和业务规则，对涉及到的信息系统，客户管理系统，客服系统参数进行重新配置和调试，同时对营业厅和客服等岗位做了相应培训。

（原题为《流量费不漫游 部分套餐仍“例外”》）