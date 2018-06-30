外媒：2025年中国将成为最大的5G市场

【环球网科技6月29日报道】印度电视台网站日前刊文，称最新研究报告显示，预计到2025年中国的5G用户数将达到5.76亿，占全球总数逾40%。

报告称，中国正在5G的发展竞赛中处于世界领先地位，自上而下的国家发展议程加上一系列关键计划都在大力支持打造一个完整的生态系统，全球5G统一标准预计约于明年完成，而中国将5G商用发布时间表提前至2019年，很可能成为全球最先部署5G的几个主要市场之一。

为了在2020年之前推出5G商用，中国政府和电信行业都在采取必要措施。中国国内电信设备制造商正大力投资于5G研发和专利开发相关项目。各家中国电信运营商都已宣布从2019年开始投资5G网络部署，并建立5G创新中心，在各大城市实施外部实地测试。报告预计，2019年到2025年间，中国5G资本支出将达到1.5万亿元人民币。政府的大力支持与行业资本投资已经使中国形成了自足的5G产业环境。这将建立一个庞大的生态系统，涵盖设备制造商、芯片供应商、电信运营商和应用与平台提供商，这样的生态系统将大大降低产业链的投资风险。

由于具备超高数据速率、更高的容量以及更短的时延，5G为多项即将改变人们生活的应用带来了新机遇，包括3D视频和拟真媒体、自动驾驶汽车以及智慧城市等。5G还将大大支持人工智能、机器人和物联网等其他技术，在中国市场带来不容小觑的巨大潜能。随着网络扩大和新服务增加，5G的采用规模将快速扩大。

GSMA总经理Mats Granryd表示：“应该鼓励中国的运营商提再5G方面各展所长，为中国企业提供安全、可靠和智能的连接。”